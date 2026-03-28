Zonas turísticas de Honduras esperan una masiva afluencia de visitantes durante la Semana Santa

Vista aérea de las playas y arrecifes de Roatán, uno de los principales destinos turísticos de Honduras durante la Semana Santa (Foto cortesía Paradisus Tours).

Honduras se prepara para la Semana Santa con la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros, reforzando su estrategia de seguridad y prevención en carreteras.

El operativo “Verano 2026”, coordinado por la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (CONAPREMM), contempla la instalación de más de 1,500 puntos de control y auxilio a lo largo de rutas clave como la carretera CA-5, que conecta Tegucigalpa, San Pedro Sula y el litoral atlántico.

Las principales zonas turísticas del país, como:

Roatán

Tela

La Ceiba

Copán Ruinas

Las playas de la Costa Norte

Esperan recibir una afluencia masiva de visitantes durante el feriado. El monitoreo en tiempo real con drones y el uso de tecnología avanzada facilitarán la respuesta oportuna ante cualquier incidente vial en estos destinos.

El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) anunció que fortalecerá las inspecciones físico-mecánicas en unidades de transporte público, prohibiendo la salida de autobuses que no cumplan con los estándares de seguridad. “Queremos garantizar desplazamientos seguros para todos los viajeros”, afirmaron voceros del IHTT, citados por El Heraldo.

Modernización migratoria acelera emisión de pasaportes

En paralelo, el Instituto Nacional de Migración (INM) inauguró un sistema de atención ininterrumpida para la emisión de pasaportes en Tegucigalpa, San Pedro Sula y en quioscos móviles de los aeropuertos internacionales Palmerola y Ramón Villeda Morales.

Según datos oficiales, la digitalización completa del trámite permite entregar el pasaporte en menos de 45 minutos a quienes gestionan la cita en línea. Funcionarios del INM explicaron que la medida busca atender tanto a hondureños residentes en el extranjero como a viajeros locales.

Un helicóptero de la Policía Nacional de Honduras sobrevuela la ciudad durante los operativos de seguridad implementados en Semana Santa (Foto cortesía @hnpresidencia).

Perspectiva económica optimista tras revisión de Standard & Poor’s

Mientras el país vive su mayor flujo interno de turistas, los mercados financieros observan señales de confianza. La agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) mejoró la perspectiva crediticia de Honduras de “negativa” a “estable”, atribuyéndolo a la estabilidad política y a la gestión fiscal.

De acuerdo con el análisis de S&P citado por Bloomberg, la presidencia de Nasry Asfura ha reducido el riesgo país y fortalecido el compromiso con el pago de la deuda externa.

El Producto Interno Bruto (PIB) proyecta un crecimiento del 3.8% para 2026, impulsado por las remesas familiares, la inversión extranjera directa y la derrama económica del turismo de verano.

Las remesas muestran un incremento del 6% respecto al año anterior, según cifras oficiales. Por su parte, la inversión privada se concentra en energía renovable y maquila de valor agregado. El gasto turístico previsto para Semana Santa supera los 2,500 millones de lempiras, una cifra clave para las pequeñas y medianas empresas de regiones costeras y del occidente nacional.

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Los desafíos persisten en el costo de vida y el sistema eléctrico

A pesar de las proyecciones favorables, la inflación sigue presionando la canasta básica y los combustibles. El Banco Central de Honduras (BCH) mantiene una política monetaria restrictiva para evitar incrementos excesivos en los precios de consumo, según reportó El País. El sistema eléctrico nacional continúa bajo presión: la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realiza cortes programados para mantenimiento, afectando la productividad en varias regiones del país.

El operativo de seguridad turística, la modernización migratoria y la revisión positiva de la calificación crediticia sitúan a Honduras ante una oportunidad para consolidar su ruta de desarrollo, en medio de desafíos sociales y económicos que aún requieren atención.