Migración ilegal hondureña “socava la prosperidad económica estadounidense”, dice el DHS

FOTO DE ARCHIVO. Migrantes que forman parte de una caravana que viaja a Estados Unidos sostienen la bandera de Honduras mientras esperan cruzar a México en la frontera entre Guatemala y México, en Ciudad Hidalgo, México. 18 de enero de 2020. REUTERS/Jacob Garcia

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) alertó en redes sociales que la migración ilegal masiva impacta de forma negativa la prosperidad económica de Honduras. Según datos de la institución, durante el gobierno de Joe Biden, aproximadamente el 5 % de la población hondureña ingresó de manera no autorizada al territorio estadounidense.

Muchos de estos migrantes han transferido recursos a Honduras, lo que resalta que las remesas equivalen al 27 % del producto interno bruto hondureño. El informe oficial precisó que estas transferencias representaron una salida de USD 5,800 millones desde la economía estadounidense.

El reporte especificó que, bajo la administración de Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se han implementado medidas para restringir este fenómeno y priorizar la prosperidad nacional.

Aprehensiones

En octubre de 2025 EFE también informó que el número de aprehensiones en Estados Unidos de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos sumaron 20,908 en los primeros ocho meses del año, un 90.2 % menos que en el mismo período de 2024. Una notable disminución en el número de detenciones de migrantes provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala se registró desde enero, coincidiendo con la asunción de Donald Trump a su segundo mandato en Estados Unidos. La cifra actual reporta 2,908 salvadoreños, 7,602 hondureños y 10,398 guatemaltecos detenidos.

La entidad responsable de la política migratoria proporciona cifras sobre recursos enviados desde Estados Unidos hacia el extranjero, ilustrando la magnitud de transferencias y sus consecuencias en la economía de distintos países receptores (Captura de pantalla de X: DHS)

Las remesas: esenciales para la economía hondureña

Las remesas familiares enviadas por migrantes hondureños alcanzaron en los primeros diez meses de 2025 un récord histórico de 10,168.3 millones de dólares, según datos del Banco Central de Honduras citados por EFE. Este aumento, de 26.3 % respecto al mismo periodo de 2024, consolida a las remesas como la principal fuente de divisas para el país y reafirma su función en la estabilidad de la economía y el consumo básico de la población.

En octubre de 2025, los hondureños enviaron desde el exterior 1,088.1 millones de dólares, una leve disminución frente a los 1.139 millones transferidos en septiembre, de acuerdo con el informe publicado por el Banco Central. Entre enero y octubre, la suma acumulada equivale a 2,120.2 millones de dólares más que los 8,048.1 millones recibidos en el mismo periodo de 2024.

Estos flujos equivalen a más del 25 % del Producto Interno Bruto de Honduras, un país con alrededor de diez millones de habitantes. Las cifras oficiales muestran que más del 60 % de los hondureños vive en condiciones de pobreza, lo que evidencia el peso de las remesas en la vida diaria y en la estructura socioeconómica nacional.

El Banco Central de Honduras sostiene que el dinero enviado por los migrantes es la principal fuente de divisas para el país, superando incluso a las exportaciones y a la inversión extranjera directa.

Un agente de la Patrulla Fronteriza revisa a un hombre luego que un grupo de cuatro individuos cruzó la frontera de manera ilegal a través de un espacio entre dos muros que separan a México de Estados Unidos y se entregó a las autoridades estadounidenses, el jueves 23 de enero de 2025, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull)

Estados Unidos es el origen principal de las remesas: se estima que alrededor de 1.8 millones de hondureños residen allí, con o sin documentación, y desde ese país proviene más del 80 % del total de remesas recibidas por Honduras. España representa el segundo lugar, con un aporte del 10.2 %. México, Canadá, Costa Rica, Panamá y Alemania suman juntos el 4.5 % restante, según el mismo informe.