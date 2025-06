La foto acertijo: ¿Quién es esta actriz, hija de una figura mítica del cine, que tiene una trayectoria de más de 60 años?

La actriz en los inicios de su carrera

Nació en Nueva York, pocos días antes de la Navidad de 1937. Su madre, una socialité canadiense, atravesaba una profunda crisis emocional que la llevó a estar internada en una clínica psiquiátrica. Cuando tenía apenas 12 años, la niña recibió una versión edulcorada del drama: su madre había muerto de un infarto. Más tarde sabría la verdad: había sido un suicidio. Su padre, una de las figuras más emblemáticas de la industria cinematográfica estadounidense, pronto contrajo matrimonio con una mujer veinte años más joven.

En ese contexto creció, tratando de ser vista, intentando mostrarle a su padre que podía hacer lo mismo que cualquier varón. Montaba a caballo, usaba pantalones, cuidaba la huerta en el rancho familiar. Pero la atención parecía siempre estar en otra parte.

Durante un año, cuando tenía 19, trabajó como asistente del célebre fotógrafo Irving Penn. Él fue quien la retrató por primera vez para la portada de Vogue, en 1959. Por entonces aún era una desconocida, una joven que posaba para pagarse las clases de teatro en el Actors Studio, donde usaban el método Stanislavski bajo la guía de Lee Strasberg. Su padre, desaprobaba ese enfoque.

La búsqueda de aceptación y el deseo desesperado por llamar la atención derivaron en un trastorno alimentario severo. La bulimia y la anorexia la acompañaron desde la pubertad, tras la muerte de su madre, y por más de dos décadas marcaron su vida.

Fue en la primavera de 1959 cuando el director Joshua Logan le hizo una prueba de actuación. La contrató por diez mil dólares anuales para protagonizar una adaptación cinematográfica de la obra Tall Story, junto a Anthony Perkins. Poco después debutó en el teatro profesional con There Was a Little Girl, una obra que trataba sobre una mujer violada. Aunque la pieza fue recibida con frialdad, su brillante actuación le valió el premio del Círculo de Críticos de Nueva York a la actriz más prometedora del año.

Sobre su vocación como actriz dijo a la revista Vogue: “Al principio, solo necesitaba un trabajo. Todavía vivía con mi padre, y mi madrastra quería que me fuera de casa. Era amiga de Susan Strasberg, y ella me convenció de ir a estudiar con su padre. Él me dio la confianza y el coraje para empezar a considerarme actriz, y me metí en ello poco a poco. Me sumergí en mi carrera como actor como un baño caliente y no me comprometí del todo durante un tiempo. Como resultado, no disfruté mucho de mis primeras películas. Hice [Tall Story] en 1958, y se estrenó en 1960, pero eso fue hace mucho tiempo".

Los años siguientes consolidaron su carrera. En Walk on the Wild Side, estrenada en 1962, interpretó a una prostituta en Nueva Orleans. El filme abordó, por primera vez en Hollywood, el lesbianismo, y su actuación la hizo merecedora de un Globo de Oro a la actriz revelación.

Desde entonces, las cámaras la amaron. Formada junto a Marlon Brando y Paul Newman, era imposible que pasara inadvertida. Su presencia evocaba el espíritu de una nación: si su padre encarnaba al héroe americano tradicional, ella se convirtió en la novia que América quería tener.

En 1968 protagonizó uno de sus papeles más célebres en la película de ciencia ficción ‘Barbarella’, mientras que en 1971 alzó su primer Oscar por su trabajo en el thriller ‘Klute’, coprotagonizado por Donald Sutherland.

Respuesta: la joven de la foto es Jane Fonda