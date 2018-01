"Lo que no puedo creer es el cinismo de este señor. Una cosa es salir a espadear con el poder ejecutivo y otra muy distinta es afirmar que 'no somos todos iguales' que 'no se puede generalizar cuando se habla de mafias', en referencia a este señor Balcedo que heredó un gremio de su padre", continúa Agüero, quien a pesar de sus dos horas diarias de meditación comienza a levantar temperatura y redobla la apuesta. "Así como mi par gastronómico creció a la sombra de los gobiernos de turno, empresarios especuladores y políticos que lo cobijaron durante décadas, este impresentable de Balcedo lo hizo durante las gobernaciones de Daniel Scioli y así el resto, no nos vamos a sorprender ahora". Le recordamos que su par no dudó en defender a Hugo Moyano diciendo que las acusaciones en su contra "carecen de fundamento" porque provienen de Bebote Álvarez, el barrabrava de Independiente. Agüero nos frena en seco y remata: "También dijo que nadie orina agua bendita, amenazó con que no conviene seguir pisándole la cola al león y defendió la gestión del caballo Suárez en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. Sólo le falta proponer estampitas de Lorenzo Miguel para repartirlas en misa y ahí sí, prendo la parrilla y hago un asado con achuras y largo todo".