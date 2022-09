Keanu Reeves cumple 58: el hombre querido de Hollywood que logra ser viral por sus buenos modales y generosidad

Keanu Reeves en la premiere The Matrix Resurrections 2021. REUTERS/Carlos Osorio

Mientras que a muchas estrellas de Hollywood les sobra con ser ricos y famosos, a Keanu Reeves le gusta ganarse la fama de buena persona. Sus acciones lo confirman cada año con gestos hacia los equipos de producción de las películas en las que trabaja, así como con extraños que se le presentan en el camino, que no dan crédito.

Recientemente fue noticia porque asistió a un casamiento de un desconocido que lo había invitado minutos antes en un bar de un hotel de Northamptonshire, en Inglaterra , donde estaba hospedado. La novia Nikki Roadnight contó lo sucedido a la revista Newsweek: “Mi esposo lo vio en el área del bar y le dijo que se acababa de casar e invitó a Keanu a venir a saludarnos y tomar una copa con nosotros si quería”. Y Reeves, aceptó. Dijo que pasaría más tarde. A la hora, en medio de la fiesta, cae Reeves de traje y remera, como lo había prometido, para brindar con los novios. Y sacarse fotos con ellos y los invitados que así lo quisieran. Nadie lo podía creer dado que lo más común es que los famosos no conversen con su público y se escapen de las fotos, mientras que Keanu es de otra galaxia. Nikki, que ahora tiene a la estrella de Matrix en su álbum de casamiento dijo: “Keanu viniendo a saludar fue algo fuera de este mundo”.

Keanu, el día que fue a la boda invitado por desconocidos en un hotel de Reino Unido donde se alojaba, que no podían creer que apareciera (@MrsNRoadnight)

El año pasado fue viral por regalar a todo el equipo de especialistas de la película John Wick relojes de una marca suiza, personalizados, por el valor de 7700 dólares cada uno. El especialista en acrobacias y artes marciales, Jeremy Marinas, publicó esa velada en que todos se pusieron los relojes y posaron para que se vieran sus brazos unidos, incluido el de la estrella. También mostró la leyenda que hizo grabar en la parte posterior de los relojes, con el nombre de cada uno y un agradecimiento: “Thank you... Keanu... JW4 2021″.

Esta actitud del actor no tiene objetivos comerciales, ni se trata de marketing personal. Muchos ya lo reconocen por su calidad humana. Un fan de Lousiana aprovechó que estaba filmando Bill and Ted Face The Music cerca de su casa, en su misma calle, para que él supiera lo que pensaba de él. Recurrió a la cita de una frase que otro seguidor le había gritado en una rueda de prensa. Y la colgó en un cartel en su jardín por si pasaba. La frase decía: “Sos impresionante”. Uno de los miembros de esa familia relató en Twitter luego de colocar el cartel que “algunos autos se detuvieron pero después otro coche paró, y ¡ahí estaba él! “De hecho, se detuvo. ¡Mi cielo!” , exclamó. De camino al set, otra vez lo hizo. Además, dejó su firma en el cartel y se hizo fotos, es decir, a lo que tiene acostumbrados a quienes andan por ahí saludándolo.

Sos impresionante le dijeron. Y keanu se bajó del coche para saludar

Pocas veces un actor logra deslumbrar por sus cualidades personales por encima de su talento actoral que supo demostrar en sus exitosas películas como Punto límite, la trilogía de Matrix, La casa del lago y John Wick y muchas más que oscilan entre el cine masivo y el indie. Sus fotos inundan las redes sociales, a veces en forma de meme, porque los fotógrafos lo sorprenden sentado solo en un banco mirando la nada, o corriendo bajo la lluvia y las imágenes pronto se viralizan, siempre desde el afecto. Seguramente hoy muchos le desearán en redes muchas felicidades ya que hoy cumple 58 años.

Cuando Keanu Reeves hace donaciones no lo difunde, aunque después todo salga a la luz. De lo que ganó con Matrix, de 1999, un total de 45 millones dólares, el 70 % lo destinó para la investigación de la leucemia, enfermedad contra la que luchó su hermana Kimberly, a quien acompañó y contuvo en el hospital. “Mi hermano es mi príncipe”, afirmó ella.

Keanu Reeves junto a Patrick Swayze en Punto límite, un clásico de los noventas cargado de adrenalina

Sin decir media palabra a los medios o en redes, creó una fundación sin fines de lucro, que como todo, finalmente se descubre. En 2009 explicó porqué no dijo nada: “Tengo una fundación privada que ha estado operando durante cinco o seis años, y ayuda a un par de hospitales infantiles y a la investigación del cáncer. No me gusta adjuntar mi nombre en ello, simplemente dejo que la fundación haga lo que hace”.

Simplemente, desde la humildad da un ejemplo de que existen otras maneras de relacionarse con el mundo siendo actor, sin necesidad de que el talento o el dinero, estén unidos a la vanidad. Muchas de sus actitudes pueden estar asociadas a una vida marcada por la resiliencia. Una infancia con un padre nocivo y ausente, la pérdida sucesiva de seres queridos, como la de su entrañable amigo River Phoenix, quien murió de una sobredosis a los 23 años. Y la hija que al nacer prematura no sobrevivió. Después de semejante tristeza, también cargó con el ataúd de su ex novia, Jennifer Sime, la mamá de la bebe, de quien finalmente se había separado y habían quedado como amigos. Ella regresaba de una fiesta en casa de Marilyn Manson y chocó su camioneta contra coches estacionados. El impacto fue mortal. La joven tenía solo 28 años.

Keanu Reeves se crió en Canadá, pero nació en Beirut, Líbano, un 2 de septiembre de 1964. Su nombre significa en hawaiano “brisa fresca sobre las montañas” . Su madre Patricia Taylor es inglesa, de Essex. Y su padre, Samuel Reeves fue el que dio esa mirada rasgada que lo define: un hawaiano con ascendencia china, hawaiana, inglesa, irlandesa, inglesa y portuguesa.

Keanu Reeves y su madre Patricia Taylor en la alfombra roja de los Oscars en 2020. REUTERS/Mike Blake

El actor creció sin su padre. Tenia dos años cuando su padre abandonó a la familia. Llegó a conocerlo a los seis, sin embargo, cuando aparecía era preferible que no estuviera, porque ejercía violencia sobre su madre y sobre él con humillaciones. Samuel Reeves estuvo preso por traficar drogas. Su rubro era la heroína en el Aeropuerto Internacional de Hilo. De su infancia el actor recordó haber estado en contacto con la cultura china, con su arte, comidas gracias a su abuela china hawaiana. De su madre, recordó la enseñanza de los buenos modales ingleses.

La última vez que vio a su padre, fue a los 13. Luego su madre entró en una seguidilla de matrimonios frustrados, que no condujeron a nada, que obligaron al actor a mudarse y cambiar de escuela y amigos. Con una situación agravada, sus dificultades para sociabilizar, ya que fue diagnosticado con Síndrome de Asperger. Reeves no tenía buenas notas y se creía poco inteligente. Es que en cinco años, asistió a cuatro escuelas secundarias. En la Escuela de Artes Etobicoke fue expulsado. El dijo que “generalmente la máquina mejor engrasada de la escuela”. Cuesta imaginar que un chico Asperger pueda adaptarse a tantos cambios. El resultado fue que no pudo completar la escuela secundaria.

Tras el divorcio de sus padres en 1966, su madre se convirtió en diseñadora de vestuario y el primer destino al que se mudaron fue Sidney, Australia y el siguiente, Nueva York. Luego, Patricia comenzó una relación con Paul Aaron, un director de Broadway y Hollywood, con quien se casó en 1970 con quien se mudaron a Toronto. No duraron más de un año casados. El siguiente marido fue un promotor de música de rock, Robert Miller y el último, el peluquero Jack Bond. Con Paul Aaron tuvo su primer acercamiento a la industria cinematográfica trabajando como asistente en películas.

Keanu y su novia Alexandra paseando por las calles de Nueva York. Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group

Si sus primeras décadas de vida fueron inestables, hoy Reeves tiene un presente feliz junto a una mujer que lo hace sonreír en su compañía. Se trata de la artista Alexandra Grant, con quien se pasea por las calles de Nueva York para el deleite de los paparazzis que muestran lo enamorado que está. Hace dos años que oficializaron la relación. Se cree que están juntos hace muchos años. Pero como a Keanu no asiste a los eventos sociales como buen Asperger, poco se sabe de su vida sentimental. La discreción es otra de sus grandes cualidades.

SEGUIR LEYENDO: