Honduras

Gobierno de Honduras resalta compromiso bilateral en lucha contra el crimen organizado tras reunión con Kristi Noem

Funcionarios hondureños afirmaron que la agenda con autoridades estadounidenses permitió definir mecanismos de cooperación y apoyo estratégico frente a desafíos como la protección ciudadana y el fortalecimiento de las fuerzas armadas

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El presidente hondureño Nasry Asfura
El presidente hondureño Nasry Asfura y la enviada especial de EE.UU. Kristi Noem se encontraron para fortalecer la cooperación en seguridad, enfocada en el Escudo de las Américas. (Presidencia de Honduras (@hnpresidencia))

El gobierno de Honduras resaltó este domingo el avance de la cooperación bilateral tras la reciente reunión en Tegucigalpa con Kristi Noem, alta comisionada de Estados Unidos para asuntos de seguridad regional y enviada especial de la iniciativa regional en seguridad impulsada por el gobierno de Donald Trump, Escudo de las Américas. El encuentro reunió a Nasry Asfura, presidente de Honduras, funcionarios del gabinete de seguridad y representantes estadounidenses, marcando un paso en los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad, inversión y combate al crimen transnacional.

Durante una conferencia de prensa posterior a la reunión con Noem, Nasry Asfura, presidente de Honduras, subrayó la importancia del diálogo con la funcionaria estadounidense, definida como principal interlocutora de Estados Unidos para asuntos de inversión y seguridad.

El mandatario declaró: “Vengo a ratificar lo que hoy nuestro ministro de Defensa, de Seguridad y nuestro embajador en Washington les ha dicho. Ha sido una reunión con la secretaria Kristen Noem con muy buena receptividad para el tema de inversión, seguridad para nuestro país, una América más fortalecida, de respeto, de futuro, de inversión, que es lo que necesitamos para salir adelante”. Asfura explicó que la agenda también abarcó temas de migración y cooperación entre Honduras, Estados Unidos y otros países aliados.

El gobierno hondureño remarcó que la cumbre representa “una señal clara de confianza, de coordinación y de visión compartida entre Honduras y los Estados Unidos”. Destacó entre los temas centrales el combate al crimen organizado, la cooperación estratégica en seguridad y la protección de la diáspora hondureña. Además, se subrayó la articulación de esfuerzos entre las fuerzas armadas, instituciones estatales hondureñas y socios internacionales.

El presidente hondureño Nasry Asfura
El presidente hondureño Nasry Asfura y la enviada especial de EE.UU. Kristi Noem se encontraron para fortalecer la cooperación en seguridad, enfocada en el Escudo de las Américas. (Presidencia de Honduras (@hnpresidencia))

Temas discutidos y enfoque de la cooperación

El ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, explicó en la misma conferencia que la reunión se centró en la repotenciación de las fuerzas armadas hondureñas en materia de equipo, recursos y activos estratégicos: “Hemos estado conversando sobre la repotencialización de nuestras fuerzas armadas en cuanto a equipo, recursos y activos estratégicos, con la finalidad de poder enfrentar los desafíos que hoy tenemos”. El funcionario aclaró que el Ejército Nacional, como entidad estatal, mantiene su función en defensa de la soberanía, pero enfrenta retos modernos, como el combate al crimen transnacional y la colaboración interna junto al Ministerio de Seguridad.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, precisó que la alianza con Estados Unidos tiene como meta operacionalizar el Escudo de las Américas y reforzar la lucha contra el narcotráfico y las redes de trata y tráfico de personas. Agregó: “La reunión fue muy franca, muy abierta y bastante precisa para poder establecer los puntos de interés de cada una de las partes en cuanto al esfuerzo conjunto para combatir más eficientemente aquellas modalidades de crimen organizado transnacional”. Velásquez enumeró también necesidades locales, como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el combate a las estructuras de extorsión en el país.

Gerson Velásquez enumeró también necesidades
Gerson Velásquez enumeró también necesidades locales, como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el combate a las estructuras de extorsión en el país.. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

Compromisos y relevancia para el contexto regional

La delegación hondureña consideró que la recepción de los temas planteados fue amplia y positiva y reiteró el compromiso del gobierno de trabajar coordinadamente con las agencias federales estadounidenses en áreas clave de seguridad. El presidente Asfura afirmó: “Aquí me tienen con toda la responsabilidad como presidente para que podamos salir adelante en todas las necesidades del país”.

El fortalecimiento de la relación entre Honduras y Estados Unidos responde al contexto de desafíos comunes en América Central, donde la cooperación resulta esencial ante fenómenos como el narcotráfico, el tráfico de personas y los flujos migratorios. Ambas naciones han priorizado la coordinación institucional y el intercambio de información como mecanismo para enfrentar amenazas que superan las fronteras nacionales.

La reunión se inscribe en una serie de acciones orientadas a consolidar la cooperación bilateral y fortalecer la seguridad en la región, alineando los esfuerzos de Honduras y Estados Unidos ante el crimen organizado y la migración.

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