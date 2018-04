—Tuve claridad de que estaba en Monte Grande por el cantante español José Luis Perales. Él en esa época iba a actuar en un boliche, supongo que era un boliche, que se llamaba Los Manantiales. Había un auto con un parlante que lo anunciaba constantemente. 'José Luis Perales en Los Manantiales de Monte Grande'. Y pasaba la canción… 'Y cómo es el, en qué lugar se enamoró de ti…'. Y yo imaginaba mi fusilamiento durante el secuestro y a mi novia casándose con otro. Me caía justo para el drama que estaba viviendo. Mi sensación era que me iba a morir y no había podido agradecer a mis viejos esos 19 años que me permitieron vivir. No había podido concretar el matrimonio con mi novia, los hijos que soñábamos juntos… Y Perales me atravesaba en ese lugar emocional, que me partía. Y lo tenía que escuchar cincuenta veces por día, porque el auto pasaba constantemente. Lloraba mucho. Y de imaginar la muerte pasaba a construir poesía que sabía que nunca iba a poder escribir. La hipersensibilidad del momento me traía pensamientos que nunca había experimentado en mi vida, que me parecían extraordinarios desde el punto de vista literario, pero no podía escribir, porque no tenía lápiz y papel, y que yo sabía que terminada la hipersensibilidad, desaparecerían. Consciente de mi muerte, me sentía en el momento más brillante de mi capacidad expresiva, ideas bellísimas. Era un manantial, una catarata, con una claridad que a mí me dejó una huella de sensibilidad. Cuando hacía mis telenovelas aprendí a volver a ese lugar, a esa percepción sensible que me había dejado el secuestro.