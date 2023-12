El radical reajuste del comercio mundial

Ram Charan es miembro de siete juntas de empresas privadas y públicas de todo el mundo y es autor o coautor de 36 libros. Es coautor de "Boards That Lead: When to Take Charge, When to Partner, and When to Stay Out of the Way." Rita McGrath es profesora en la Columbia Business School y una experta mundialmente reconocida en estrategia en entornos inciertos y volátiles. Su último libro es "Seeing Around Corners."

Te puede interesar: ¿El coaching es la carrera adecuada para usted?

De: HBR.org

Hace no mucho tiempo, la globalización parecía anunciar la llegada de un nuevo orden mundial. Como señaló el columnista de The New York Times David Brooks, muchos asumieron que una mayor prosperidad, la adopción de valores más occidentales y una convergencia entre las naciones eran resultados inevitables.

Te puede interesar: Cómo fortalecer el músculo de la curiosidad

Estaban equivocados. The Economist sugiere por qué. La recesión de 2008 llevó a muchos a cuestionar los beneficios de la globalización. El Brexit fue un ejemplo de descentralización. El comercio mundial, en relación con el PIB mundial, se redujo en 5 puntos porcentuales entre 2008 y 2019. Los aranceles ya no son el tercer carril de las relaciones comerciales internacionales. La opinion popular ya no se opone a los aranceles contra países como China. La inversión transfronteriza a largo plazo se redujo a la mitad entre 2016 y 2019.

Esto sugiere que la presunción de un orden global basado en reglas que facilite una mayor prosperidad para todos los participantes ya no se da por sentada, y que los actores individuales ahora están tratando de alterar el sistema a su favor.

Te puede interesar: Consejos para navegar una carrera de 60 años

El afamado investigador y economista Ray Dalio cree que la globalización está muerta. Él argumenta, "Ya no estamos en un mundo donde producir de la manera más eficiente, dondequiera que se pueda hacer, es el objetivo principal."

La vieja forma de globalización basada en normas no va a volver pronto. Las empresas deben prepararse ahora para un nuevo no-sistema fragmentado que se parezca más a acuerdos bilaterales mutuamente convenientes, o acuerdos trilaterales o cuadrilaterales, con duraciones mutuas y sujetas a ajustes. Dichos acuerdos pueden verse interferidos por las tensiones geopolíticas y por los países que controlan las cadenas de suministro de otros países. Así que nos espera un viaje lleno de baches.

LA REMODELACIÓN RADICAL DEL ORDEN MUNDIAL

Las visiones convencionales de la globalización se basaron en algunos supuestos ampliamente compartidos. La teoría de la ventaja comparativa, originada por el economista británico David Ricardo en los 1800s, sugería que los países se especializaran en la producción de bienes y servicios que pudieran producir de manera más eficiente que otras naciones, y que alinearan sus políticas comerciales en consecuencia. Un segundo supuesto era que las empresas podrían beneficiarse de Economías de escala y alcance extendiendo sus operaciones a través de las fronteras. Una tercera era que las tecnologías de la comunicación y el transporte habían reducido tanto los costos de las cadenas de suministro remotas que el mundo era básicamente "plano." Un cuarto era que La inversión extranjera directa beneficiaba tanto a las empresas como a los países receptores permitiendo que las empresas aprovechen nuevos mercados y otros recursos, y que las empresas de los países receptores adquieran capacidades valiosas.

Como resultado, los países redujeron las barreras comerciales y aplicaron acuerdos a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La OMC estableció las normas básicas para la adhesión y los acuerdos comerciales, que consistían en cinco principios básicos: no discriminación, reciprocidad, compromisos exigibles, transparencia y válvulas de seguridad.

Las empresas globalizaron proactivamente sus cadenas de suministro, lo que eventualmente llevó a disrupciones desastrosas durante la pandemia del COVID-19. Las experiencias posteriores han ofrecido otras lecciones. Ahora vemos que las partes en las transacciones comerciales no se adhieren a un conjunto común de reglas.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS IMPULSORES?

La entrada de China a la OMC en 2001 fue su transición distintiva a un gigante del comercio mundial. Los países occidentales creían que la adhesión conduciría al desarrollo económico de China (lo que significaba grandes mercados potenciales para los bienes y servicios occidentales) y a la liberalización política, ya que una población liberada de la pobreza extrema esperaría acceder a mayor participación en las decisiones nacionales.

Las cosas no funcionaron exactamente de esa manera. Por ejemplo, la decisión unilateral del Consejo de Estado de China en 2021 para que todas las empresas de tecnología educativa operen como organizaciones sin fines de lucro eliminó miles de millones en capitalización de mercado y causó una gran preocupación entre los inversores. Algunos inversionistas perdieron miles de millones de dólares. A principios de este año, la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China reportó que "la confianza empresarial en China es prácticamente la más baja de la que tenemos registros," de acuerdo con el presidente de la Cámara, Jens Eskelund.

Gobiernos y las empresas están tratando de reducir su dependencia de China. El gobierno de los Estados Unidos ha creado incentivos para producir domésticamente semiconductores, automóviles eléctricos y paneles solares. Muchas empresas, incluyendo Intel, Microsoft, Nike y Dell están considerando trasladar sus instalaciones a otro lugar.

En resumen, el mundo está pasando de un orden comercial global a uno descentralizado en el que es probable que tengan un gran peso los acuerdos bilaterales, las múltiples esferas de influencia y las políticas gubernamentales.

HACIA ECOSISTEMAS SIN PERMISO

Un orden global descentralizado requerirá una respuesta organizacional igualmente descentralizada, tanto para las grandes organizaciones como para sus ecosistemas de suministro. A esto le llamamos operar "sin permiso". El concepto central es que las tecnologías modernas permiten que las decisiones se tomen lo más cerca posible de los "bordes" de una organización. A medida que avanzamos hacia este orden mundial descentralizado, las empresas deberán:

DEFINIR EL ECOSISTEMA EN EL QUE OPERAN, ASÍ COMO SUS PRÁCTICAS DE ORQUESTACIÓN Y GOBERNANZA. Cualquier ecosistema requiere una plataforma común y pautas operativas. Pueden ser plataformas puras como la XOM platform para el comercio de materiales. O, por ejemplo, en el caso de los ecosistemas del Samsung Galaxy o el iPhone de Apple, Un productor central crea y mantiene una plataforma, pero aprovecha el poder de los socios para crear una experiencia superior para el cliente. Es fundamental que, al diseñar estas prácticas de orquestación, se acuerde el propósito general y los beneficios a los que sirve el ecosistema.

APROVECHAR LA TECNOLOGÍA PARA COORDINAR ENTRE PROVEEDORES Y CLIENTES. Las organizaciones "sin permiso" aprovechan la tecnología para proporcionar coordinación entre las partes interesadas. La tecnología permite que tanto los proveedores como sus clientes se coordinen y operen sobre una base común de la verdad. En Amazon, por ejemplo, una serie de sistemas ayudan a coordinar sus cadenas de suministro globales, entre ellos:

-- Sistemas automatizados de gestión de almacenes en tiempo real

-- Sistemas de gestión de pedidos para enrutar pedidos que envían alertas de retraso y se comunican automáticamente respecto a los niveles de inventario

-- Almacenamiento geográfico subcontratado, especialmente durante los ciclos de ventas pico

-- Análisis predictivo que gestiona pedidos de inventario optimizados

INCORPORAR MODULARIDAD Y REDUNDANCIA EN LOS SISTEMAS. Los sistemas estrechamente integrados (como la cadena de suministro mundial anterior a 2020) son vulnerables a perturbaciones inesperadas. Por el contrario, los sistemas modulares de acoplamiento flexible pueden aislar las partes del sistema sometidas a tensión, para que el resto pueda seguir funcionando. Aunque esto puede requerir una inversión adicional por adelantado, el beneficio en términos de resiliencia vale la pena.

ADOPTAR PRÁCTICAS DE LIDERAZGO "IMPULSADAS POR EL DESCUBRIMIENTO". Operar una estructura no jerárquica y sin permisos exigirá más de los líderes. Necesitarán la valentía de obtener información de los "bordes" más remotos de la organización, y estar dispuestos a cambiar de rumbo a medida que se revele nueva información. Construir un flujo de información enriquecido desde los bordes hasta la alta dirección nunca ha sido tan importante.

Conforme las empresas navegan por la realidad de las nuevas esferas de influencia, los acuerdos comerciales bilaterales y los acuerdos comerciales basados en reglas frente a otras formas de acuerdos comerciales, aquellos que construyan organizaciones que resilientes y sin permisos se beneficiarán más.