Una travesía prohibida a las “escaleras al cielo”, un último mensaje y una desaparición que sorprende tras 10 años: así es la misteriosa historia de Daylenn Pua

El caso sigue abierto tras más de 10 años, sin pistas concluyentes sobre el paradero del joven (Facebook)

Un 26 de febrero de 2015, Daylenn “Moke” Pua fue visto por última vez. El joven de 18 años se aventuró en las escaleras de Haiku de Oahu, en Hawái, y desapareció por completo, sembrando un interrogante y misterio que a día de hoy no se resuelven. Cerrada desde 1987, las escalinatas metálicas son consideradas un sendero prohibido.

El enigma se intensificó al descubrirse la presencia de una figura desconocida captada en una de las últimas fotografías que envió a su familia. La falta de respuestas tras extensas búsquedas oficiales y voluntarias mantiene el caso vigente en la memoria colectiva de la isla de Estados Unidos.

Recorrió las escaleras prohibidas y nunca regresó

Originario de la Isla Grande de Hawái, se encontraba de visita en Oahu con su abuela cuando decidió escalar las denominadas “Escalera al Cielo”. Este camino, compuesto por 3.922 escalones metálicos, continúa atrayendo a excursionistas a pesar de la prohibición.

Daylenn Pua desapareció en 2015 tras escalar las escaleras prohibidas de Oahu, en Hawái (Wikimedia Commons)

La noche anterior, el joven compartió en redes sociales su entusiasmo por la aventura. Ante las advertencias sobre los riesgos y la ilegalidad, el lugareño aseguró que las multas no eran tan graves y que iba a tomar caminos alternativos para llegar a la cima. Cuando le advirtieron sobre un reciente deslizamiento de tierra, mencionó que sería precavido.

El día de la excursión, Pua salió a las seis de la mañana y, durante el trayecto, envió varias fotografías a amigos y familiares. Su última publicación en redes sociales fue en Facebook, donde anunció su travesía: “Y la caminata comienza”. Ese mismo día se acabaron las comunicaciones y, al no recibir más noticias, su familia reportó la desaparición al día siguiente.

El Departamento de Bomberos de Honolulu desplegó un operativo de búsqueda de tres días en la cordillera Koolau y el valle de Moanalua, utilizando equipos terrestres y un helicóptero. Los esfuerzos se concentraron en la última ubicación conocida de su teléfono, situada en una cresta junto al sendero.

Pua conocía los riesgos de atravesar el sendero prohibido (Facebook)

Sin embargo, no hallaron pistas sobre su paradero y, posteriormente, la búsqueda se amplió a un sendero en la cima de la montaña Koolau, que tampoco tuvo resultados. Cuando la operación oficial estaba por concluir, dos excursionistas informaron haber escuchado un grito de auxilio cerca del valle de Moanalua.

La búsqueda de Pua y una misteriosa presencia

La información de terceros llevó a las autoridades a ampliar el rastreo a una cresta de apenas un metro de ancho y con pronunciados desniveles, considerada especialmente peligrosa. A pesar del intenso operativo, no pudieron encontrar rastros de Pua ni señales de una caída reciente. Cinco días después de la desaparición, el Departamento de Bomberos suspendió la búsqueda oficial, aunque familiares y operadores de drones continuaron explorando la zona.

Durante las búsquedas voluntarias, se analizaron imágenes de alta resolución en busca de indicios. Fue entonces cuando su familia detectó la presencia de una figura extraña en una de las últimas fotos enviadas por el joven. La imagen muestra la cabeza de un hombre que está oculto entre la vegetación.

La zona en la que desapareció Pua, en 2015 (periódicos.com/SFGATE)

La prueba fue compartida con las autoridades y difundida públicamente con la esperanza de identificar al individuo o recabar información relevante. No obstante, la identidad de esa persona y su posible relación con el caso permanecen sin esclarecer a la fecha. Las labores de búsqueda voluntaria se prolongaron hasta abril de 2015, sin que se obtuvieran resultados concluyentes.

A más de 10 años de su desaparición, el caso de Daylenn Pua sigue abierto y es objeto de especulación y teorías entre sus allegados y los equipos de rescate. La figura desconocida en la fotografía nunca fue identificada ni vinculada formalmente a la desaparición.

Según el presidente del Servicio de Búsqueda y Rescate de Oahu, la magnitud del terreno y la falta de pruebas definitivas han dificultado cualquier avance, y la esperanza de encontrar respuestas persiste entre quienes no han dejado de buscar.