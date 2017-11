Continúa, como se puede apreciar en la carta adjunta, con sus diatribas a los funcionarios elegidos por Perón y le advierte: "Acá a los chorros se los marcará de entrada y además la guerrilla resurgirá. Y lo hará si no hay decencia cristalina, destrucción real del Ejército y demás fuerzas armadas represoras, liquidación de la corrupta y purulenta burocracia sindical… Y es saludable porque ello prueba que la vanguardia no permite la estafa de los sueños del pueblo. Ya se están formando los cuerpos parapoliciales de la derecha peronista. Esta violencia que levanta un proyecto fascista en un país que votó por la construcción nacional del socialismo va a terminar muy pronto a tiros, si ustedes no lo echan por tierra. No tengan ustedes ninguna duda de ello. Ojo este pueblo no es el del 54",