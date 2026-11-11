Honduras

Honduras: hallan desmembrado en el río Guayape a joven de 24 años y capturan a sospechosos

La víctima fue identificada como Carlos Alfonso Barahona. Un familiar señaló públicamente a un padre y sus hijos como presuntos responsables, mientras versiones periodísticas reportan la captura de tres personas vinculadas con el caso

Carlos Alfonso Barahona, de 24 años, fue identificado como la víctima cuyos restos fueron recuperados en el río Guayape, en Juticalpa, Olancho. (Foto: Cuerpo de Bomberos)
Carlos Alfonso Barahona, de 24 años, fue identificado como la víctima cuyos restos fueron recuperados en el río Guayape, en Juticalpa, Olancho. (Foto: Cuerpo de Bomberos)
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El hallazgo de los restos de Carlos Alfonso Barahona, de 24 años, conmocionó a los habitantes de Juticalpa, Olancho, luego de que elementos del Cuerpo de Bomberos recuperaran varias partes de su cuerpo en las aguas del río Guayape, en el sector de San Pedro de Las Joyas.

Las labores de búsqueda se desarrollaron el lunes 9 de noviembre, después de que se reportara la desaparición del joven. Durante el operativo, los bomberos, con apoyo de pobladores de la zona, ingresaron al afluente y localizaron diferentes restos humanos, entre ellos la cabeza y las extremidades de la víctima.

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El caso provocó alarma entre los habitantes del sector debido a las circunstancias en las que fueron encontrados los restos. Tras el hallazgo, elementos de la Policía Nacional se presentaron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y comenzar las investigaciones orientadas a esclarecer lo ocurrido.

Posteriormente, los restos recuperados fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Forense en Tegucigalpa, donde los familiares acudieron para realizar los trámites correspondientes y continuar con el proceso de identificación y entrega del cuerpo.

La muerte del joven ha generado indignación entre sus allegados, quienes exigen que las autoridades investiguen el crimen y determinen quiénes participaron en el hecho.

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Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron las labores de búsqueda y recuperación de restos humanos en el afluente, con apoyo de pobladores de la zona. (Foto: Cuerpo de Bomberos)
Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron las labores de búsqueda y recuperación de restos humanos en el afluente, con apoyo de pobladores de la zona. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

El dolor de la familia también quedó reflejado en las declaraciones de uno de los tíos de Carlos Alfonso, quien llegó hasta Medicina Forense y ofreció una entrevista para expresar su indignación por la forma en que murió su sobrino.

Durante sus declaraciones, el hombre señaló públicamente a un padre y sus hijos como presuntos responsables de haber tomado la decisión de asesinar al joven. También mencionó a una mujer, hermana de uno de los señalados, a quien vinculó con lo ocurrido.

«Una hermana de uno de los hechores, el papá del hechor, el papá y el hijo tomaron la decisión de matarlo. No sabemos por qué lo mataron, era campesino él», manifestó el familiar entre lágrimas.

El tío aseguró que la víctima habría sufrido una violencia extrema antes de morir y expresó su indignación por las condiciones en las que fueron encontrados sus restos.

«Está bien que lo hubieran matado, pero vivo lo caparon y jugaron con su cabeza como si fuera fútbol», relató durante la entrevista televisiva.

Sus declaraciones reflejan el impacto que el crimen ha provocado entre los familiares, quienes todavía buscan respuestas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Carlos Alfonso.

Un tío de la víctima llegó a Medicina Forense y ofreció declaraciones a medios de comunicación sobre el asesinato de su sobrino. (Foto: Cortesía)
Un tío de la víctima llegó a Medicina Forense y ofreció declaraciones a medios de comunicación sobre el asesinato de su sobrino. (Foto: Cortesía)

Sin embargo, los señalamientos realizados por el pariente corresponden a su versión de los hechos y deberán ser contrastados mediante las investigaciones policiales y las diligencias del Ministerio Público.

En cuanto a los avances de las investigaciones, se informó sobre la captura de tres personas presuntamente vinculadas con el asesinato, identificadas en sus reportes como un padre y sus dos hijos.

Esta información amplía los primeros reportes del caso, en los que inicialmente se había comunicado la detención de dos sospechosos por parte de la Policía Nacional.

Hasta el momento, no se han proporcionado públicamente todos los datos de identidad de los detenidos ni se ha establecido de manera oficial cuál habría sido el móvil del crimen.

El hallazgo ocurrió el lunes 9 de noviembre en el sector de San Pedro de Las Joyas, después de que se reportara la desaparición del joven. (Foto: Cuerpo de Bomberos)
El hallazgo ocurrió el lunes 9 de noviembre en el sector de San Pedro de Las Joyas, después de que se reportara la desaparición del joven. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

El caso también presenta otros elementos que todavía requieren aclaración. En los primeros reportes se mencionó la desaparición de dos hombres en el río Guayape: Carlos Alfonso Barahona, de 24 años, y José Ángel Mercado, cuya edad no fue precisada. Ambos fueron señalados como originarios de Nicaragua.

Además, circularon versiones preliminares sobre una tercera persona desaparecida en el mismo sector, aunque esta información tampoco ha sido confirmada oficialmente.

Las autoridades mantienen las diligencias para determinar si existe relación entre los reportes de desaparición y el crimen contra Barahona, así como para establecer las circunstancias en que ocurrió la muerte.

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