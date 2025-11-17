Historia

La tragedia del “Capitán Santa”: el misterioso naufragio que sembró árboles de Navidad en las playas de Chicago

En 1912, el Rouse Simmons zarpó y nunca llegó a destino. La tormenta que lo golpeó y los hallazgos posteriores dieron origen a una de las leyendas más conmovedoras del lago Míchigan, una tradición que aún perdura más de un siglo después

Guardar
El naufragio del Rouse Simmons
El naufragio del Rouse Simmons en 1912 dejó a Chicago sin su tradicional cargamento de árboles de Navidad (Wikimedia)

La tarde del 23 de noviembre de 1912, una tormenta que descendió desde el norte obligó a decenas de barcos a buscar refugio en el lago Míchigan, Estados Unidos. Entre ellos se encontraba el Rouse Simmons, un velero de tres mástiles que llevaba un cargamento de miles de pinos cosechados en la península superior de Míchigan.

El navío debía arribar al muelle habitual de la ciudad antes del Día de Acción de Gracias, pero su ausencia aumentó la preocupación de las familias de la tripulación.

En los días posteriores, comenzaron a llegar informes sobre un velero en dificultades, avistado frente a las costas de Wisconsin. El 4 de diciembre, la ciudad de Chicago despertó con la noticia de árboles huérfanos arrastrados hasta las playas. La incertidumbre creció entre los allegados y el público, mientras la búsqueda de posibles sobrevivientes continuó sin descanso.

La figura de Herman Schuenemann y la leyenda del “Capitán Santa”

De acuerdo con National Maritime Historical Society, el Rouse Simmons había sido adquirido en 1910 por Herman Schuenemann, un navegante alemán-estadounidense apodado “Capitán Santa”.

Árbol de Navidad recuperado del
Árbol de Navidad recuperado del naufragio (Wikimedia)

Schuenemann tomó el mando de la embarcación con un objetivo diferente al transporte tradicional: prefería vender directamente los árboles de Navidad a las familias en el centro de Chicago, bajo el puente de Clark Street. Así, eliminó intermediarios y ofreció los pinos a precios accesibles; incluso, la familia tejían guirnaldas y preparaban coronas para la venta.

En ese sentido, el Chicago Inter-Ocean publicó una entrevista en 1909 en la que Schuenemann lamentó la escasez de árboles y valorizó la importancia del acceso para los sectores menos favorecidos. Y los riesgos asumidos para poder cumplir con su negocio tuvieron consecuencias.

Es por eso que Schuenemann optó por comprar barcos de mayor tamaño, en ocasiones antiguos o en malas condiciones, para transportar una mayor cantidad de pinos. Esa decisión pudo influir en la pérdida del Simmons durante la tormenta de 1912.

Marcador histórico estatal de Michigan
Marcador histórico estatal de Michigan desde donde el Rouse Simmons partió para su último viaje (Wikimedia)

Búsqueda, hallazgos y persistencia de la leyenda

Según investigaciones recientes, la desaparición del Rouse Simmons dio origen a varias versiones. En un principio, se creyó que la nave buscó refugio en alguna costa. Sin embargo, el 5 de diciembre, el Chicago American tituló que se había perdido la esperanza de encontrar al barco y lo denominó “Santa Claus Boat Lost”. Un extripulante declaró que el barco había partido sobrecargado y en mal estado.

De acuerdo a Atlas Obscura, la historia se volvió leyenda. Informes ficticios, como el hallazgo de un mensaje en una botella, circularon entre la prensa local. En 1971, un buzo descubrió los restos del Simmons a unos 16 kilómetros al noreste de Two Rivers, Wisconsin.

Arqueólogos como Tamara Thomsen encontraron evidencia de que la tripulación intentó fondear el barco antes de hundirse, ya que se halló una cadena de ancla en cubierta.

Asimismo, la localización del ancla de babor del Simmons en 2007 aportó otra pista sobre los intentos desesperados de estabilizar la nave.

Imagen de sonar del naufragio
Imagen de sonar del naufragio del Rouse Simmons, 12 de junio de 2022 (Wikimedia)

Entre los hallazgos de los exploradores, se destacan árboles de Navidad conservados en el casco, aún con sus agujas debido a la protección del sedimento del lago. En 1924, una cartera impermeabilizada que pertenecía a Schuenemann fue encontrada en las redes de un pesquero. El contenido incluía tarjetas personales y recibos de los árboles que cargaba el Simmons.

Vigencia de la tradición y legado cultural

De acuerdo con el Wisconsin Historical Society y registros de la Guardia Costera de Estados Unidos, desde el año 2000 se replica simbólicamente la travesía del Simmons.

El rompehielos Mackinaw navega desde el norte de Míchigan hasta Chicago cada diciembre, entregando más de mil árboles de Navidad donados a familias seleccionadas de la ciudad. Durante estos eventos, el barco es recibido en el Navy Pier con ceremonias, villancicos y actividades familiares.

Desde el año 2000, el
Desde el año 2000, el rompehielos Mackinaw replica la entrega de árboles de Navidad en Chicago como homenaje al Simmons (Freepik)

Esta tradición también se celebra en otras ciudades a orillas de los Grandes Lagos, con el objetivo de recordar las raíces marítimas de la región y el espíritu solidario impulsado por Schuenemann y su tripulación. Las conmemoraciones incluyen la entrega gratuita de árboles y recorridos por los barcos participantes.

El caso del Rouse Simmons demuestra cómo un hecho trágico puede transformarse en emblema de generosidad y memoria colectiva. A más de un siglo del hundimiento, el recuerdo del “Christmas Tree Ship” sigue presente en las historias y celebraciones del norte de Estados Unidos.

Temas Relacionados

Rouse SimmonsHerman SchuenemannChicagoMichiganNaufragioÁrboles de NavidadNewsroom BUE

Últimas Noticias

Fue criado por lobos en la India y su vida terminó en tragedia: el impactante caso detrás de “El libro de la selva”

La historia real del llamado “niño lobo” revela una experiencia marcada por el aislamiento extremo, la lucha por adaptarse al mundo humano y un trágico final que contrasta con el mito romántico que inspiró a la obra

Fue criado por lobos en

Elzada Clover y Lois Jotter, las mujeres que la prensa dio por muertas antes de comenzar su viaje por el Gran Cañón

En 1938, dos botánicas se lanzaron a una travesía extrema para documentar una flora casi desconocida: desafiaron los prejuicios, los rápidos del Colorado y los pronósticos de fracaso

Elzada Clover y Lois Jotter,

Una ola de 200 metros, un pueblo arrasado y la dura reconstrucción: la noche que cambió a Longarone para siempre

Luego de sufrir una de las peores tragedias en la historia italiana, supo reconstruirse bajo nuevos valores sociales y urbanos, reinventando las formas de convivencia entre sus habitantes

Una ola de 200 metros,

La inspiradora historia de Howard Schultz, el hombre que reinventó la industria del café en el mundo

Marcado por la adversidad familiar y la precariedad, forjó una visión distinta: inspirarse en el ritual italiano de la famosa infusión y convertir una pequeña tienda de Seattle en un imperio global que revolucionó la manera de consumir y trabajar

La inspiradora historia de Howard

Lanzan un reloj hecho con materiales originales de la Segunda Guerra Mundial

La marca belga presentó el Normandie 1944, una edición conmemorativa elaborada con fragmentos de cascos, mochilas estadounidenses y arena de Normandía

Lanzan un reloj hecho con
DEPORTES
Javier Frana, en la previa

Javier Frana, en la previa del choque con Alemania por Copa Davis: el nuevo formato, las chances argentinas y su amor por San Lorenzo

El fotógrafo de Senna reveló los secretos de cómo se convirtió en estrella de la F1 y elogió a Colapinto: “Su parecido con Ayrton es increíble”

La Selección Argentina de Copa Davis participó de la gala oficial y acelera su preparación en Bolonia

7 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca: de su reacción por la comparación de Paredes con Scaloni al mensaje que ilusiona al hincha

La emoción de Nacho Russo al recordar a su padre: de la ovación en La Bombonera al gesto del uruguayo que encontró la camiseta homenaje

TELESHOW
Eleonora Wexler: “Vivía atrapada en

Eleonora Wexler: “Vivía atrapada en la mujer y la madre que debía ser”

Maxi López arrinconó a Wanda Nara por los rumores con el futbolista Achraf Hakimi: “¿No hubo un marroquí?"

Un exfinalista de Gran Hermano movilizó a sus fans con una rifa solidaria en medio de su lucha contra el cáncer

La divertida despedida de soltera de Cande Ruggeri: disfraz sexy, limusina y champagne

Tres generaciones de Fantino felices, mientras “papá” se recupera de una operación

INFOBAE AMÉRICA

El parricidio que expuso años

El parricidio que expuso años de abuso y sacudió a Estados Unidos en los ‘80

400 trabajadores, un roble gigante y pura magia: cómo se construyó Hobbiton, la aldea de “El señor de los anillos”

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

Australia rechazó la propuesta de Turquía para copresidir la COP31 y profundizó el estancamiento diplomático

La Universidad de Teherán canceló su participación en un festival de diseño después de que se viralizaran videos de mujeres sin velo