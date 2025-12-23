Nuestros consejos favoritos sobre cómo mostrar gratitud en el trabajo

ESCRIBA NOTAS DE AGRADECIMIENTO A SU EQUIPO

Expresar gratitud a sus empleados puede resultar incómodo o extraño. Sin embargo, felicitar a los miembros de su equipo puede ser un gesto poderoso, generoso y motivador. Intente escribir una tarjeta o un correo electrónico que vaya más allá de una simple nota de agradecimiento.

Para escribir una nota de agradecimiento que tenga impacto, enfóquese en las fortalezas de sus empleados. Comience destacando una característica específica que usted admire de ellos. Luego, explique por qué valora ese atributo y ofrezca un ejemplo real de cómo tuvo un impacto positivo en el equipo.

Notas como estas ayudarán a que los miembros de su equipo vean sus propias habilidades a través de sus ojos. También centran la atención de sus empleados en lo que está funcionando bien y les transmiten que realmente importan.

Este consejo es una adaptación de "Notes of Appreciation Can Boost Individual and Team Morale", de Whitney Johnson y Amy Humble.

LIDERE CON COMPASIÓN

Ser un líder compasivo no es solo algo agradable de hacer: es una poderosa herramienta para aumentar la satisfacción, la productividad y la retención de los empleados, especialmente en tiempos difíciles.

Primero, comience poco a poco. Demostrar compasión no siempre requiere grandes gestos. Un simple comentario alentador, una breve conversación de seguimiento o una expresión de gratitud pueden hacer una gran diferencia.

Después, sea intencional al ofrecer ayuda. Cuando un empleado está atravesando dificultades a nivel personal, en lugar de hacer preguntas como: "¿Necesita ayuda?" o "¿Hay algo que pueda hacer?" (que a menudo suenan como invitaciones a decir "no"), intente preguntar: "¿Qué puedo hacer hoy para serle de ayuda?"

Este consejo es una adaptación de "Leading with Compassion Has Research-Backed Benefits", de Stephen Trzeciak et al.

PEQUEÑAS FORMAS DE MOSTRAR APRECIO Y GRATITUD

Comience revisando periódicamente cómo están sus empleados. Deles el espacio para compartir en qué están trabajando o qué están haciendo.

También debe ofrecer retroalimentación equilibrada. El reconocimiento es valioso, pero los empleados también quieren saber en qué pueden mejorar. Solo procure no dar ambos tipos de retroalimentación al mismo tiempo: separe claramente lo positivo de lo que se puede mejorar.

Ofrecer oportunidades de crecimiento o asignaciones retadoras es otra forma de mostrar a los empleados que son respetados y valorados. Por ello, tómese el tiempo para hablar explícitamente sobre su potencial.

Por último, convierta el aprecio en un hábito. Intente incorporarlo en sus rutinas habituales, por ejemplo, dedicando los primeros 15 minutos de la semana a escribir una nota personal de agradecimiento o comenzando las reuniones de equipo reconociendo los logros de miembros específicos del equipo.

Este consejo es una adaptación de "The Little Things That Make Employees Feel Appreciated", de Kerry Roberts Gibson, Kate O'Leary y Joseph R. Weintraub.

AGRADEZCA A SUS COLEGAS DE UNA MANERA SIGNIFICATIVA

Todos queremos sentirnos apreciados. Y ahora es tan buen momento como cualquier otro para expresar su gratitud a sus colegas. Para escribir una nota de agradecimiento significativa, siga algunas reglas sencillas.

Comparta el contexto de su mensaje. Podría decir algo como: "Estuve reflexionando sobre nuestro último proyecto durante el fin de semana y me di cuenta de que nunca le di las gracias", o "Hemos estado tan ocupados últimamente que me di cuenta de que no me he tomado el tiempo para decirle lo mucho que valoro su trabajo".

Después, comparta lo que genuinamente aprecia y por qué. Deje claro cómo sus acciones han impactado su experiencia laboral, desde sacarle una sonrisa en un día difícil hasta apoyarle durante un periodo complicado. Sea lo más específico posible. Al hacerlo, ayudará a la otra persona a entender exactamente por qué usted se siente así.

Este consejo es una adaptación de "How to Write a Meaningful Thank-You Note", de Christopher Littlefield.

PRACTIQUE UNA COMUNICACIÓN AMABLE

La mayoría de nosotros queremos comunicarnos con amabilidad, pero puede ser difícil transmitir calidez y compasión en circunstancias frustrantes, estresantes o desesperantes. Tres prácticas pueden ayudarle tanto en sus interacciones cotidianas como en conversaciones importantes y difíciles.

Primero, enfrente la confrontación con gracia. Esto significa mantener una sonrisa y mostrar paciencia y cortesía cuando un empleado le trae noticias difíciles o cuestiona su toma de decisiones. Un tono abierto indicará que usted está ahí para escuchar, procesar y resolver problemas, no para reprender o imponer su autoridad.

Después, otorgue reconocimiento siempre que pueda. Reconocer a sus empleados y mostrarles gratitud fomentará su entusiasmo, esfuerzo, confianza y lealtad.

Por último, dé a las personas espacio y claridad para no tomarlas por sorpresa. Programe las conversaciones con anticipación o pregúnteles si es un buen momento para hablar, y ofrézcales un breve adelanto de los temas que le gustaría tratar.

Estos gestos simples y amables le darán a su interlocutor la oportunidad de prepararse y dejarán claro que usted está interesado en escuchar su respuesta.

Este consejo es una adaptación de "The Simple Power of Communicating with Kindness", de Sally Susman.

MODELE LA AMABILIDAD EN SU EQUIPO

Los beneficios de la amabilidad en el trabajo están bien documentados. Pero ¿cómo puede promover realmente el cuidado y la generosidad dentro de su equipo?

Primero, predique con el ejemplo. Las personas están muy atentas a los comportamientos de los miembros del equipo con mayor estatus: cuando usted felicita a sus empleados, es probable que ellos imiten su comportamiento.

Segundo, reserve tiempo durante las reuniones por Zoom para una "ronda de amabilidad", en la que los miembros del equipo sean libres de reconocer y elogiar el trabajo de los demás.

Por último, considere la posibilidad de ofrecer pequeños bonos puntuales nominados por compañeros, para permitir que las personas reconozcan el trabajo de sus colegas. Si cuenta con un presupuesto limitado, una tarjeta de regalo o un pequeño obsequio pueden ser una muestra de agradecimiento muy significativa.

Como líder, es su responsabilidad establecer un tono de amabilidad en su equipo. Estos pequeños gestos pueden tener un gran impacto.

Este consejo es una adaptación de "Don't Underestimate the Power of Kindness at Work", de Ovul Sezer et al.

PARA ELEVAR LA MORAL, LIDERE CON GRATITUD

Cuando las personas están estresadas, es más probable que traten mal a quienes las rodean. Sin embargo, las investigaciones muestran que crear una cultura de gratitud en su equipo no solo puede animar a las personas y elevar la moral, sino que también puede prevenir el maltrato en el lugar de trabajo. Así que, sea un modelo a seguir.

Por ejemplo, ofrezca a cada empleado un agradecimiento sincero y personalizado por su esfuerzo durante este año. O cree tiempo y espacio (físico o virtual) para la gratitud. Algunos empleados pueden sentirse incómodos expresando su aprecio de forma verbal, por lo que usted podría crear un muro de agradecimiento o un canal dedicado en Slack para que los empleados se reconozcan entre sí.

Como alternativa, puede iniciar las reuniones con "registros" de gratitud, durante los cuales los miembros del equipo expresen una cosa por la que se sienten agradecidos. O considere crear oportunidades para que clientes, usuarios, pacientes u otros beneficiarios expliquen cómo el trabajo de sus empleados ha tenido un impacto positivo en sus vidas.

Este consejo es una adaptación de "Building a Better Workplace Starts with Saying 'Thanks'", de Lauren R. Locklear et al.