Harvard Business Review

¿Su estilo de liderazgo es demasiado bueno?

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Guardar

"Si trabaja muy duro y obtiene resultados, aquí se le recompensa bien. Pero si no trabaja tan duro y en realidad no produce, también se le recompensa bien".

Las conductas de liderazgo como estas deterioran el desempeño y el valor de las organizaciones.

Como asesores estratégicos y socios de grandes corporaciones y organizaciones sin fines de lucro, nos ha desalentado ver que comportamientos como estos no solo se están volviendo más comunes, sino que incluso se están celebrando, a pesar de sus consecuencias.

SER BUENO, NO "AMABLE"

Si un liderazgo excesivamente "amable" erosiona el valor, ¿cómo se ve entonces un buen liderazgo?

1. Más rendición de cuentas, especialmente para quienes tienen salarios más altos.

Para que una organización sobresalga, es vital contratar y retener al mejor talento posible. Esto normalmente requiere una compensación sólida. Pero ofrecer un salario más alto también debería significar medir y exigir un alto desempeño.

Naturalmente, establecer expectativas claras y tomarse en serio la responsabilidad de exigir que se cumplan puede llevar a perder a personas comprometidas y bien intencionadas que no logran alcanzar el nivel de desempeño requerido. Los líderes deberán dedicar más tiempo a la gestión del desempeño, asegurándose de que los objetivos tengan mediciones claras y de dar seguimiento a esas métricas no solo una vez al año, sino de forma continua.

2. Retroalimentación más directa y franca.

Dar retroalimentación de manera efectiva marca una diferencia real en el desempeño organizacional.

Irónicamente, los gerentes más empáticos suelen sentir mayor angustia al momento de dar retroalimentación, y esto puede llevarlos a endulzar la retroalimentación hasta el punto de que resulta poco clara. Sin embargo, dar retroalimentación difícil con franqueza, de manera que los empleados puedan escucharla y actuar en consecuencia, es una habilidad que se puede desarrollar.

3. Menos enfoque en la retención por sí misma.

Retener a los empleados de alto rendimiento es absolutamente esencial para el éxito organizacional. Al mismo tiempo, no debería ser un fin en sí mismo. Esto es especialmente cierto hoy en día, ya que los trabajadores más jóvenes ya no pasan toda su carrera profesional en una sola organización. Necesitamos normalizar la posibilidad de seguir adelante cuando las personas y sus funciones no son compatibles.

Sin embargo, eso no significa despedir a las personas sin considerar su sustento. Una indemnización generosa, referencias y ayuda activa para encontrar un puesto más adecuado son la forma ética de abordar esta situación, además de tranquilizar al equipo que permanece, dejando claro que tanto el desempeño como las personas son importantes.

4. Afinar el enfoque estratégico: Decir "no" con más frecuencia.

También es fundamental que los líderes mantengan a su talento enfocado en lo que realmente importa. La estrategia consiste en decir "no" a un millón de cosas pequeñas para poder decir "sí" a las más importantes. Por supuesto, negarse a seguir adelante con algunos proyectos implica el riesgo de detener algo que podría resultar importante. Pero hacer demasiadas cosas, o hacer las cosas equivocadas solo para mantener a todos contentos, reduce la probabilidad de que algo verdaderamente importante se lleve a cabo.

¿CÓMO EMPEZAR?

Habrá una resistencia natural a elevar el nivel en estas cuatro dimensiones, especialmente por parte de quienes se han sentido cómodos. Cambiar la cultura y las expectativas hacia ser buenos en lugar de simplemente "amables" requerirá valentía y constancia. También exige un esfuerzo de equipo: usted no puede ser la única persona que exija excelencia y tome decisiones difíciles. Como líder sénior, parte de su responsabilidad es desarrollar un equipo de liderazgo con la misma mentalidad, que pueda transmitir esta forma de trabajar a toda la organización y convertirla en parte de la cultura operativa.

Temas Relacionados

Harvard Business Review

Últimas Noticias

¿Cómo preparar a su empresa para incidentes relacionados con IA?

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

¿Cómo preparar a su empresa

¿Por qué la IA impulsa la creatividad en algunos empleados, pero no en otros?

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

¿Por qué la IA impulsa

Gestione las inversiones de capital como una cadena de suministro

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Gestione las inversiones de capital

Cómo los líderes pueden generar confianza entre las partes interesadas en tiempos de incertidumbre

Harvard Business Review Management Update Spanish

Cómo los líderes pueden generar

Nuestros consejos de gestión favoritos de 2025

Harvard Business Review Management Update Spanish

Nuestros consejos de gestión favoritos
DEPORTES
La frase más sincera del

La frase más sincera del goleador histórico de los Mundiales ante la chance de que Messi y Mbappé rompan su récord

El crudo relato de Lisandro Martínez sobre cómo lo impactó la grave lesión que lo tuvo nueve meses inactivo: “No quería jugar más”

7 frases de Riquelme: por qué Hinestroza puede ser el único refuerzo del mercado de Boca y su emoción al hablar de Miguel Russo

La Fundación River Plate encabeza una campaña para ayudar a los damnificados por los incendios en la Patagonia

Una estrella del fútbol inglés reveló su inesperado vínculo con una ex integrante de las Spice Girls: “Solía cuidarme”

TELESHOW
El giro de Lali Espósito:

El giro de Lali Espósito: su curiosa reacción a un posteo en X tras anunciar su casamiento

Mónica Gonzaga habló de Julio Iglesias en medio de las acusaciones por abuso sexual: “Me da una tristeza brutal”

La fuerte frase de Luciano Castro en medio del escándalo: “Mi vida está destrozada”

Las emotivas palabras del Chino Leunis por los 16 años de su hija: “Gracias por tu amor infinito”

Las reacciones al emocionante anuncio de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “Qué fiestón se viene”

INFOBAE AMÉRICA

El Foro Penal elevó a

El Foro Penal elevó a 72 la cifra de presos políticos excarcelados por el régimen de Venezuela

“Uniendo deporte y formación ayudamos a que más jóvenes sean líderes”: Fernando Morientes destaca el convenio entre universidad peruana y Fundación Real Madrid

De los Red Hot Chili Peppers a su primer disco solista: “Flea” Balzary debutará con un álbum que mezcla jazz, covers y voces internacionales

El petróleo sigue al alza: el barril de Brent superó los USD 66 ante las inquietudes sobre las protestas en Irán

Crece la tensión en Medio Oriente: la Guardia Revolucionaria de Irán amenazó a Estados Unidos e Israel con represalias severas