Honduras

Caravana de 2 mil migrantes sale del sur de México rumbo a Estados Unidos

La movilización partió de Tapachula, Chiapas, después de salir de San Pedro Sula el pasado sábado. Los migrantes mantienen la esperanza de que los recientes resultados electorales en Estados Unidos abran oportunidades para ingresar o trabajar en ese país.

Cerca de 2,000 migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua salieron de Tapachula, México, con la intención de avanzar hacia Estados Unidos. (Foto: Cortesía)
Cerca de 2,000 migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua salieron de Tapachula, México, con la intención de avanzar hacia Estados Unidos. (Foto: Cortesía)
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Una nueva caravana integrada por aproximadamente 2,000 migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaraguasalió este martes de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, con la intención de avanzar hacia la frontera de Estados Unidos, en medio de las expectativas de un posible cambio en las políticas migratorias de Washington.

La movilización, que comenzó el pasado sábado desde San Pedro Sula, Honduras, continuó su recorrido desde el sur de México, donde los participantes esperan avanzar de manera pacífica y conseguir mejores oportunidades para sus familias.

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El desplazamiento ocurre una semana después de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, cuyos resultados modificaron el escenario político para el presidente Donald Trump, luego de que los demócratas recuperaran el control legislativo, un resultado que despertó expectativas entre los migrantes sobre un posible freno a las políticas migratorias restrictivas.

Sin embargo, aunque los integrantes de la caravana mantienen la esperanza de encontrar oportunidades en territorio estadounidense, organizaciones que acompañan a la población migrante consideran que los resultados electorales no necesariamente provocarán cambios inmediatos en las medidas migratorias.

Hondureños forman parte de la movilización centroamericana que busca llegar a la frontera norte de México para encontrar oportunidades laborales. (Foto: Cortesía)
Hondureños forman parte de la movilización centroamericana que busca llegar a la frontera norte de México para encontrar oportunidades laborales. (Foto: Cortesía)

De acuerdo con información proporcionada a la agencia EFE, uno de los participantes es Álvaro José Vanegas Estrada, migrante de Nicaragua, quien emprendió el recorrido con apenas 20 dólares, dejando atrás sus actividades agrícolas, a su esposa y a sus dos hijos.

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El hombre explicó que decidió salir de su país con la expectativa de encontrar una oportunidad laboral que le permita mejorar las condiciones económicas de su familia.

Vanegas considera que la participación de la comunidad latina en diferentes sectores productivos de Estados Unidos podría representar una oportunidad para quienes buscan ingresar al mercado laboral.

«El gobierno estadounidense sabe que el 19 % de la comunidad latina es la que hace el trabajo pesado, lo que es la construcción y la hotelería. Entonces en este momento ha visto que ha bajado ese punto de trabajo y creo que tal vez, nos dé la oportunidad de entrar», expresó a EFE.

No obstante, el migrante explicó que su intención inicial no necesariamente es cruzar de inmediato hacia Estados Unidos, sino llegar al norte de México, permanecer allí durante un tiempo y conseguir trabajo para enviar dinero a su familia mientras espera posibles cambios en las decisiones migratorias estadounidenses.

La nueva caravana migrante inició su recorrido desde San Pedro Sula el pasado sábado y continuó este martes desde el estado mexicano de Chiapas. (Foto: Cortesía)
La nueva caravana migrante inició su recorrido desde San Pedro Sula el pasado sábado y continuó este martes desde el estado mexicano de Chiapas. (Foto: Cortesía)

Entre los participantes de la caravana también se encuentra el hondureño Bili Noe Martínez Colindres, quien hizo un llamado al Instituto Nacional de Migración (INM) de México para que permita el desplazamiento de los migrantes sin obstáculos y de manera pacífica.

El compatriota manifestó que las personas que integran la movilización buscan oportunidades para mejorar la vida de sus familiares y pidió respeto durante el recorrido por territorio mexicano.

«Nosotros solo queremos un sueño para nuestras familias, respeto a nosotros, respetamos a México y Guatemala. Es el llamado que le hacemos como hondureños a usted señora presidenta (Claudia Sheinbaum), que nos apoye con ese permiso», manifestó.

La petición está dirigida a las autoridades mexicanas, particularmente a la presidenta Claudia Sheinbaum, para que los integrantes de la caravana puedan continuar su desplazamiento sin enfrentar dificultades relacionadas con su condición migratoria.

El recorrido hasta la frontera mexicana con Estados Unidos representa un trayecto de aproximadamente 3,000 kilómetros, una distancia que los migrantes deberán cubrir en diferentes etapas y bajo condiciones que pueden complicar su avance.

Álvaro José Vanegas Estrada, migrante nicaragüense, emprendió el viaje con apenas 20 dólares y dejó a su esposa y sus dos hijos en su país. (Foto: Cortesía)
Álvaro José Vanegas Estrada, migrante nicaragüense, emprendió el viaje con apenas 20 dólares y dejó a su esposa y sus dos hijos en su país. (Foto: Cortesía)

Entre los migrantes existe la percepción de que el cambio en la composición del Congreso estadounidense podría abrir espacios para revisar algunas de las medidas migratorias impulsadas por el mandatario republicano.

Sin embargo, Luis García Villagrán, representante del Centro de Dignificación Humana A.C., organización que trabaja en la frontera sur de México, consideró que no se esperan modificaciones importantes en la política migratoria estadounidense como consecuencia inmediata de los resultados electorales.

«No creo que vaya a cambiar mucho, pero en ánimo de la gente sí ayudó mucho, para que la gente se anime a salir caminando y tratar de llegar lo más cerca de la frontera norte», señaló el activista.

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