Cuando presentó a su hijo en la revista People reconoció “Ahora estoy mejor que nunca. Siento que por fin estoy viviendo la vida que debería estar viviendo, nunca me había sentido así” y agregó “Ahora que soy madre ya no me puedo permitir refugiarme en ese lugar de autodestrucción, de adicciones o de locura al que antes iba cada vez que algo salía mal. Así que he dejado de hacerlo. Cuando mi mundo se derrumba o me siento deprimida, me levanto y sonrío para que él no se preocupe”. Después de Maddox adoptó a Zahara Marley en Etiopía y a Pax Thien en Vietnam. Además de sus hijos biológicos con Brad Pitt: Shiloh y los mellizos Knok y Vivianne.