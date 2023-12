La estrategia, no la tecnología, es la clave para ganar con GenAI

Milan Miric es profesor asistente de ciencias de datos y operaciones en la Marshall School of Business de la University of Southern California.

De: HBR.org

En medio de las altas tasas de interés, la llave del capital de riesgo se ha reducido a un goteo, excepto cuando se trata de inteligencia artificial. Los inversores invirtieron más de $40 mil millones de dólares en empresas de IA en el primer semestre de 2023. Más de un tercio de las empresas en el último lote de la famosa aceleradora Y Combinator son startups de IA. Casi todo el mundo parece estar subiéndose a la ola de la IA. El miedo a quedarse fuera es alto.

La explosión de nuevas empresas de IA en docenas de sectores enmascara algo que muchas de ellas comparten: se basan cada vez más en la misma tecnología subyacente. En el pasado, las empresas generalmente tenían que construir y desarrollar sus propios sistemas. Hoy en día, la mayoría de las nuevas empresas basadas en IA se basan en tecnología estandarizada de algunos gigantes de la IA como OpenAI, Google y Meta.

Desde los videojuegos hasta la App Store de Apple, he descubierto constantemente que cuando todo el mundo construye con la misma caja de herramientas, un martillo un poco más grande no hace mucha diferencia. La visión y la estrategia, no la tecnología, son las que ayudan a una empresa a destacarse.

Podemos esperar tres tendencias basadas en la naturaleza cada vez más estandarizada de la tecnología:

1. LAS EMPRESAS TENDRÁN ÉXITO EN SUS MODELOS DE NEGOCIO, NO EN LA TECNOLOGÍA PATENTADA.

Los modelos de plataforma ofrecen un acceso común a recursos potentes, lo que ayuda a los desarrolladores solitarios o a los advenedizos a competir junto a las grandes empresas. Por ejemplo, los desarrolladores del ecosistema de la App Store de Apple no necesitan crear un producto desde cero. En su lugar, aprovechan las herramientas seleccionadas que proporciona Apple, reduciendo sus responsabilidades a una pequeña parte de lo que de otro modo sería un proceso técnico engorroso y allanando el camino para la amplia gama de aplicaciones que vemos hoy en día.

El desafío para cualquier empresa que construya sobre un conjunto estandarizado de herramientas es que otras tienen acceso a las mismas herramientas. Si usted tiene una idea interesante, esto facilita que otros la copien, al menos a nivel técnico. La mayoría de las nuevas características se pueden replicar. Cuando una aplicación se abre paso y encuentra una ventaja competitiva, a menudo es breve. Mi investigación encuentra que las empresas que mantienen una ventaja competitiva más prolongada tienen mejores estrategias, no necesariamente un producto único.

La IA generativa, a menudo impulsada por grandes modelos de lenguaje, o LLM, son sistemas que pueden producir texto, imágenes, video, audio, código y otros medios en respuesta a indicaciones. Las startups de IA generativa deben pensar profundamente en cómo crear valor más allá de la funcionalidad principal del producto, ya sea a través de una marca fuerte y reconocible o una experiencia de servicio al cliente optimizada. La carrera por contratar talento técnico en IA, si bien es importante, no puede ignorar la construcción de infraestructura humana estratégica. Otros empleados, desde gerentes de producto hasta expertos en marketing, pueden encontrar la receta secreta para destacarse en un mercado estandarizado.

La tecnología estandarizada también significa que los gigantes de la IA como OpenAI, Google y Meta tienen mucho poder de negociación. Cuando todo un negocio se construye sobre el producto de otra empresa, el proveedor puede imponer términos estrictos. Piense en cómo Apple se queda con el 30% de cada compra de aplicaciones y prohíbe que las aplicaciones dirijan a las personas a comprar fuera del ecosistema de la App Store. Al igual que con otras plataformas, la estandarización es más beneficiosa para quienes ofrecen las herramientas.

2. LOS PRODUCTOS CONVENCIONALES SE VOLVERÁN MÁS HOMOGÉNEOS.

Hubo un tiempo en el que los videojuegos tenían que construirse desde cero. Tenía que buscar o recrear por su cuenta los componentes más básicos. Sin embargo, a finales de la década de los 1990s, se lanzó el Unreal Engine de Epic Games, seguido de Unity Engine en 2005. Ambos redujeron los plazos y costes de producción al permitir a los desarrolladores ejecutar simulaciones, animar y crear sobre un marco técnico existente.

Los desarrolladores que adoptaron estas herramientas estándar de creación de juegos ahorraron recursos y lograron mayores ventas, porque pudieron centrar sus esfuerzos en mejorar sus productos en lugar de crear funcionalidades básicas. Sin embargo, sus nuevos productos eran menos novedosos y se parecían a otros que usaban las mismas herramientas, lo que sugiere posibles compensaciones entre eficiencia y creatividad.

Lo mismo puede suceder con la IA generativa. Los productos creados con grandes modelos de lenguaje como ChatGPT podrían parecer similares, canalizados al mismo destino por los datos y procesos comunes de los LLM.

Al mismo tiempo, cuando la nueva tecnología se vuelve más barata, muchas empresas pueden permitirse experimentar con ideas arriesgadas. Las personas que de otro modo no se convertirían en emprendedores se sienten envalentonadas para probar algo nuevo. Por ejemplo, cuando Shopify simplificó más que nunca la venta de productos en línea al encargarse de la tienda, la entrega y la distribución, los vendedores pudieron entrar más facilmente al mercado.

Las aplicaciones de IA de nicho ocasionalmente se abrirán paso y tendrán éxito, y las pequeñas empresas están mejor posicionadas para explorar estas ideas ahora que la tecnología estándar ha reducido los costos y las barreras de entrada. Sin embargo, probablemente la tecnología estandarizada haga que los productos de IA convencionales sean más homogéneos.

3. LAS EMPRESAS VERÁN ALTAS TASAS DE ROTACIÓN EN LOS TRABAJADORES QUE CREAN O GESTIONAN PRODUCTOS DE IA.

Mi investigación ha encontrado que la movilidad laboral aumenta después de la difusión de una herramienta estándar. Otros estudiosos han argumentado que, una vez que el software de hojas de cálculo, como Microsoft Excel, se convirtió en la norma para muchas operaciones contables, El valor de habilidades como la aritmética disminuyó y el valor de la fluidez en las hojas de cálculo aumentó, lo que permitió a los empleados capacitados en el programa moverse entre trabajos con facilidad porque sus habilidades tenían una mayor demanda. Vemos un efecto similar, aunque menor, con programas como Salesforce, el cual hoy en día es tan ampliamente utilizado que la compañía ofrece certificaciones para indicar a los empleadores que los trabajadores saben cómo manejarlo.

Si la mayoría de los productos de IA se construyen sobre los mismos cimientos, los empleados no tendrán que aprender nuevos programas desde cero cuando cambien de trabajo, lo que les ofrecerá una mayor capacidad de acción en el mercado laboral. Los trabajadores más demandados del mañana pueden ser aquellos que puedan aprovechar GPT (un sistema de IA creado por la empresa OpenAI, respaldada por Microsoft) o Bard, de Google, en forma eficaz, en lugar de construir sistemas de IA desde cero.

Las empresas deben elaborar estrategias acerca de cómo retener a los empleados y prepararse para una mayor rotación entre los trabajadores cuyas habilidades complementan la IA. Las herramientas estándar reducen la inversión que las empresas necesitan dedicar para que los empleados se pongan al día. Sin embargo, pueden aumentar los recursos dedicados a la contratación y la retención.

Mientras los productos de IA se basan cada vez más en un conjunto estandarizado de herramientas, la estrategia se vuelve más importante que la tecnología patentada. Las empresas que utilicen estas herramientas tendrán que pensar en cómo van a crear valor más allá de las características técnicas que ofrecen y qué van a hacer para destacar del resto.