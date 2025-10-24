Historia

“El gran Gatsby” en dos mil palabras: el contrabandista enamorado que se volvió un héroe

La novela de Francis Scott Fitzgerald muestra cómo el lujo, la ambición y las contradicciones de los años veinte siguen siendo un espejo de la sociedad moderna. Aquí, una versión abreviada

Patricia Kolesnicov

Por Patricia Kolesnicov

Guardar
En un relato breve, te contamos la gran novela de F. Scott Fitzgerald.

En la orilla del Long Island Sound, una noche en calma, un hombre se queda inmóvil. Extiende los brazos hacia la oscuridad, buscando algo que brilla al otro lado del agua: una pequeña luz verde que palpita en el muelle de la casa de Daisy Buchanan. Nadie lo ve, pero en ese gesto se concentra el sueño de toda una época. Jay Gatsby cree que puede alcanzar el pasado.

book img

El gran Gatsby (en dos mil palabras)

Por

eBook

Gratis

Descargar

Narrada por Nick Carraway, testigo de los excesos y desilusiones de los años veinte, El gran Gatsby despliega la ilusión del éxito como promesa de redención. En esa costa del Este donde se alzan las mansiones de East Egg y West Egg, la prosperidad posterior a la guerra se disfraza de felicidad. Gatsby, de origen humilde, ha acumulado una fortuna misteriosa para recuperar a Daisy, la mujer que amó antes de partir al frente.

Esta es la historia que se cuenta en la edición abreviada que presenta Leamos, la editorial digital de Infobae. Y también en su audiolibro, ambos de descarga gratuita.

El centenario de El gran Gatsby -que se cumplió en abril- ha reavivado el interés por una de las obras más emblemáticas de la literatura estadounidense, cuya vigencia se mantiene intacta al explorar la ambición, el amor y la búsqueda de prosperidad en una sociedad marcada por el lujo y la apariencia. Francis Scott Fitzgerald publicó esta novela en 1925, situando la acción en la opulenta Long Island y en la moderna Nueva York de 1922, en pleno auge de los llamados “locos años veinte”. En este contexto, la novela se convierte en un espejo de una época en la que el “sueño americano” se erigía como el gran anhelo colectivo, mientras el dinero y el consumo desmedido dominaban el horizonte social.

El gran Gatsby, una historia
El gran Gatsby, una historia que tuvo varias versiones.

La trama de El gran Gatsby se desarrolla en una década caracterizada por profundas contradicciones. Tras la devastación de la Primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe de 1918, muchos estadounidenses, como los personajes Jay Gatsby, Nick Carraway, Daisy y Tom Buchanan, se entregaban a una vida de celebraciones y excesos. Este ambiente de “días de vino y rosas” propició un consumismo exacerbado, donde los protagonistas exhiben tanto sus sueños como sus inmoralidades. El narrador, Nick Carraway, un hombre culto y sensible que emigra desde el medio oeste, encarna los valores idealistas del sueño americano, eje central de la novela. Su mirada reflexiva permite observar las luces y sombras de esa quimera, expuestas con crudeza a través de los personajes.

Fitzgerald aborda de manera frontal el fracaso del sueño americano. La figura de Jay Gatsby, misterioso y melancólico, también originario del medio oeste, se dedica al contrabando de alcohol durante la Prohibición (1920-1933), periodo en el que la Ley Volstead prohibió la venta, importación y fabricación de bebidas alcohólicas en Estados Unidos. Esta restricción favoreció la aparición de gánsteres y delincuentes que aprovecharon la oportunidad para enriquecerse. Gatsby recurre a este negocio ilícito movido por la necesidad de acumular riqueza y así ser digno del amor de Daisy Buchanan. Ella, una joven moderna y hedonista, consideraba que solo un hombre rico podría satisfacer sus deseos materiales y, por ello, no esperó a su amado, que combatía en la guerra. Desde su lujosa mansión, Gatsby anhela reconquistar a Daisy, quien permanece junto a su esposo, refugiándose en la riqueza para ocultar su vacío existencial.

book img

El gran Gatsby

Por Francis Scott Fitzgerald

eBook

Gratis

Descargar

La pareja Buchanan representa el reverso más oscuro del sueño materialista. Tom Buchanan se muestra como un hombre despiadado, sin escrúpulos y abiertamente racista, que desprecia a quienes no han heredado una fortuna. Frente a ellos, la novela destaca las virtudes de quienes persiguen la prosperidad de manera honesta, como Nick Carraway o los trabajadores del Valle de las Cenizas, la zona que separa Long Island de Nueva York. Estos personajes contrastan con quienes alcanzan el éxito por medios ilegales o derrochan su fortuna de forma ostentosa, como los Buchanan.

El carácter visual de la novela ha propiciado numerosas adaptaciones cinematográficas a lo largo de un siglo. La versión más reciente, dirigida por Baz Luhrmann en 2013, plasma los excesos y contradicciones de los años veinte a través de un seductor y soñador Leonardo DiCaprio en el papel de Gatsby y una Cary Mulligan que encarna a Daisy con una mezcla de conciencia y entrega al amor idealizado.

Los personajes de El gran Gatsby destacan por su verosimilitud y complejidad. Fitzgerald los concibe como seres humanos reales, capaces de convivir con sus ideales y comportamientos temerarios. La prosa lírica del autor no los idealiza, sino que los sitúa en el centro de una sociedad en la que la esperanza y la inmoralidad coexisten.

Francis Scott Fitzgerald y el
Francis Scott Fitzgerald y el lado B del sueño americano. (Shutterstock)

El desenlace de la novela ofrece una visión tanto reivindicativa como escéptica del sueño americano, especialmente a través de su protagonista. “Gatsby creía en la luz verde, en el futuro orgásmico que con el paso de los años retrocede ante nosotros”, una de las citas más emblemáticas de la obra, resume la tensión entre la esperanza y la imposibilidad de alcanzar ese futuro prometido.

La narración, filtrada por la conciencia de Nick Carraway y un tono poético, remite al pasado y a la visión de los primeros emigrantes europeos ante la vastedad de los bosques vírgenes, símbolo de esperanza y de un porvenir prometedor. Para Gatsby, la redención reside en su sueño romántico e idealista de ser digno de Daisy Fay. Así, Fitzgerald transforma a un contrabandista enamorado en el héroe norteamericano por excelencia, un personaje que, pese a su trágico final, se convierte en una figura literaria inmortal y fascinante: “el gran Gatsby”, según el análisis de Eulalia Piñero Gil publicado en The Conversation.

Temas Relacionados

El gran Gatsby Francis Scott Fitzgerald Jay Gatsby Nick Carraway Literatura estadounidense Sueño americanoBajalibros

Últimas Noticias

Un estudio reveló que los dinosaurios mantenían alta diversidad hasta el impacto de un asteroide

Hallazgos recientes en el suroeste de Estados Unidos aportaron pistas sobre la adaptación de especies antes de la extinción masiva. Los detalles de un estudio publicado en la revista Science

Un estudio reveló que los

Mariquita Sánchez de Thompson: vida de una vanguardista que luchó por sus derechos y fue “influencer” en la Buenos Aires colonial

Fue una mujer adelantada a su época que, desde adolescente, defendió sus deseos. Su casa se transformó en un clásico de las tertulias porteñas, todo el mundo la conocía y su nombre fue marca registrada de la sociabilidad en las primeras décadas del siglo XIX

Mariquita Sánchez de Thompson: vida

El primer día del tranvía eléctrico: el “monstruoso peligro” que iba a 30 kilómetros por hora y era apedreado por los vecinos

El primer coche a energía eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires hacía temblar todo a su paso, provocaba accidentes y muchos temían que el tendido callejero electrocutase al peatón. De todo se dijo de este medio de transporte que, pese a todas las críticas, las críticas y las alabanzas que recibía se debía al progreso que estaba llegando

El primer día del tranvía

Biblioteca de Alejandría: qué se sabe realmente sobre su desaparición y por qué sigue siendo un enigma histórico

Símbolo máximo del conocimiento perdido, fue destruida en una secuencia de episodios que aún alimentan el debate. Entre guerras, persecuciones religiosas y mitos, sigue siendo un misterioso y el mejor ejemplo de la fragilidad del saber humano

Biblioteca de Alejandría: qué se

La vida del fraile congresista de ideas republicanas y precursor de educación de niñas, tío de Sarmiento y aliado de San Martín

Justo Santa María de Oro nació en San Juan y era tío segundo, por parte de madre, de Domingo Faustino Sarmiento. Si bien pasó a la historia por su papel en el Congreso de Tucumán de 1816, no fue menor su obra pastoral tanto en nuestro país como en Chile, así como la ayuda que le prestó al Libertador en los preparativos del cruce de los Andes

La vida del fraile congresista
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estuvo tres años preso por

Estuvo tres años preso por una causa de abuso sexual y un jurado popular lo absolvió

Secuestró a su ex pareja, la golpeó y quedó detenido por intento de femicidio

Rechazaron la prisión domiciliaria al único detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén

Cocaína, un departamento destruido y su otra víctima de violencia de género: la historia secreta del novio de Lourdes de Bandana

Pollo al horno, a la sartén y con salsa: cinco recetas fáciles para hacer en casa

INFOBAE AMÉRICA
Trump afirmó que Israel no

Trump afirmó que Israel no llevará a cabo los planes de anexión a Cisjordania: “No se preocupen por ello”

Bruce Springsteen habló sobre las diferencias en el tratamiento de la salud mental en su juventud y en la actualidad

Un cementerio medieval hallado en Polonia cambia la visión sobre la vida y el comercio en la Alta Edad Media

Ecuador ordenó la prisión preventiva para los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio

La dictadura de Daniel Ortega concedió nuevas minas a empresas chinas en Nicaragua y amplía su dependencia de Beijing

TELESHOW
Ángel de Brito fue lapidario

Ángel de Brito fue lapidario con la China Suárez por el enfrentamiento con sus detractores: “Mentirosa serial”

La profunda emoción de Eugenia Tobal al hablar de su hija Ema en MasterChef Celebrity: “Amo ser su mamá”

Los desafíos virales de Ian Lucas con Valentina Cervantes y Evangelina Anderson que arrasan en las redes

El momento en el que Lourdes Fernández de Bandana era trasladada tras la detención de Leandro García Gómez

El radical cambio de Cande Tinelli tras someterse a una operación por su accidente: “Me sacaron todos los piercings”