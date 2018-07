Cuando Napoleón Bonaparte se enteró de que uno de los que había sido su lugarteniente, Jean-Baptiste Bernadotte, había sido propuesto como príncipe de Suecia y heredero al trono, pensó que era víctima de una broma, y así lo tomó. Bernadotte venía de una familia sin alcurnia y su futuro en el ejército no hubiese sido tan promisorio de no haber existido la Revolución francesa y de no haber cosechado sendos éxitos militares. De todas maneras, en Suecia encontraron la fórmula perfecta para el intríngulis político-institucional que allí atravesaban: nombrarlo príncipe heredero. No hablaba una palabra de sueco pero no importó porque la aristocracia europea se manejaba con el francés. Lo verdaderamente extraño fue que haya comisionado al capitán Jean Adam Graaner a viajar a América del Sur y ser testigo de los debates para lograr la independencia.