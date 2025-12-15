Entró por la ventana y la atacó durante horas: el brutal crimen de Annie Hester que reveló una trama de venganza familiar

El brutal asesinato de Annie Hester en Oregón expuso una compleja trama de venganza y disputas familiares por la custodia de su hija (Dignity Memorial)

Annastasia “Annie” Hester despertó sobresaltada la madrugada del 10 de junio de 2016 en su departamento de Gresham, Oregón. Un intruso había entrado por la ventana trasera y, en cuestión de minutos, la vida de la madre soltera y artista local quedó marcada por el horror.

A pesar de sus graves heridas, Annie logró reunir fuerzas para llamar al 911 cerca de las 3:00, mientras la violencia continuaba. Cuando la policía llegó al lugar, encontró un escenario devastador. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital, donde falleció poco después.

La víctima, madre soltera y conocida por su implicación en la comunidad y su negocio de maquillaje artístico, vivía con su hija Alice. Annie dormía en un sofá cama del salón cuando una persona ingresó por una ventana trasera para atacarla. Los oficiales hallaron huellas ensangrentadas y derribaron una cerca para acceder al departamento.

Una investigación reconstruyó los acontecimientos previos y posteriores al crimen. De acuerdo con Dateline: Secrets Uncovered, el agresor apuñaló a Annie más de 60 veces con tres cuchillos distintos. El informe forense confirmó heridas de hasta 20 centímetros de profundidad y marcas grabadas en su hombro.

La investigación y el perfil de la víctima

Según el detective Aaron Turnage, Annie “luchó durante más de tres horas y logró pedir ayuda”. Vecinos reportaron gritos y ruidos desde las 23:00, pero nadie se comunicó con la policía hasta la llamada de la víctima al amanecer. Testigos relataron haber escuchado un portazo y un grito justo antes de la comunicación al 911.

Angela McCraw Hester fue condenada a cadena perpetua tras admitir su culpabilidad en el homicidio, mientras que Matt Hester recibió una pena menor por encubrimiento (Foto: Departamento Correccional de Oregón)

Familiares, amigos y colegas describieron a Annie como una madre dedicada y creativa. Además de su trabajo en un call center, participaba en actividades lúdicas y vivía plenamente su faceta artística. Annie mantenía una relación cordial de crianza compartida con su exesposo, Matt Hester, hasta que este contrajo matrimonio con Angela McCraw Hester en 2014.

Posteriormente, surgieron tensiones por la custodia de Alice. Seis meses antes del crimen, un tribunal otorgó a Annie la custodia total de su hija. El fallo obligó a Matt a cubrir USD 29.000 en honorarios legales y cerca de USD 13.000 en manutención atrasada.

De acuerdo con la policía, Matt y Angela aseguraron que pasaron la noche en casa. No obstante, registros de cámaras mostraron la SUV plateada de la pareja saliendo de su domicilio poco antes de las 23:00 y tomando la ruta hacia el apartamento de Annie. La camioneta regresó a su punto de partida alrededor de las 3:00. Durante el funeral de Annie, un detective encubierto advirtió un corte reciente en la mano de Angela.

El caso de Annie Hester conmocionó a la comunidad de Gresham por la violencia extrema y la resiliencia de la víctima, quien logró pedir ayuda antes de morir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avances científicos permitieron identificar sangre de Angela en el bloque de cuchillos de la víctima y en el vehículo de la pareja. Asimismo, huellas ensangrentadas del lugar coincidieron con unas botas que la asesina había adquirido.

Angela McCraw Hester fue detenida el 4 de octubre de 2017 en Idaho. Durante el interrogatorio, Matt admitió haberla ayudado a ducharse tras observarla cubierta de sangre, aunque negó conocer el motivo. También declaró que estuvo presente cuando intentó contratar a alguien para cometer el crimen, pero no concretó el pago.

La justicia y el futuro del caso

Angela aceptó en 2020 su culpabilidad por el homicidio y recibió una condena de 25 años a cadena perpetua. Matt se declaró culpable en 2021 por encubrimiento y solicitud de delito, lo que derivó en una pena menor a cinco años; salió en libertad condicional en 2023.

La policía mantiene abierta la investigación sobre la posible participación de Matt Hester en el asesinato y no descarta nuevos cargos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades mantienen abierta la investigación respecto a la posible participación de Matt en el asesinato. No descartan formular cargos adicionales en el futuro.

El caso conmocionó a la comunidad local por la brutalidad del crimen, el contexto familiar y la resiliencia de la víctima, capaz de buscar ayuda pese a las condiciones extremas.

Las pruebas, el testimonio de los detectives y el uso de tecnología forense fueron determinantes para esclarecer uno de los asesinatos más impactantes de Oregón en la última década.

El proceso judicial y las revelaciones dejaron una marca en quienes conocieron la historia de Annie Hester. Familiares y amigos continúan buscando justicia plena para la víctima y su hija.