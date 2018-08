Amor: Encontrarás que los caminos que has venido siguiendo en la vida no te llevan al destino que necesitas. No temas cambiar.

Riqueza: Deberás afrontar las consecuencias de ser inexperto y arriesgado en los negocios. Procura aprender la lección.

Bienestar: Se lo más discreto posible con tus confidencias, asegúrate de no darle oportunidad alguna a aquellas personas malintencionadas que estén escuchando.