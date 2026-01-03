Historias

La foto acertijo: ¿Quién es esta niña de gustos excéntricos que conquistó el pop en los 80?

Antes de convertirse en una estrella del pop, atravesó una infancia inestable, años de trabajos precarios y una determinación que terminaría llevándola a la cima

Guardar
La niña siempre se caracterizó
La niña siempre se caracterizó por una personalidad única, original

Nació en Brooklyn el 22 de junio de 1953, con un nombre largo y formal que parecía anticipar poco de lo que vendría después. Su infancia estuvo lejos de cualquier idea de estabilidad: cuando tenía cinco años, sus padres se separaron y su madre inició una sucesión de matrimonios y divorcios que marcaron la vida cotidiana del hogar. En ese contexto cambiante empezó a formarse una personalidad que desde muy temprano se negó a encajar.

Desde chica mostró una inclinación clara por la música y una voluntad férrea de no parecerse a nadie. Su conducta resultaba excéntrica incluso para los parámetros de la adolescencia. Mientras sus amigas buscaban mimetizarse, ella hacía todo lo contrario. En ese camino llegó incluso a modificar la grafía de su propio nombre, como un gesto más de afirmación personal. Esa misma actitud le costó la expulsión del colegio secundario por mala conducta, una herida que con el tiempo se volvió anécdota: años más tarde, ya consagrada, esa institución le otorgó un diploma honorífico.

A los 17 años decidió irse de su casa. Según contó en sus memorias, estaba cansada del clima familiar y de la inestabilidad permanente. Se fue sin dinero, sin un destino claro y con un solo plan concreto: dedicarse a la música. En ese impulso pasó dos semanas viviendo en un bosque canadiense junto a su perro Sparkle. Luego regresó a Nueva York, donde mintió su edad —dijo tener 19— para conseguir trabajos que le permitieran comer todos los días y dormir bajo techo. Lavó copas, hizo fotocopias en oficinas y trabajó en comercios vendiendo desde zapatos hasta artículos de limpieza.

Las noches estaban reservadas para cantar. Aceptaba cada show que aparecía. Durante más de una década repitió esa rutina. Al principio fueron bandas de covers y bares pequeños. Su ductilidad y su rango vocal le permitían cambiar de estilo según la formación: rock clásico, country, soul. Esos shows constantes le daban experiencia y algunos dólares extra.

En 1977 llegó otro golpe. Forzaba su voz cantando temas de Bad Company, Led Zeppelin y otros grupos con vocalistas masculinos de registros graves. El resultado fue una lesión en las cuerdas vocales. Los médicos le dijeron que no podría volver a cantar. Sintió que su instrumento —su arma— había quedado inutilizado para siempre. Interpretó esa pérdida como un castigo por no arriesgar y por no apostar a un proyecto propio. Sin embargo, no se rindió: trabajó con una coach vocal y logró recuperar la voz.

La primera gran oportunidad pareció llegar en 1980. La banda se llamaba Blue Angel y ella era la cantante. Sonaban bien, tenían canciones atractivas y muchas expectativas. El disco, sin embargo, pasó inadvertido. Recibió algunas críticas elogiosas, pero no vendió. Invisible. La banda no resistió la desilusión y se disolvió. Ella volvió a servir mesas.

En 1983, su novio, el guitarrista y productor Dave Wolff, consiguió que un ejecutivo de CBS la escuchara. El contrato fue duro, como suelen ser los primeros en la industria, pero aceptó. A comienzos de ese año entraron a grabar She’s So Unusual, cuando la esperanza empezaba a flaquear.

Necesitaban canciones. Escribieron algunas y recurrieron también a covers poco difundidos. Uno fue When You Were Mine, de Prince. Otro llegó en un casete con un demo firmado por Robert Hazard: un rock sencillo, con una letra machista sobre un hombre que se jactaba de su poder de seducción. Ella rechazó el tema. El productor insistió.

Trabajaron en los arreglos y modificó apenas la letra: algunos pronombres, algunas palabras. No mucho. Pero el sentido se dio vuelta por completo. La canción se transformó en un canto a la igualdad de género y al derecho de las mujeres a divertirse sin ser juzgadas. Sin solemnidad ni discursos explícitos, con frescura y alegría.

Girls Just Want to Have Fun fue un éxito inmediato. Un hit que atravesó generaciones y se volvió un himno que sigue sonando. La canción llegó al número dos de los rankings mientras el disco empezaba a venderse de manera masiva.

Respuesta: La niña de la foto es Cyndi Lauper.

Temas Relacionados

La foto acertijo

Últimas Noticias

Antonio Salieri, el verdadero protagonista de la Viena clásica: del éxito y la docencia al mito de rivalidad con Mozart

Admirado en su tiempo y maestro de figuras como Beethoven y Schubert, Antonio Salieri fue pieza central del esplendor musical de Viena, aunque la historia lo haya reducido al mito de rivalidad con Mozart

Antonio Salieri, el verdadero protagonista

“¡Estás adentro, nena!“: el día que Aretha Franklin se convirtió en la primera mujer en entrar al Salón de la Fama del Rock & Roll

El 3 de enero de 1987, la voz que había redefinido la libertad, la identidad y el orgullo afroamericano rompió otra frontera histórica, y el mundo entendió que el poder de una artista podía cambiar para siempre el lugar de las mujeres en la música

“¡Estás adentro, nena!“: el día

Las últimas palabras del empresario de la noche que mató al presunto asesino de John F. Kennedy, dos días después del magnicidio

Su verdadero nombre era Jacob Leon Rubenstein y murió de cáncer el 3 de enero de 1967. Poco se sabía de él antes de que le disparara al supuesto asesino de Kennedy. Sus oscuras vinculaciones con personajes de la política estadounidense y lo que le contó a su hermano y a su abogado defensor en el lecho de muerte

Las últimas palabras del empresario

Diamantes y libras esterlinas falsas en un desembarco secreto en Punta Mogotes: la leyenda del arribo de espías nazis a Argentina

En plena Segunda Guerra Mundial, un velero alemán logró burlar el espacio marítimo y desembarcó en la costa bonaerense. Era 1944 y el país mantenía su neutralidad en el conflicto bélico. La embarcación entregó a la red de espionaje nazi un valioso cargamento de diamantes, billetes falsos y equipos para operaciones clandestinas

Diamantes y libras esterlinas falsas

El legado familiar de tres generaciones en la pulpería que habilitó Rosas y marcó la vida rural bonaerense

Julián Gómez conserva el almacén de Ramos Generales La Paz, donde la historia del campo y la comunidad se revive cada enero con la Noche de los Almacenes

El legado familiar de tres
DEPORTES
Playas, grandes ciudades y destinos

Playas, grandes ciudades y destinos exóticos: el álbum de vacaciones de los pilotos de Fórmula 1

A solas con Carlos Sainz: el sacrificio para ganar su quinto Rally Dakar a los 63 años y su visión de Franco Colapinto en la F1

Sufrió un gol desde mitad de cancha en una práctica y respondió con un planchazo a la espalda de su compañero

El plan especial que tiene el Real Madrid con Franco Mastantuono: la estrategia para darle protagonismo

La sentencia de una figura del fútbol argentino que es buscada por Racing e Inter Miami: “Sería un paso muy lindo”

TELESHOW
Juegos en el mar, familia

Juegos en el mar, familia y relax: la tarde de Emilia Attias en Punta del Este

Martín Bossi en Mar del Plata: “Vengo de una generación donde la vara estaba muy alta, hoy está muy baja”

Christian Sancho y Celeste Muriega vuelven al escenario donde se conocieron: “Acá nos chapamos por primera vez”

Claudia Villafañe se sinceró en MasterChef Celebrity sobre por qué su nieto no soporta a Germán Martitegui: “Lo odia”

Quien es Tatiana Sorbac, la exnovia de Robert Strom, la pareja actual de Zaira Nara

INFOBAE AMÉRICA

“One”: el himno que nació

“One”: el himno que nació en 15 minutos y redefinió el destino de U2 en Berlín

La Guardia Costera de EEUU suspendió la búsqueda de los narcotraficantes que sobrevivieron a un ataque contra narcolanchas en el Pacífico

Ecuador incorporó a su flota el “megabuque de guerra” Jambelí para su lucha contra las mafias y el crimen organizado

Salman Rushdie, Mariana Enriquez, Han Kang y Fernando Aramburu: estos son los libros más esperados de 2026

Ataúlfo Pérez Aznar: “Una buena imagen interpela y te hace salir de la indiferencia”