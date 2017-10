Mauricio Macri no es un santo y hasta debería alegrarnos que así sea, porque a un país infectado de peronismo no lo puede manejar la Madre Teresa de Calcuta. Así que no nos sorprenda el resultado. A pesar de estos dos años difíciles, en la calle se respira otro aire. La idea de ver a un primer Presidente no peronista terminar su mandato y entregarle la banda presidencial a otro Presidente no peronista, da confianza en el futuro. Hoy se entierran 12 años nefastos y décadas de clientelismo, pero en vez de festejar hay que enfocarse en lo que viene. Si Cambiemos es un equipo, Macri debería poder entregarle el mando a quien esté más preparado para sucederlo. Después de todo hablamos de la continuidad de un proyecto de largo alcance y no de la acumulación de poder como estamos acostumbrados.