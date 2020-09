“Tú fuiste fuerte y eso es lo que a ti vivo te mantiene”: el conmovedor rap viral que un niño de 11 años le dedicó a su hermano menor

El rap que Matías Torres le dedicó a su hermano Martín





Estaban en el auto de Pailita, artista y exponente del freestyle en la ciudad de Punta Arenas, el poblado más austral de la Patagonia chilena. Martín no sabía lo que su hermano Matías estaba por hacer. Pailita, sentado al volante, había puesto una base de rap. Cuando sacó su celular para empezar a grabarlos, sospechó. No había ninguna canción de Matías que Martín no conociera. “Las sabe todas habidas y por haber. Su hermano es su ídolo”, certificó Linda Miranda, la madre. Pero había un tema inédito que Martín desconocía y que su hermano le quería enseñar.

“ Esta canción va con dedicación, son letras para ti, para encender tu corazón ”, cantó Matías, mientras su hermano lo miraba y escuchaba con atención. Juntos, por instinto o repetición, sincronizaban el leve baile de cabeza que fluía al compás del beat. La madre subió ese documento a sus redes sociales a finales de agosto. Eran dos videos de 58 segundos cada uno. “Lo publiqué como publico todos los videos de mis hijos. Nunca pensé que fuera a volverse viral”, narró Linda.

La canción la compuso Matías, de once años, con la ayuda y el asesoramiento de Pailita. Había sido un pensamiento de su abuela materna que le sembró la idea al preguntarle con ingenuidad si no le parecía bien hacerle un tema a su hermano. Le pareció bien, lo hizo, provocó el estremecimiento de Martín y de todo un país. El rap se difundió por los medios chilenos con virulencia hasta traspasar la Cordillera de Los Andes.

Los hermanos Torres: Matías de 11, Martín de 8 y Javiera de 14 años

“ La primera vez que escuché el tema se me colgaron las lágrimas de emoción . Para Martín era toda una sorpresa. Su llanto era realmente de emoción porque sabía lo que le había preparado su hermano”, relató la madre en diálogo con Infobae. La canción habla de un amor de hermanos. Matías le confiesa a Martín que estaba llorando en su casa pidiéndole a Dios que no se lo lleve y le asegura que pocas personas se atreven a superar los avatares que él vivió.

Martín está en silla de ruedas: tiene hidrocefalia -líquido acumulado en los ventrículos cerebrales- y mielomeningocele -un defecto en el cierre de las vértebras de la columna que desprotege la médula y las raíces nerviosas-. “Nació con esas patologías, me lo detectaron en el embarazo. Ha tenido varias operaciones de riesgo porque si no era una cosa era otra. A las ocho horas de nacido tuvo su primera intervención. A los diez días, su segunda operación. De ahí en adelante tuvo otras cuatro operaciones más”, contó su madre, que lo tuvo a sus 21 años. Le habían avisado que la expectativa de vida de su hijo era poca y que podía morir a los tres meses o al año. Lo define como un milagro: Matías pronto cumplirá 9 años.

Los hermanos viven en Punta Arenas, una ciudad al sur de Chile, cerca de Río Gallegos y de Tierra del Fuego, junto a su mamá Linda y a su papá del corazón Alejandro

“ Si querés ser futbolista, yo te serviré de arquero -le cantó Matías-. Si te da escalofrío, seré tu abrigo de cuero. Y si querés conocer, yo seré tu aventurero. Y así con todas las cosas porque tú eres verdadero”. Los dos son apasionados por el fútbol. Hinchas de Colo-Colo. Los dos lo practican. Martín, incluso, está afiliado a un equipo de tenis de mesa adaptado. Los dos, también, son amantes de la música urbana y el rap. Y Matías es un auténtico talento.

Cuando cumplió 11 años, su torta estaba decorada con su foto y un micrófono. Usa cadenas, ropa que le queda grande, repite los gestos y los movimientos típicos del género: emula la estética del rapero. Es un promisorio artista del freestyle escrito. “Tengo baja la estatura pero alta la escritura” es la bio de su cuenta de Instagram: Matti_kidd presume de su lírica y de más de 47 mil seguidores. Sus letras no hablan de armas, de violencia, de promiscuidad o de fortunas. Sus versos abordan la conciencia social, el maltrato animal y la violencia de género .

Los dos son apasionados del rap y del fútbol. Martín, además, integra un equipo de tenis de mesa adaptado

Su madre dijo que la canción que le dedicó a su hermano es para que la gente comprenda que la discapacidad no supone un límite. “Él sufrió mucho por su hermanito, pero también sabe que Martín, a pesar de su condición, es un niño igual que él y no hay que mirarlo diferente”, reflexionó. Duermen juntos en la misma habitación y en la misma cama porque a Matías la da miedo dormir solo: se siente protegido al lado de su hermano. “Se llevan bien y se pelean como cualquiera. Juegan a las mismas cosas, a la play, con el Instagram. Pero Martín es el fan número 1 de su hermano, se sabe todos sus temas”.

Juntos viven en una casa de la ciudad austral Punta Arenas con su hermana Javiera de 14 años, su mamá Linda y su papá del corazón de Alejandro Magaña de 31 años, que se convirtió, desde 2015, en un sostén medular de la familia. Ella trabaja de cajera en un supermercado y él es carpintero. Todos quedaron absortos por la popularidad que adquirió el tema y el video. Manifestaron estar muy agradecidos por los mensajes de apoyo y de gratificación que reciben a diario.

El final del video los encuentra a los dos hermanos envueltos en el abrazo y en el llanto. Matías le había cantado a Martín lo que nunca se había animado a decirle: que su valentía le dejaba el pecho inflado y que por él daría la vida. Eso solo bastó para que la demostración de amor emergiera de Punta Arenas, aquel punto sur del mapa patagónico.

La canción completa:

Hermano mío, esta canción va con dedicación / Son letras para ti, para encender tu corazón / Aún me acuerdo de esa operación y yo llorando en casa / a mi Dios le hacía una oración: que no te lleve / A veces los dolores no son leves y por lo que tú pasaste pocas personas se atreven / La mayoría siempre a to' le teme, pero tú fuiste fuerte y eso es lo que a ti vivo te mantiene / Yo estoy para estar contigo y para no dejarte solo / Tus pensamientos fuertes como el boxeador Apollo / En cada operación tú seguiste los protocolos y si te pasa lo mismo cuando yo no me controlo / Si querés ser futbolista, yo te serviré de arquero / Si te da escalofrío, seré tu abrigo de cuero / Y si querés conocer, yo seré tu aventurero / Y así con todas las cosas porque tú eres verdadero.

Nunca me faltaste en mis días nublados / Y lo que tú pasaste ya quedó en el pasado / Ahora juntos luchamos, las cosas que hemos logrado / Tengo un hermano valiente y me deja el pecho inflado / La discapacidad a mucha gente ahora le pasa / Tú eres inteligente, eso nunca a ti te atrasa / Los miedos que yo tuve nunca fueron tu amenaza / A pesar de lo vivido ahora estamos juntos en casa / Haciendo feliz a mi madre que se sacó la cresta / Por toda la familia, siempre estuvo ella dispuesta / Que no nos falta nada, de nosotros está compuesta / Le devolveremos todo hasta subir a la cuesta / Mi hermanito Martín brilla más que un blim-blim / Por lo que ha pasado y aún así sigue feliz / Por ti yo doy la vida, seré el que siempre te cuida / Y cuando te sientas mal, te levanto de esa caída.

