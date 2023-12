Un plan de 6 pasos para prepararse ante cualquier revés profesional

Octavia Goredema es asesora profesional en la Agencia Twenty Ten.; (Nota de arte: una fotografía y una ilustración acompañan a este artículo).

De: HBR.org

Desarrollar un plan alternativo predeterminado le permite proceder con la cabeza despejada cuando se enfrenta a un revés profesional. Los planes alternativos le permiten reflexionar sobre una respuesta medida y predeterminada que puede adaptar en tiempo real si es necesario. He aquí cómo elaborar su plan para estar preparado en caso de que se enfrente a un desafío inesperado:

1. IDENTIFIQUE EL PEOR ESCENARIO POSIBLE.

Comience con el posible cambio de carrera que está planeando. Por ejemplo, si completó la ronda final de entrevistas para el puesto de sus sueños y negoció con éxito los términos de su empleo, el peor resultado posible podría ser una oferta rescindida antes de comenzar.

2. ACLARE SUS PUNTOS NO NEGOCIABLES.

Los puntos no negociables son los fundamentos para la planificación profesional. Por ejemplo, sus puntos no negociables podrían ser permanecer en una ubicación determinada, ganar más de un umbral determinado o mantener un enfoque dentro de un sector específico.

Este es un espacio para considerar lo que es esencial para usted, de modo que pueda acercarse a donde quiere estar. Habrá otras áreas en las que puede ser flexible, pero sus puntos no negociables le proporcionan la base para tomar decisiones que lo impulsarán en la dirección correcta.

3. IDENTIFIQUE LOS OBSTÁCULOS QUE PODRÍA ENFRENTAR.

Revise lo que identificó en la descripción del peor de los escenarios y amplíe los desafíos que necesitaría abordar rápidamente.

Por ejemplo, si está creando un plan alternativo para una oferta de empleo rescindida, los obstáculos podrían ser:

-- El impacto en su autoestima

-- Explicar la situación a los demás.

-- Reiniciar su búsqueda de empleo

No piense demasiado en esto, simplemente escriba los desafíos que se le vengan inmediatamente a la mente cuando considere el peor de los escenarios.

4. EVALÚE SUS OPCIONES Y CONSIDERE EL APOYO QUE PUEDA NECESITAR.

Empiece por hacerse la siguiente pregunta: Si me enfrento a [insertar obstáculo], ¿qué ideas tengo sobre los próximos pasos?

No se limite a pensar en esto, escríbalo. Enumere cada pensamiento y priorice las ideas que le permitan avanzar de manera positiva.

Si le cuesta pensar en lo que haría para abordar el obstáculo teórico, escriba los nombres de tres personas que conozca que hayan experimentado algo similar. Si llega el momento, puede comunicarse con ellos y preguntarles su perspectiva sobre cómo manejaron su situación o los recursos que recomendarían.

A medida que describa su plan, asegúrese de revisar periódicamente su lista de puntos no negociables. Si hay implicaciones financieras o urgentes, cree un presupuesto o cronograma provisional que se alinee con los próximos pasos que haya identificado.

5. ARCHIVE SU PLAN.

Documente la información que podría ser útil en el futuro. Si está creando un plan alternativo en caso de que una oferta de trabajo fracase, sus próximos pasos pueden incluir volver a conectarse con antiguos jefes para pedirles que lo presenten, consultar con reclutadores con los que trabajó anteriormente para hacerles saber que está buscando activamente un nuevo rol y continuar investigando oportunidades que previamente había reservado para concentrarse en la oferta de trabajo. Recuerde, puede revisar los planes de contingencia según sus circunstancias específicas si surge la necesidad.

6. HAGA DE SU BIENESTAR UNA PRIORIDAD.

A medida que avanza en este proceso, recuerde dejar espacio para el cuidado personal. Esté preparado para ser amable consigo mismo si necesita implementar su plan alternativo. Cuando sus niveles de estrés alcanzan un punto máximo, existe la posibilidad de alterar su bienestar físico y mental. Dar prioridad al sueño proporcionará una base sólida para la reconstrucción, y el ejercicio regular desbloqueará el poder de las endorfinas para mejorar su mentalidad.

BC-WAKEUPCALL-CAREER-SETBACK-ART-NYTSF -- No caption. (Tony Cenicola/The New York Times) -- ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED --BC-WAKEUPCALL-CAREER-SETBACK-ART-NYTSF -- OTHER USE PROHIBITED.