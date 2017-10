"El quiebre fueron los spots del candidato que tiene el record de derrotas en Capital Federal. Son los que más afectaron a Raúl, ya que fue a quien escuchó con más atención con la esperanza de darle una oportunidad. Pero ejercieron el efecto contrario. Esos spots despertaron todas sus dudas existenciales y a partir de ahí no hubo retorno", dice el reconocido especialista, luego de hacerle un chequeo neuronal exhaustivo. "Repensar decisiones de vida que ya tenía resueltas como, por ejemplo, si prefería las medialunas de grasa o de manteca lo sacaron de eje. Un día me llamó porque estaba duro en el sofá del living, no podía siquiera acercarse a mi consultorio así que lo tuve que atender en su casa. Y a partir de ahí se empezó a hacer todo tipo de preguntas: si existe vida después de la muerte o todo termina el 22 de Octubre. Si el postre vigilante es con Dulce de Batata o de Membrillo. ¿Carozo o Narizota? ¿Sampaoli o Gallardo? ¿Maradona o Sid Vicius?"