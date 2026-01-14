Preocupación de la Unión Europea por el pedido de recuento de votos de las elecciones ganadas por Nasry Asfura

UNIÓN EUROPEA EXPRESA SU PREOCUPACIÓN SOBRE DECRETO QUE PERMITE CONTEO VOTO POR VOTO EN HONDURAS

Por medio de un comunicado la Unión Europea (UE) ha instado a que se respete la voluntad popular manifestada en las urnas durante las recientes elecciones generales en Honduras realizadas el 30 de noviembre de 2025. En una declaración difundida por la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, ese bloque reconoció de forma explícita los resultados oficiales emitidos en diciembre por el Consejo Nacional Electoral, que designaron a Nasry Asfura como el presidente electo legítimo del país y ratificaron los resultados para el Congreso Nacional y las elecciones municipales.

El texto remarca: “La UE reitera su apoyo al trabajo de las instituciones electorales hondureñas y la proclamación oficial de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, que reconocieron a Nasry Asfura como el Presidente electo legítimo del país y confirmaron los resultados finales para el Congreso Nacional y las elecciones municipales”.

Imagen de archivo. Presidenta hondureña Xiomara Castro aprueba Decreto Legislativo que permite conteo voto por voto. REUTERS/Fredy Rodriguez

El comunicado hizo referencia a los hechos más recientes de violencia política, como el ataque sufrido por la congresista del Partido Nacional, Gladis Aurora, quien resultó herida tras la explosión de un artefacto. La UE pidió a todos los actores políticos que se garantice una transición ordenada y pacífica. En esta línea, la declaración enfatizó: “La voluntad del pueblo hondureño, claramente expresada a través del proceso electoral, debe ser respetada. Estamos deseando trabajar con el presidente Asfura y su administración”.

La posición europea se da en un contexto de tensiones e incertidumbre postelectoral. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, junto con la presidenta Xiomara Castro, propusieron un nuevo conteo “voto por voto” de las más de 19 mil actas, alegando la existencia de un fraude presuntamente planificado desde el bipartidismo. Esto ocurrió pese a que el Consejo Nacional Electoral ya publicó los resultados oficiales.

Mientras tanto, algunas actas electorales consideradas con inconsistencias fueron remitidas al Tribunal de Justicia Electoral, que tiene plazo hasta el día 20 para presentar un informe definitivo que, según lo estipulado, será inapelable. El propio titular del Parlamento advirtió que si no se realiza el recuento solicitado, el Congreso asumiría esa tarea.

Congreso nacional en Honduras pretender usurpar funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la ciudad de Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

La Unión Europea expresó de modo categórico su disposición para fortalecer el trabajo institucional junto al nuevo gobierno, asegurando: “Expresamos nuestra plena disposición para trabajar con el presidente electo Nasry Asfura y su administración”.

Durante la ceremonia de las Fuerzas Armadas el 18 de diciembre, la presidenta Castro aseguró que acataría los resultados del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, Redondo, quien no obtuvo la reelección como diputado para el próximo periodo, ha insistido en sus cuestionamientos sobre la validez de los resultados.

El organismo europeo destaca su acompañamiento al proceso electoral a lo largo de varios meses, como observador y garante del respeto a los derechos y la transparencia, enfatizando la importancia de reconocer la participación masiva de los hondureños, quienes concurrieron a votar el pasado 30 de noviembre.