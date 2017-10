Mientras sirve unos cafés dobles y unas medialunas de manteca, un mozo del mítico bar El Cairo -donde se reunía todas las tardes Roberto Fontanarrosa con sus amigos en la mesa de los galanes- se anima a decir algo que otros no "¿Ahora entienden porqué Messi no canta el himno nacional antes de cada partido? Porque tenía este plan en la cabeza desde que se fue al Barcelona. Hubiera traicionado los principios patrióticos de la nueva República del Rosario. La historia de las vacunas que necesitaba cuando era un niño fue todo un verso para darle épica a la historia real. Lionel se fue de chiquito a prepararse en La Masía donde le inculcaron el gen independentista que luego traería a su Rosario natal. Cuando empezó a dudar llevaron a otro rosarino como Mascherano que lo apuntaló". Suena extraño el plan, vamos a ser sinceros, pero a la vez cautiva la esperanza que genera en una ciudad que ni siquiera fue respetada como capital de una provincia. "¿A quién le ganaron Colón y Unión? Entre los dos no tienen un campeonato" dice un trapito que maneja parte del Boulevard Oroño.