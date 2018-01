Está claro que nadie en su sano juicio puede avalar el acoso sexual o cualquier situación que deje a la mujer en una posición vulnerable. No sólo es condenable, sino que atrasa siglos. De ahí a tener que escuchar de boca de una persona "me disculpo por decir que una mujer se realiza con la maternidad o por encontrar al amor de su vida. Muy equivocado, y además mal usadas las palabras. No me dí cuenta hasta que me lo señalaron. Reitero mis disculpas. Repensaré y estudiaré", la verdad es que es muy fuerte. A ver…¿Vas a repensar o estudiar? Si no mataste a nadie, Facundo. Vamos de vuelta. Estamos en el 2018 y las mujeres trabajan, estudian, se casan o eligen ser solteras, son fieles e infieles, disfrutan de la vida, viajan, votan, mantienen a sus maridos cuando éstos no tienen trabajo, deciden ser madres solas o acompañadas. Así como existen personajes limitados como Donald Trump, también hay boludas de las importantes. Pero ésto no tiene nada que ver con la lucha de géneros. Es parte de la condición humana.