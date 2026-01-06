“Cómo deshacerse de un cuerpo”: el historial de búsquedas que delató a Brian Walshe antes de matar a su esposa

El historial de búsquedas en internet de Brian Walshe incluyó consultas sobre cómo deshacerse de un cuerpo y borrar pruebas digitales (AP)

Ana Walshe, madre de tres hijos, desapareció en la mañana del 1° de enero de 2023 en Cohasset, Massachusetts. Su ausencia movilizó a la policía, despertó la angustia de sus empleadores y generó una cadena de preguntas en su entorno más cercano. Aquella jornada había transcurrido aparentemente en calma dentro del hogar familiar, pero en las horas siguientes, el caso tomaría un giro que nadie imaginaba.

Mientras colegas y amigos intentaban contactarla sin éxito, la pareja de Ana, Brian Walshe, mantenía una actitud distante ante los investigadores. Solo algunos días después, el país entero conoció la noticia de su desaparición.

De acuerdo con informes policiales, difundidos por Oxygen, el comportamiento de Brian se tornó central para el desarrollo de la causa. La investigación reveló una serie de búsquedas en internet realizadas desde su ordenador personal durante las primeras jornadas de enero.

Los fiscales acusaron a Brian Walshe de engañar a los investigadores sobre sus acciones en el momento en que su esposa, Ana Walshe, desapareció. Cortesía de Peter Kirby

Los agentes señalaron consultas precisas como “mejores formas de deshacerse de un cuerpo”, “cómo cerrar un cuerpo” y “cómo borrar el historial de búsqueda”. Además, la computadora había ingresado a páginas que describían métodos para ocultar pruebas y preguntas sobre las posibilidades de rastreo por parte de la policía.

Según testificó el oficial Nicholas Guarino, todo el registro digital se produjo en un lapso de apenas 48 horas, cuando Ana ya no respondía los mensajes ni acudía a sus compromisos laborales.

La investigación expone indicios reveladores

El hallazgo de un cuchillo y la presencia de sangre en el sótano de la vivienda reforzaron las sospechas. De acuerdo con las pruebas recolectadas, los fiscales plantearon la hipótesis de que Ana había muerto en la casa durante la madrugada de Año Nuevo. Los datos informáticos y el material biológico vincularon a Brian con la desaparición y posterior manipulación del cuerpo de su esposa.

Las pruebas digitales y biológicas, como el hallazgo de sangre y un cuchillo, vincularon a Brian Walshe con el crimen Derr/Pool/The Patriot Ledger/AP

En el inicio del proceso judicial, la defensa intentó sostener que Brian había encontrado a Ana sin vida por causas naturales. Según el testimonio presentado en el tribunal, él negó toda responsabilidad y declaró desconocer de qué modo se generaron las búsquedas en el equipo personal. Sin embargo, la sucesión de dudas, sumada a movimientos confusos durante los días siguientes, terminó por llevarlo ante la justicia.

El juicio se desarrolló ante la mirada atenta de los vecinos y medios nacionales como NBC News. La fiscalía no solo expuso el historial digital, sino que también documentó compras de productos de limpieza y viajes sospechosos registrados en cámaras de seguridad del área. Todo el material apuntó a una única dirección: Brian Walshe planeó estrategias para ocultar lo ocurrido, intentó borrar evidencia y gestionó la escena con frialdad.

Durante el proceso, el tribunal escuchó grabaciones del propio Brian. En ellas ofreció respuestas contradictorias y se mostró sorprendido por la información encontrada. Los elementos presentados en el juicio cerraron el círculo: la manipulación del escenario y las búsquedas de internet funcionaron como piezas claves para la reconstrucción judicial.

Ana Walshe, de 39 años, era madre de tres hijos y una exitosa agente inmobiliaria ( Instagram: Ana Walshe )

Brian fue hallado culpable de asesinato, obstrucción a la justicia y manipulación de un cadáver. El veredicto, dictado tras varios días de audiencias y la declaración de numerosos testigos, confirmó la prognosis de la fiscalía. Los familiares de Ana, presentes en cada audiencia, manifestaron alivio al conocer la definición del tribunal.

El crimen de Ana Walshe quedó instalado en la memoria colectiva de Cohasset y expuso la relevancia de las pruebas digitales en las investigaciones actuales. La sentencia puso punto final a meses de incertidumbre y dejó a la comunidad con el dolor de una pérdida irreparable, pero con la certeza de que la justicia pudo reconstruir una historia marcada por el horror y la desesperación.