Embajada de Estados Unidos resalta la ampliación del Régimen de Importación Temporal en Honduras

Estados Unidos apoya políticas hondureñas de competitividad que amplían el comercio bilateral y fomentan la inversión extranjera. (Foto: cortesía)

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa destacó la extensión del Régimen de Importación Temporal (RIT) en Honduras, al señalar que esta medida contribuye a un entorno económico más estable y competitivo. “Celebrando logros conjuntos, Honduras avanza hacia un entorno económico más estable y competitivo con la recién extensión del Régimen de Importación Temporal (RIT)”, publicó la delegación diplomática.

Según la Embajada, la decisión otorga seguridad jurídica a más de 125 empresas agroexportadoras, protege más de 46.000 empleos directos y refuerza sectores como la agricultura, la agroindustria y las exportaciones. El comunicado enfatiza que Estados Unidos reconoce la relevancia de políticas que promuevan la competitividad y un clima propicio para la inversión, mientras amplían el comercio bilateral y las oportunidades para empresas estadounidenses.

El Régimen de Importación Temporal permite a empresas hondureñas importar insumos sin pagar aranceles para su posterior transformación y exportación, lo que resulta clave para la agroindustria del país. La Embajada de Estados Unidos ha sido un actor relevante en el impulso de acuerdos comerciales y programas de cooperación económica en la región.

La Embajada de Estados Unidos destaca la extensión del Régimen de Importación Temporal (RIT) en Honduras como clave para un entorno económico más competitivo. (Imagen: Embajada de Estados Unidos Honduras)

Régimen de Importación Temporal

La ratificación y extensión del Régimen de Importación Temporal (RIT) se convirtió en una de las primeras acciones del presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, tras asumir el cargo en enero de 2026. El gobierno hondureño amplió los beneficios fiscales de este régimen por cinco periodos fiscales adicionales, lo que marca un punto de inflexión en la estrategia de competitividad nacional.

El RIT funciona como un mecanismo aduanero que incentiva la exportación y la productividad nacional mediante la exoneración completa de impuestos: permite el ingreso de materias primas, maquinaria y envases sin el pago de derechos aduaneros, impuesto sobre ventas ni recargos, siempre que estos insumos sean procesados, ensamblados o integrados en productos destinados a la exportación fuera de Centroamérica.

Las estimaciones del gobierno de Asfura proyectan que esta extensión permitirá proteger y generar aproximadamente 47.000 empleos directos en ramas clave como la agroindustria y la manufactura. El alcance laboral del régimen abarca, principalmente, a exportadores de camarón, café, melón, palma africana y la industria maquiladora.

La continuidad del RIT formó parte de las tres prioridades inmediatas que el presidente Asfura oficializó tras su promesa de ley el 27 de enero de 2026, junto con la venta del avión presidencial y la expansión de la educación superior. La renovación de este régimen aduanero apunta a consolidar un entorno favorable para el sector exportador, la atracción de inversiones y la estabilidad laboral en Honduras.