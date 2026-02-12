Honduras

Embajada de Estados Unidos resalta la ampliación del Régimen de Importación Temporal en Honduras

El anuncio diplomático subraya la importancia de la renovación de este mecanismo, al destacar su impacto en el clima económico, la protección de empleos y el fortalecimiento del sector exportador nacional

Guardar
Estados Unidos apoya políticas hondureñas
Estados Unidos apoya políticas hondureñas de competitividad que amplían el comercio bilateral y fomentan la inversión extranjera. (Foto: cortesía)

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa destacó la extensión del Régimen de Importación Temporal (RIT) en Honduras, al señalar que esta medida contribuye a un entorno económico más estable y competitivo. “Celebrando logros conjuntos, Honduras avanza hacia un entorno económico más estable y competitivo con la recién extensión del Régimen de Importación Temporal (RIT)”, publicó la delegación diplomática.

Según la Embajada, la decisión otorga seguridad jurídica a más de 125 empresas agroexportadoras, protege más de 46.000 empleos directos y refuerza sectores como la agricultura, la agroindustria y las exportaciones. El comunicado enfatiza que Estados Unidos reconoce la relevancia de políticas que promuevan la competitividad y un clima propicio para la inversión, mientras amplían el comercio bilateral y las oportunidades para empresas estadounidenses.

El Régimen de Importación Temporal permite a empresas hondureñas importar insumos sin pagar aranceles para su posterior transformación y exportación, lo que resulta clave para la agroindustria del país. La Embajada de Estados Unidos ha sido un actor relevante en el impulso de acuerdos comerciales y programas de cooperación económica en la región.

La Embajada de Estados Unidos
La Embajada de Estados Unidos destaca la extensión del Régimen de Importación Temporal (RIT) en Honduras como clave para un entorno económico más competitivo. (Imagen: Embajada de Estados Unidos Honduras)

Régimen de Importación Temporal

La ratificación y extensión del Régimen de Importación Temporal (RIT) se convirtió en una de las primeras acciones del presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, tras asumir el cargo en enero de 2026. El gobierno hondureño amplió los beneficios fiscales de este régimen por cinco periodos fiscales adicionales, lo que marca un punto de inflexión en la estrategia de competitividad nacional.

El RIT funciona como un mecanismo aduanero que incentiva la exportación y la productividad nacional mediante la exoneración completa de impuestos: permite el ingreso de materias primas, maquinaria y envases sin el pago de derechos aduaneros, impuesto sobre ventas ni recargos, siempre que estos insumos sean procesados, ensamblados o integrados en productos destinados a la exportación fuera de Centroamérica.

Las estimaciones del gobierno de Asfura proyectan que esta extensión permitirá proteger y generar aproximadamente 47.000 empleos directos en ramas clave como la agroindustria y la manufactura. El alcance laboral del régimen abarca, principalmente, a exportadores de camarón, café, melón, palma africana y la industria maquiladora.

La continuidad del RIT formó parte de las tres prioridades inmediatas que el presidente Asfura oficializó tras su promesa de ley el 27 de enero de 2026, junto con la venta del avión presidencial y la expansión de la educación superior. La renovación de este régimen aduanero apunta a consolidar un entorno favorable para el sector exportador, la atracción de inversiones y la estabilidad laboral en Honduras.

Temas Relacionados

Embajada De Estados UnidosHondurasRégimen De Importación TemporalIncentivos FiscalesExportaciones Agroindustriales

Últimas Noticias

La Municipalidad de Guatemala presenta el calendario de carreras nocturnas 10K, 21K y 42K

El anuncio de las competencias incluye la incorporación de la tradicional maratón, así como el reconocimiento a quienes han impulsado estos eventos que buscan posicionar la ciudad en el ámbito internacional del atletismo

La Municipalidad de Guatemala presenta

La brecha en infraestructura vial limita el crecimiento económico en Guatemala

El informe más reciente de Fundesa señala que el país, con una baja proporción de carreteras por habitante, permanece rezagado respecto a las naciones vecinas y experimenta desafíos persistentes en la ejecución de políticas públicas de movilidad

La brecha en infraestructura vial

El Tribunal Supremo de Elecciones restablece el cobro por reposición de cédulas de identidad en Costa Rica

La medida, que se reanuda tras el periodo electoral, implica que quienes soliciten un segundo ejemplar en un mismo año deberán abonar el monto estipulado por ley, excepto en casos de exención establecidos

El Tribunal Supremo de Elecciones

Fuerzas Especiales de El Salvador compiten por primera vez en el UAE SWAT Challenge en Dubái

El equipo de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil participó por primera vez en la exigente competencia internacional, enfrentando pruebas de rescate y destreza táctica junto a equipos de 48 ciudades diferentes

Fuerzas Especiales de El Salvador

Ministerio de Ambiente de Guatemala ordena suspensión temporal de operaciones de la petrolera del Itsmo tras derrame

La decisión responde a una fuga de crudo que dañó el río San Román, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua y la integridad de varias comunidades en Alta Verapaz y Petén, según reportaron las autoridades ambientales

Ministerio de Ambiente de Guatemala

TECNO

Ranking semanal de Webtoons: cuáles

Ranking semanal de Webtoons: cuáles son los más populares

Uno de cada tres trabajadores teme a perder su empleo ante el avance de la IA

Roblox bajo la lupa: crimen organizado en México utiliza el juego para reclutar y promover narcocultura

Conoce el perro robot que usa inteligencia artificial para cuidar la salud de los cultivos

El escritorio remoto de Windows: la función útil que puede abrir la puerta a los hackers

ENTRETENIMIENTO

Todo sobre “Dear Killer Nannies:

Todo sobre “Dear Killer Nannies: criado por sicarios”, la serie sobre el hijo de Pablo Escobar

“Ingresé en la escuela de arte dramático cuando ya tenía 30 años”, confesó Mads Mikkelsen sobre sus inicios como actor

El lado oculto de Michael Douglas: el actor narra su rehabilitación y vida con Catherine Zeta-Jones en un libro

Los dos primeros conciertos de la gira mundial de BTS llegarán a los cines

A más de 20 años de Star Wars: así fue el reencuentro entre “Anakin” y el joven “Boba Fett” que emocionó a los fanáticos

MUNDO

Rusia y Ucrania devolvieran menores

Rusia y Ucrania devolvieran menores separados por la guerra tras una mediación de Estados Unidos

Condenaron a 18 años de prisión a un ex cuidador infantil de una guardería en Londres por abusos sexuales y producción de pornografía

Montañas, cuevas simuladas y casi 25 kilómetros bajo tierra en Noruega: así es Lærdal, el túnel más largo del mundo

El primer ministro de Canadá visitará Tumbler Ridge tras la masacre escolar

El Vaticano amenazó con excomulgar a la Fraternidad San Pío X si consagra obispos sin aval papal