En enero de 1820 decidió no tomar parte de lo que a todas luces era el comienzo de la guerra civil, y le escribió al general O'Higgins, director del Estado de Chile: "Tengo orden de marchar a mi capital con toda mi caballería e infantería, pero me parece imposible el poderlo realizar… Va a cargar sobre mí una responsabilidad terrible, pero si no se emprende la expedición al Perú, todo se lo lleva el diablo". El 2 de abril, los oficiales de su ejército firmaron el Acta de Rancagua (localidad trasandina) por la cual tomaban la decisión de asociarse a la desobediencia de su jefe y seguirlo.