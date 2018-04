El primer inconveniente que debía sortear era que no disponía de ningún hombre de confianza que tuviera acceso a dichos documentos. Sin embargo, no tardó en encontrar lo que él consideraba que era la persona idónea para ayudarlo en esta delicada tarea. Había conocido al ex subteniente Carlos Leopoldo Haniez Haniez, de 28 años, a quien un par de años atrás habían echado del ejército chileno. Él decía por su condición de judío, pero su prontuario lo describía como "un hombre de escasa moral y de vida oscura".