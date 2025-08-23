La foto acertijo: ¿Quién es este niño que, años más tarde, haría historia con una de las bandas más influyentes del planeta?

Hijo de un trompetista dedicado al jazz, el niño creció familiarizado con instrumentos musicales

Su madre Mary murió cuando él tenía 14 años, de un cáncer de mama. Ese hecho marcó un antes y un después en la vida de quien fue considerado como la persona viva que más y mejor ha influido en la vida de las personas. Nació el 18 de junio de 1942 en el Hospital Walton, de Liverpool, Inglaterra.

La pérdida temprana de su madre, que era una enfermera, sumada a la influencia de su padre James, trompetista y músico de jazz, forjó el carácter y la sensibilidad de un joven que, desde la infancia, se sintió atraído por la música.

El entorno familiar, donde el piano era parte del mobiliario, lo acercó a los sonidos que luego revolucionarían la música. El padre, convencido de la importancia de la formación, le propuso tomar clases formales de piano. El niño, sin embargo, prefirió aprender de oído, guiado por la intuición y la experimentación.

La primera gran decepción llegó cuando el coro de la Catedral de Liverpool lo rechazó: alguien consideró que su voz no era lo suficientemente buena para integrarse. Ese revés no lo detuvo. Poco después, el padre le regaló una trompeta, pero el chico la cambió por una guitarra acústica. Al intentar tocarla, se topó con una dificultad inesperada: no lograba dominar el instrumento con la mano derecha. La frustración creció hasta que una imagen de Slim Whitman, músico estadounidense de country, le reveló una posibilidad: Whitman tocaba como zurdo. Inspirado por esa fotografía, invirtió las cuerdas de la guitarra y, desde entonces, el instrumento se convirtió en una extensión natural de su cuerpo.

En su cuarto, interpretaba canciones de Chuck Berry, absorbiendo los ritmos y melodías que definirían una era. A los 15 años, asistió a un concierto de los Quarrymen, una banda local de rock y skiffle. Allí conoció a otro prócer de la música, con quien entabló una amistad profunda y duradera. Poco después, recibió la invitación para sumarse al grupo como guitarrista rítmico. La química entre ambos fue inmediata. Con el tiempo, la futura estrella invitó a incorporarse a la banda a un guitarrista aún más joven, a quien había conocido en el micro escolar. El grupo se completó con otro músico al bajo, un estudiante de arte, y más tarde otra figura en la batería.

La formación, ya consolidada, comenzó a tocar en pequeños locales de su ciudad natal. El salto cualitativo llegó cuando consiguieron un contrato para presentarse en Hamburgo. La estadía en la ciudad alemana les exigió tocar cada noche durante horas, lo que les proporcionó un entrenamiento intensivo y una oportunidad única para integrarse y perfeccionar su sonido. Aquella etapa fue decisiva: la convivencia y la exigencia diaria forjaron la identidad del grupo. Antes de adoptar su nombre definitivo, pasaron por varias denominaciones. Finalmente, eligieron el nombre que los haría inmortales.

Respuesta: el niño de la foto es Paul McCartney.