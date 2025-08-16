Historias

La foto acertijo: ¿Quién es esta niña que se lanzó al estrellato a los 13 años con una famosa película?

De niña, vivió entre mudanzas, escenarios y decisiones poco comunes para su edad. Su historia mezcla disciplina, sensibilidad y una convicción precoz que marcaría su camino

Cuando era pequeña ya le habían ofrecido modelar, pero ella ya supo que quería ser actriz

Nació el 9 de junio de 1981 en Jerusalén, el mismo día que su madre cumplía años. Fue hija única. Su padre, médico especializado en fertilización asistida, recibió una oferta laboral que llevó a la familia a instalarse en Estados Unidos cuando ella era muy pequeña.

La historia familiar incluye figuras singulares: una abuela rumana que trabajó como espía para el servicio británico durante la Segunda Guerra Mundial, y un abuelo profesor de Economía. En casa, la educación universitaria no era una opción: era una regla. Ella la adoptó como parte de su identidad.

A los cuatro años empezó clases de baile. También cantaba. En su infancia soñaba con Broadway y con estar en musicales como “Oklahoma”. Las películas no estaban en su radar, aunque tenía una gran admiración por Patrick Swayze. Según contó más tarde, él fue una de las razones por las que quiso actuar.“Creo que me hice actriz solo para tener la posibilidad de conocerlo algún día, porque es simplemente increíble”, declaró en Harper’s Bazaar, en noviembre de 1997.

Viajó mucho con sus padres: Japón, Australia, entre otros destinos. En la escuela llegó a estudiar japonés. A los ocho años, dejó de comer carne. La decisión surgió tras ver una demostración médica con un pollo. Más adelante, después de diseccionar un pez en sexto grado, también dejó de comer pescado, la gelatina y el queso de su dieta. Lo hizo por convicción, y sus padres la acompañaron, aunque no compartían el mismo estilo de vida.

A los diez —o once, según distintas entrevistas—, un encuentro casual en una pizzería cambió su rumbo. Un representante de Revlon la vio y le propuso modelar. Ella dijo que no quería ser modelo, quería actuar. Así empezó a vincularse con agentes de actuación. Pasó varios veranos en campamentos de teatro, donde interpretó papeles como Hermia en “Sueño de una noche de verano”. En la escuela, se destacaba tanto que se saltó un curso. Le gustaba tanto la escuela y estudiar que sus compañeros se burlaban de ella.

Su primera experiencia profesional fue en el musical “Ruthless”, como suplente. Tenía apenas doce años y aún le costaba mantener la seriedad en escena. Poco después, audicionó para un papel en una película que marcaría su debut en el cine. Al principio la rechazaron por ser demasiado chica, pero insistió. Finalmente, el director la eligió para interpretar a una niña cuya familia es asesinada por un policía corrupto. Su personaje encuentra refugio y venganza en su vecino, un asesino a sueldo.

El director Luc Besson cooperó con los padres de la adolescente, quienes establecieron límites en el guión sobre qué podría hacer y qué no. Por otra parte, para este largometraje, era necesario que quien interpretara a Mathilda mostrara madurez. No dejaba de ser un filme violento, pero eso no fue un impedimento para la pequeña actriz.

La película generó controversia por la ambigüedad en la relación entre los protagonistas, de 30 y 12 años. La polémica se desató tanto en la crítica como entre el público. Estas situaciones llevaron a debates sobre los límites éticos en el cine y la protección de menores en la industria. A pesar de eso, la dupla se volvió icónica.

Durante el rodaje de su primera película, en séptimo grado, la actriz atravesó un año difícil. Volvía a casa llorando todos los días. Sus compañeros la rechazaban y hacían comentarios hirientes, como que se creía linda. Fue una etapa dolorosa, que recuerda con muy poca claridad, salvo por el llanto constante. Al año siguiente, dejó la escuela privada y pasó a la pública.

Terminada la escuela, ingresó a Harvard y se recibió de psicóloga en 2003, en medio de una prolífica carrera cinematográfica.

Respuesta: la niña de la foto es Natalie Portman

