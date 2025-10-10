Historias

Una travesía prohibida a las “escaleras al cielo”, un último mensaje y una desaparición que sorprende tras 10 años: así es la misteriosa historia de Daylenn Pua

El caso del joven hawaiano mantiene en vilo a familiares y rescatistas tras una década de teorías, búsquedas y una imagen enigmática que aún no logra esclarecer su destino

Por Bautista Salaverri

Guardar
El caso sigue abierto tras
El caso sigue abierto tras más de 10 años, sin pistas concluyentes sobre el paradero del joven (Facebook)

Un 26 de febrero de 2015, Daylenn “Moke” Pua fue visto por última vez. El joven de 18 años se aventuró en las escaleras de Haiku de Oahu, en Hawái, y desapareció por completo, sembrando un interrogante y misterio que a día de hoy no se resuelven. Cerrada desde 1987, las escalinatas metálicas son consideradas un sendero prohibido.

El enigma se intensificó al descubrirse la presencia de una figura desconocida captada en una de las últimas fotografías que envió a su familia. La falta de respuestas tras extensas búsquedas oficiales y voluntarias mantiene el caso vigente en la memoria colectiva de la isla de Estados Unidos.

Recorrió las escaleras prohibidas y nunca regresó

Originario de la Isla Grande de Hawái, se encontraba de visita en Oahu con su abuela cuando decidió escalar las denominadas “Escalera al Cielo”. Este camino, compuesto por 3.922 escalones metálicos, continúa atrayendo a excursionistas a pesar de la prohibición.

Daylenn Pua desapareció en 2015
Daylenn Pua desapareció en 2015 tras escalar las escaleras prohibidas de Oahu, en Hawái (Wikimedia Commons)

La noche anterior, el joven compartió en redes sociales su entusiasmo por la aventura. Ante las advertencias sobre los riesgos y la ilegalidad, el lugareño aseguró que las multas no eran tan graves y que iba a tomar caminos alternativos para llegar a la cima. Cuando le advirtieron sobre un reciente deslizamiento de tierra, mencionó que sería precavido.

El día de la excursión, Pua salió a las seis de la mañana y, durante el trayecto, envió varias fotografías a amigos y familiares. Su última publicación en redes sociales fue en Facebook, donde anunció su travesía: “Y la caminata comienza”. Ese mismo día se acabaron las comunicaciones y, al no recibir más noticias, su familia reportó la desaparición al día siguiente.

El Departamento de Bomberos de Honolulu desplegó un operativo de búsqueda de tres días en la cordillera Koolau y el valle de Moanalua, utilizando equipos terrestres y un helicóptero. Los esfuerzos se concentraron en la última ubicación conocida de su teléfono, situada en una cresta junto al sendero.

Pua conocía los riesgos de
Pua conocía los riesgos de atravesar el sendero prohibido (Facebook)

Sin embargo, no hallaron pistas sobre su paradero y, posteriormente, la búsqueda se amplió a un sendero en la cima de la montaña Koolau, que tampoco tuvo resultados. Cuando la operación oficial estaba por concluir, dos excursionistas informaron haber escuchado un grito de auxilio cerca del valle de Moanalua.

La búsqueda de Pua y una misteriosa presencia

La información de terceros llevó a las autoridades a ampliar el rastreo a una cresta de apenas un metro de ancho y con pronunciados desniveles, considerada especialmente peligrosa. A pesar del intenso operativo, no pudieron encontrar rastros de Pua ni señales de una caída reciente. Cinco días después de la desaparición, el Departamento de Bomberos suspendió la búsqueda oficial, aunque familiares y operadores de drones continuaron explorando la zona.

Durante las búsquedas voluntarias, se analizaron imágenes de alta resolución en busca de indicios. Fue entonces cuando su familia detectó la presencia de una figura extraña en una de las últimas fotos enviadas por el joven. La imagen muestra la cabeza de un hombre que está oculto entre la vegetación.

La zona en la que
La zona en la que desapareció Pua, en 2015 (periódicos.com/SFGATE)

La prueba fue compartida con las autoridades y difundida públicamente con la esperanza de identificar al individuo o recabar información relevante. No obstante, la identidad de esa persona y su posible relación con el caso permanecen sin esclarecer a la fecha. Las labores de búsqueda voluntaria se prolongaron hasta abril de 2015, sin que se obtuvieran resultados concluyentes.

A más de 10 años de su desaparición, el caso de Daylenn Pua sigue abierto y es objeto de especulación y teorías entre sus allegados y los equipos de rescate. La figura desconocida en la fotografía nunca fue identificada ni vinculada formalmente a la desaparición.

Según el presidente del Servicio de Búsqueda y Rescate de Oahu, la magnitud del terreno y la falta de pruebas definitivas han dificultado cualquier avance, y la esperanza de encontrar respuestas persiste entre quienes no han dejado de buscar.

Temas Relacionados

Daylenn PuaEscaleras HaikuDesapariciones en HawáiHawáiEstados UnidosDesapariciónNewsroom BUESendero prohibido

Últimas Noticias

La irrupción del Pac-Man, el videojuego inspirado en una pizza que acercó a mujeres y familias a las salas de diversión

Hace 46 años salió oficialmente a la venta en Japón. Fue el arcado que cambió la lógica del combate y su popularidad se extendió por el mundo entero. La simpleza de su diseño, los niveles a jugar y la referencia a la pizza de su creador

La irrupción del Pac-Man, el

Liudmila Pavlichenko, la francotiradora soviética temida por los nazis, que desafió al machismo y a la historia

La historiadora de 25 años que se convirtió en leyenda: abatió a más de 300 alemanes y se volvió símbolo de una generación de mujeres que tomaron las armas para defender su tierra

Liudmila Pavlichenko, la francotiradora soviética

La historia de la ciudad fantasma que tiene un nombre que nadie puede decir y su fundador que prometía curas milagrosas

Curtis Howe Springer empezó dando consejos de autoayuda en la radio en la década del 40. Cómo construyó ZZyZX, un imperio de la salud en pleno desierto de California

La historia de la ciudad

Un paquete marrón y un pasajero sospechoso: el enigma nunca resuelto del primer atentado de la historia de la aviación comercial

La noche del 10 de octubre de 1933, cuando sobrevolaba el condado de Porter, en Indiana, un Boeing 727 de American Airlines estalló en el aire. Entre los restos del avión se encontraron rastros de nitroglicerina. La escalofriante crónica del primer periodista en llegar al lugar y la infructuosa investigación que hizo el FBI

Un paquete marrón y un

Lady Godiva, entre la historia y el mito: cómo una simple cabalgata se convirtió en un ícono de activismo y rebeldía

Esta noble del siglo XI se enfrentó a las normas sociales con un controvertido acto que fue origen de manifestaciones artísticas, polémicas y debates modernos sobre poder, expresión y transformación social

Lady Godiva, entre la historia
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cinco recetas fáciles con huevo

Cinco recetas fáciles con huevo para sumar sabor y variedad al menú

Cuántos sueldos se necesitan para comprar el auto 0 km más barato del mercado

YPF y ENI firmaron un acuerdo clave para el proyecto de GNL en la Argentina: buscarán financiamiento por USD 20.000 millones

Allanaron una casa que usada como depósito de celulares robados: había 46 teléfonos escondidos en un horno

Miguel Kiguel habló del rescate de EEUU: “La Argentina tiene todavía un desafío importante que es el de acumular reservas”

INFOBAE AMÉRICA
Luis Arce pide a la

Luis Arce pide a la Fuerza Aérea Boliviana estar preparada “para defender cualquier intento de injerencia externa”

El sueño de un perro que habla, la ilusión de la tecnología y la advertencia de los científicos sobre los riesgos de humanizar a las mascotas

¿Por qué se llama “tango” la primera novela de László Krasznahorkai, el Premio Nobel húngaro?

El día que Brian May confesó cuál es la canción de Queen que merecía ser un clásico y casi nadie conoce

Descubren por qué el cáncer de vejiga es más frecuente en varones y fumadores

TELESHOW
Un look audaz en un

Un look audaz en un sitio histórico de Buenos Aires: Natalia Oreiro deslumbró en el estreno de su nueva película

La ilusión de Nacho Castañares por la posible reconciliación de Daniela Celis y Thiago Medina: “Ojalá”

La revelación de Benjamín Vicuña: “Cuesta que a un actor chileno le vaya bien en la Argentina”

Nico Occhiato habló de su experiencia al frente de La Voz Argentina y de los requisitos para seguir en Telefe

La reacción de Dai Fernández cuando le preguntaron por los rumores de romance con Nico Vázquez