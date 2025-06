La foto acertijo: ¿Quién es este niño que se obsesionó con la música y se convirtió en una mega estrella de los ochentas?

El niño vivía en un departamento modesto en Londres

Nació el 25 de junio de 1963 en East Finchley, Middlesex, con un nombre largo de raíces griegas que muy pronto cambiaría por uno más sonoro, más pop. Hijo de una bailarina inglesa y un inmigrante grecochipriota que había llegado al Reino Unido en los años 50 y se convirtió en dueño de un restaurante, creció en el norte de Londres, en una comunidad marcada por las tradiciones y el trabajo duro.

Sus primeros recuerdos transcurren sobre una lavandería, en un departamento modesto, cuando sus padres aún tenían una tienda de fish and chips (pescado y papas, un plato típico inglés). “Mis padres estaban luchando bastante”, recordó años después. A los doce, ya vivía en una casa grande en las afueras de Londres, pero no por eso su vida se volvió fácil. “Nunca di nada por hecho. Mi padre era increíblemente tacaño con el dinero, así que incluso cuando nos mudamos a la casa grande, aún tenía que trabajar para conseguir lo que quería. Lo cual fue, en realidad, un muy buen punto de partida”.

La música irrumpió en su vida temprano, como una obsesión infantil. Un par de almohadas podían hacer de batería. Escuchaba a diario unos discos de 45 RPM que le habían regalado: uno de Tom Jones cantando Delilah y un par de The Supremes. Uno de esos vinilos tenía una parte rota, contó en una entrevista, de manera que aprendió a levantar estratégicamente la púa del tocadiscos para saltearse esa parte y poder escuchar las canciones. “La escritura fue una constante desde que era niño. Creer que iba a ser una estrella del pop no ocurrió hasta más adelante”, comentó.

Durante la adolescencia, se mudó con su familia a Radlett y asistió a una escuela estatal en Bushey. Allí conoció a Andrew Ridgeley, un compañero extrovertido, que le cambiaría la vida. “A menudo me pregunto cómo habría sido mi vida si no me hubiese cruzado con Andrew. Él estaba decidido a ser famoso. Y fue quien me animó a formar una banda tan pronto como lo hicimos”.

El dúo nació en los pasillos del colegio y creció entre clubes juveniles del norte de Londres. Más tarde, tuvieron una banda ska llamada The Executive que pasó inadvertida junto con otros integrantes. Cuando se disolvió, formaron Wham!, la mejor boy band de todos los tiempos, según la revista NME.

Respuesta: El chico de la foto es George Michael