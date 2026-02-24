Honduras

Migración ilegal hondureña “socava la prosperidad económica estadounidense”, dice el DHS

El organismo gubernamental señaló que los flujos migratorios no autorizados han reducido parte de la riqueza interna, afectando tanto a la fuerza laboral como a la estabilidad económica del país norteamericano

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. Migrantes que
FOTO DE ARCHIVO. Migrantes que forman parte de una caravana que viaja a Estados Unidos sostienen la bandera de Honduras mientras esperan cruzar a México en la frontera entre Guatemala y México, en Ciudad Hidalgo, México. 18 de enero de 2020. REUTERS/Jacob Garcia

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) alertó en redes sociales que la migración ilegal masiva impacta de forma negativa la prosperidad económica de Honduras. Según datos de la institución, durante el gobierno de Joe Biden, aproximadamente el 5 % de la población hondureña ingresó de manera no autorizada al territorio estadounidense.

Muchos de estos migrantes han transferido recursos a Honduras, lo que resalta que las remesas equivalen al 27 % del producto interno bruto hondureño. El informe oficial precisó que estas transferencias representaron una salida de USD 5,800 millones desde la economía estadounidense.

El reporte especificó que, bajo la administración de Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se han implementado medidas para restringir este fenómeno y priorizar la prosperidad nacional.

Aprehensiones

En octubre de 2025 EFE también informó que el número de aprehensiones en Estados Unidos de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos sumaron 20,908 en los primeros ocho meses del año, un 90.2 % menos que en el mismo período de 2024. Una notable disminución en el número de detenciones de migrantes provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala se registró desde enero, coincidiendo con la asunción de Donald Trump a su segundo mandato en Estados Unidos. La cifra actual reporta 2,908 salvadoreños, 7,602 hondureños y 10,398 guatemaltecos detenidos.

La entidad responsable de la
La entidad responsable de la política migratoria proporciona cifras sobre recursos enviados desde Estados Unidos hacia el extranjero, ilustrando la magnitud de transferencias y sus consecuencias en la economía de distintos países receptores (Captura de pantalla de X: DHS)

Las remesas: esenciales para la economía hondureña

Las remesas familiares enviadas por migrantes hondureños alcanzaron en los primeros diez meses de 2025 un récord histórico de 10,168.3 millones de dólares, según datos del Banco Central de Honduras citados por EFE. Este aumento, de 26.3 % respecto al mismo periodo de 2024, consolida a las remesas como la principal fuente de divisas para el país y reafirma su función en la estabilidad de la economía y el consumo básico de la población.

En octubre de 2025, los hondureños enviaron desde el exterior 1,088.1 millones de dólares, una leve disminución frente a los 1.139 millones transferidos en septiembre, de acuerdo con el informe publicado por el Banco Central. Entre enero y octubre, la suma acumulada equivale a 2,120.2 millones de dólares más que los 8,048.1 millones recibidos en el mismo periodo de 2024.

Estos flujos equivalen a más del 25 % del Producto Interno Bruto de Honduras, un país con alrededor de diez millones de habitantes. Las cifras oficiales muestran que más del 60 % de los hondureños vive en condiciones de pobreza, lo que evidencia el peso de las remesas en la vida diaria y en la estructura socioeconómica nacional.

El Banco Central de Honduras sostiene que el dinero enviado por los migrantes es la principal fuente de divisas para el país, superando incluso a las exportaciones y a la inversión extranjera directa.

Un agente de la Patrulla
Un agente de la Patrulla Fronteriza revisa a un hombre luego que un grupo de cuatro individuos cruzó la frontera de manera ilegal a través de un espacio entre dos muros que separan a México de Estados Unidos y se entregó a las autoridades estadounidenses, el jueves 23 de enero de 2025, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull)

Estados Unidos es el origen principal de las remesas: se estima que alrededor de 1.8 millones de hondureños residen allí, con o sin documentación, y desde ese país proviene más del 80 % del total de remesas recibidas por Honduras. España representa el segundo lugar, con un aporte del 10.2 %. México, Canadá, Costa Rica, Panamá y Alemania suman juntos el 4.5 % restante, según el mismo informe.

Temas Relacionados

Departamento de Seguridad NacionalEstados UnidosJoe BidenDonald TrumpMigración IlegalRemesas Internacionales

Últimas Noticias

El Salvador busca digitalización de procesos públicos con fondos de préstamo externo

El refuerzo financiero, orientado a modernizar diversos procedimientos y servicios ofrecidos por instituciones estatales, se enmarca dentro de un programa estratégico para mejorar la competitividad y eficiencia administrativa del país

El Salvador busca digitalización de

Guatemala y República Dominicana exhiben mayor capacidad automática de recaudación tributaria que Honduras, según la SECMCA

Las estimaciones para la elasticidad de los impuestos sobre el ingreso en 2025 muestran sistemas más dinámicos en Guatemala y República Dominicana, con valores superiores a uno, frente a las limitaciones observadas en Honduras

Guatemala y República Dominicana exhiben

La comisión mixta del Congreso de Guatemala excluye a ocho candidatos en proceso de selección para la Corte de Constitucional

La depuración inicial, realizada con apoyo técnico y con base en requisitos jurídicos estrictos, dio como resultado que solo los expedientes completos y en regla continuarán a la siguiente fase de evaluación y votación

La comisión mixta del Congreso

Laura Fernández, presidente electa de Costa Rica, tomará vacaciones sin salario

El receso solicitado por la titular del Ministerio de la Presidencia se desarrollará durante la recta final de la transición de gobierno, un periodo en el que el viceministro Jorge Rodríguez Bogle asumirá la responsabilidad administrativa del despacho

Laura Fernández, presidente electa de

El Fondo Monetario Internacional inicia visita clave para analizar indicadores económicos en Guatemala

La misión del organismo internacional desarrolla una serie de reuniones con autoridades nacionales y representantes del sector privado para evaluar el desempeño financiero reciente y delinear perspectivas de crecimiento frente a los desafíos del escenario global

El Fondo Monetario Internacional inicia

TECNO

Xbox tiene nueva líder global:

Xbox tiene nueva líder global: Asha Sharma, una mujer que garantiza juegos con ‘alma’ y menos IA

Steam sorprende con 8 títulos gratuitos para sumar a tu biblioteca hoy mismo

El móvil te quita el sueño: descubre lo que dicen los estudios sobre dormir con el teléfono cerca

Top 5 de agentes IA que hacen tareas por ti sin instalaciones largas ni enredos

Alejo Igoa hace historia: es el primer canal hispano con el Botón de Diamante Rojo en YouTube

ENTRETENIMIENTO

Las últimas palabras que Eric

Las últimas palabras que Eric Dane le dedicó a su esposa Rebecca Gayheart antes de fallecer por esclerosis lateral amiotrófica

La historia detrás del supuesto auto maldito de James Dean en el que murió a los 24 años tras un accidente

MrBeast y una confesión inesperada sobre un problema visual que despertó el apoyo de miles en redes

La razón por la que Tom Welling no deseba pasar tanto tiempo con sus compañeros de ‘Smallville’ fuera del set

El activista con síndrome de Tourette se pronuncia tras lanzar insultos en los BAFTA: “Me siento profundamente mortificado”

MUNDO

Nuevas protestas universitarias sacuden Irán

Nuevas protestas universitarias sacuden Irán en medio de la represión del régimen y la tensión con Estados Unidos

Estados Unidos afirmó que China ha “ampliado masivamente” su arsenal nuclear

Ucrania afirma que recuperó 400 kilómetros cuadrados de territorio en el sur del país

Reza Pahlavi llama a los militares iraníes a rebelarse contra los ayatollahs aprovechando la amenaza de una intervención de Estados Unidos

¿Cita o amistad? Así es la singular app de Stanford que revoluciona la vida universitaria