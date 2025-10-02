Asesinó a una profesora, se operó el rostro para no ser reconocido y escribió un libro sobre cómo logró fugarse

El asesino se valió de intervenciones quirúrgicas para cambiar su apariencia física y mantenerse oculto durante más de dos años (AP)

El 24 de marzo de 2007, la desaparición y posterior crimen de Lindsay Ann Hawker, joven profesora británica de 22 años, desató una investigación policial que captó la atención internacional.

Hawker, conocida por su carácter amable y dedicación a sus estudiantes, dejó de comunicarse repentinamente con su familia y amigos tras una clase particular en Tokio, generando alarma inmediata entre sus allegados.

Una joven británica en Tokio

Hawker, originaria de Coventry, Inglaterra, viajó a Japón en octubre de 2006 para enseñar inglés en la reconocida escuela privada Nova. Se instaló junto a otras profesoras extranjeras en un departamento en Tokio y mantenía un contacto diario y constante con su familia, sus amigas y su novio.

Lindsay Hawker viajó desde Coventry a Japón para enseñar inglés en una prestigiosa academia privada (Captura de video: YouTube)

Precisamente ese lazo estrecho fue lo que, apenas unas horas tras su desaparición, llevó a sus compañeras a advertir que algo grave podía estar sucediendo.

El día clave

Según detallaron medios japoneses y británicos como The Japan Times y The Guardian, la mañana del 24 de marzo, Lindsay salió de su departamento para una clase particular programada en una cafetería cercana.

Como era costumbre, antes de atender lecciones fuera de la escuela, dejaba constancia escrita del nombre y datos del alumno al que iba a ver. Esa nota incluía un nombre: Tatsuya Ichihashi.

Tras la clase, ambos fueron vistos en imágenes de seguridad subiendo a un taxi. Hawker solicitó al conductor que la esperara frente al destino, asegurando que sería cuestión de minutos y nunca regresó. Las horas siguientes estuvieron marcadas por el creciente temor de sus amigas, quienes recalcaron a la escuela la urgencia de la situación.

Hallazgos inquietantes

De acuerdo con The Japan Times, la denuncia oficial llegó a la policía el 26 de marzo a las 14:30, iniciando la investigación formal. Los oficiales revisaron el historial de Ichihashi, hombre de 28 años, con antecedentes de robo y comportamiento violento desde la adolescencia.

Tatsuya Ichihashi, logró escapar de la policía durante el primer operativo, lo que permitió que permaneciera prófugo por más de dos años (Grosby)

Siguiendo la pista del taxi, localizaron la residencia de joven japonés en Tokio. Al llegar, observaron movimiento en el interior, pero optaron por vigilar el lugar antes de actuar. Tras varias horas de espera, finalmente vieron salir a Ichihashi, quien, al notar la presencia policial, intentó escapar.

Uno de los agentes logró sujetar su mochila, pero se zafó y huyó corriendo. La falta de comunicación entre los oficiales, quienes no disponían de radios, facilitó la fuga del sospechoso.

Un escenario macabro

Los agentes ingresaron finalmente al departamento y constataron una escena estremecedora. La bañera, retirada de su lugar original, se hallaba en el balcón cubierta por tierra de horticultura y arena.

Allí yacía el cuerpo sin vida de Lindsay Hawker, completamente desnuda, atada y amordazada con lazos de plástico y bufandas. Su cabeza estaba afeitada y el cabello encontrado en una bolsa plástica.

La policía japonesa halló el cuerpo de Lindsay Hawker oculto bajo una bañera llena de tierra para jardinería (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados de la autopsia evidenciaron que la víctima fue estrangulada con notable violencia y que presentaba heridas defensivas, además de hematomas en todo el cuerpo. Las fuentes policiales concluyeron también que el asesino intentó acelerar la descomposición del cuerpo.

El rastro de la obsesión

Los días previos al crimen, la joven relató episodios inquietantes a su círculo cercano. El 20 de marzo, cuatro días antes del asesinato, informó a su novio que, al viajar en tren, un hombre la observaba insistentemente.

Al bajar en la estación habitual, el sujeto se le acercó con una extraña sonrisa y aseguró que era uno de sus alumnos. Insistió en pedirle clases particulares y consiguió que Hawker aceptara recibirlo solo tras presentarle a sus compañeras y mantener la reunión en un espacio compartido.

Días antes del asesinato, Hawker contó a su entorno que un hombre la seguía con insistencia durante sus trayectos en tren (REUTERS/Grosby)

En una de sus últimas entradas en Facebook, Hawker escribió a su novio: “Te amo mucho. No te preocupes por el tipo que me persiguió a casa, es simplemente una locura”. El mensaje, que con el correr de los días cobró un sentido siniestro, resultó ser una pieza fundamental para la investigación.

El perfil del sospechoso

Ichihashi nació el 5 de enero de 1979 en la prefectura de Gifu, Japón. Provenía de una familia acomodada, hijo de una dentista y un médico reconocido. Su infancia no levantó sospechas inusuales, pero en la adolescencia ya había cometido asaltos y actos violentos.

Graduado en horticultura por la Universidad de Chiba en 2005, nunca trabajó formalmente; sus padres lo mantenían económicamente, permitiéndole residir en un apartamento propio en Tokio.

Fuga y búsqueda nacional

La noticia del crimen y la identidad del prófugo fueron difundidas rápidamente, con carteles en todo el país y la publicación de imágenes del sospechoso disfrazado de mujer para evitar ser reconocido.

La policía incrementó la recompensa por información sobre Ichihashi a diez millones de yenes durante la búsqueda nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La policía nacional incrementó la recompensa a 10 millones de yenes (USD 66.780) mientras circulaban rumores acerca del paradero del prófugo, incluyendo la posibilidad de que hubiera huido a Filipinas. 140 oficiales formaron parte del operativo de búsqueda.

Captura y juicio

El 4 de noviembre de 2009, personal de una clínica estética de Nagoya alertó a la policía tras reconocer al sospechoso, quien había sido intervenido quirúrgicamente para modificar su rostro y evitar ser identificado. Solo unos días después, el 10 de noviembre, Ichihashi fue arrestado en Osaka cuando intentaba abordar un ferry a Okinawa.

En el proceso judicial, Ichihashi confesó el homicidio el 23 de diciembre de 2009, aunque sostuvo que solo pretendía silenciar a la víctima para evitar que gritara, pero nunca llamó a emergencias ni buscó ayuda.

Durante la primera audiencia de su juicio, Ichihashi entre lágrimas, declaró y confesó ante el tribunal el homicidio: “Sí, la violé. Estoy de acuerdo en que Lindsay murió por mis actos. Pero no quise matarla”.

La detención de Ichihashi en 2009 fue posible gracias a que personal médico lo identificó tras una cirugía estética con la que buscaba alterar su apariencia (REUTERS/Grosby)

La defensa utilizó el argumento de la falta de intención premeditada, mientras la fiscalía remarcó la violencia del ataque y el encubrimiento posterior. La familia de Hawker pidió la pena de muerte, pero el tribunal impuso la cadena perpetua, permitiendo la posibilidad de libertad condicional a los diez años.

Secuelas y repercusión social

En prisión, escribió un libro sobre su experiencia como prófugo, evitando detallar el crimen y centrando el relato en su fuga y los cambios en su aspecto físico. Ofreció los beneficios económicos del libro y de la película inspirada en su huida a los padres de Lindsay, quienes rechazaron ese dinero de manera categórica.

El caso de Lindsay Hawker impactó a la sociedad japonesa y británica, generando un intenso debate sobre seguridad para residentes extranjeros y métodos policiales de investigación, y motivó cambios en la forma en que se abordan los delitos contra mujeres extranjeras en Japón.