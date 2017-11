Miradas cómplices de reojo, esquivas, en un claro intento por negar que les sucede lo mismo. "Todo comenzó varios años atrás cuando se me ocurrió decirle a unos vecinos que me encargaría de conseguir el dinero para asfaltar las calles de tierra del barrio y, por esas lógicas que sólo le pertenecen a la política, nos quedamos con la guita. Al principio me sentí pésimo, pero con el tiempo me di cuenta que si usaba un argumento falso pero convincente, me seguían creyendo. No sólo eso, conseguía que me votaran nuevamente con la esperanza de que en un siguiente período llegaría a cumplirles una nueva promesa. Fue el principio del fin. A partir de ahí no paré de mentir descaradamente mientras les conseguía cosas que no servían para nada, pero que en apariencia les estaban cambiando la vida".