Admirado por muchos políticos y empresarios (sobre todo de la construcción) la caída de Julio De Vido sorprendió a todo el mundo que pensaba que los intocables no iban a la cárcel por el simple hecho de tener información que podría comprometer incluso a familiares del propio Presidente. Lo insólito dentro de la locura que es este país, es que Julio, decidido a prender el ventilador de la nueva era digital en formato post de Facebook, no apuntó a la Casa Rosada sino a los propios. Amenazó a Cristina, a Massa, a Randazzo, a Abal Medina y cuando enfilaba para Quilmes, obligó al bueno de Aníbal Fernández a subirse al auto para visitarlo a ver si le faltaba pasta de dientes, una almohada un poco más mullida o -nadie puede dar fe de esto- intentar calmarlo antes de que el ventilador empiece a revolear sustancias pegajosas. Lo irónico es que no lo dejaron entrar en Marcos Paz. Igual, arriesgado lo de Aníbal acercarse a un penal, ¿no?