Fue una operación, quimioterapia, "apostar al milagro". Pero tres meses después de haber empezado el tratamiento, le dijeron que el cáncer no se había ido: "Entonces cambié la técnica. Me metí para dentro y buceé en mis profundidades. Navegué por mi vida, traté de iluminar las zonas oscuras, repasé todo lo que me había pasado. Sufrí y sentí dolor por personas que amé o que me decepcionaron pero no por la quimioterapia. La quimio me hizo más humana. Me despojó de todas las armaduras que tenía y lloré. Lloré este último mes por todo lo que no había llorado en mi vida".