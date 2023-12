¿El coaching es la carrera adecuada para usted?

Dan Freehling (él) es el fundador de Contempus Leadership, una práctica de coaching que se asocia con los mejores talentos emergentes de la actualidad; (Nota de arte: Una fotografía y una ilustración acompañan este artículo.)

Desde la sostenibilidad ambiental hasta los problemas de justicia social y las tecnologías emergentes, los líderes con visión de futuro deben abrazar la complejidad y fomentar la innovación. Necesitan acercarse a las relaciones en forma transformacional más que transaccional. Necesitan llevar visión, comprensión, coraje y adaptabilidad a sus organizaciones para mantenerse a la vanguardia.

Los grandes entrenadores de todas las generaciones se han centrado durante mucho tiempo en este tipo de valores en sus asociaciones con los líderes. En este momento, yo diría que los millennials también están preparados para dar un paso adelante.

CONSEJOS PARA MILLENNIALS INTERESADOS EN EL COACHING

Para cualquiera que sienta curiosidad por este camino, pero no esté seguro de por dónde empezar, he aquí algunas formas de comenzar a explorar.

1. EMPIECE A TRABAJAR CON SU PROPIO ENTRENADOR.

Al igual que los atletas y artistas necesitan el apoyo de los entrenadores para mejorar y alcanzar la cima de su juego, también lo necesitan los líderes. Cualquiera que se tome en serio este camino debe invertir primero en el desarrollo de sus propias habilidades de liderazgo trabajando con un coach. No solo crecerá como líder y como persona, sino que aprenderá más sobre lo que implica el coaching, experimentará la asociación desde la perspectiva del cliente y descubrirá qué estilos funcionan (o no) para usted.

2. PÓNGALO A PRUEBA OFRECIÉNDOSE COMO VOLUNTARIO.

Se necesita mucha práctica para empezar a ser bueno en el entrenamiento. Investigue en su comunidad local para ver si hay oportunidades de ser voluntario como entrenador de una causa que le interese. Su experiencia lo ayudará a descubrir si este es un camino que puede encontrar satisfactorio ahora o en el futuro.

3. ENTREVISTE A VARIOS ENTRENADORES.

Busque charlas de café con algunos entrenadores consumados, para aprender sobre su carrera en el coaching y hacer cualquier pregunta que pueda tener. Conforme investigue posibles conexiones, sea intencional al reunirse con una amplia gama de personas, de todas las edades, razas, nacionalidades, géneros, orientación sexual, habilidades, etc. Esto le permitirá obtener información desde múltiples perspectivas.

4. INSCRÍBASE EN EDUCACIÓN DE COACHING.

Si decide que el coaching es una carrera que realmente quiere seguir, la educación en coaching será esencial para su práctica. Los programas fundamentales de educación sobre coaching ofrecen al menos 60 horas de instrucción y, por lo general, incluyen una introducción a las ICF Core Competencies, exploración de uno o más marcos para guiar sus conversaciones de coaching, reflexión personal y desarrollo de sus propias fortalezas, valores y visión, además de mucha práctica de coaching con retroalimentación. El contenido se vuelve más profundo y matizado a medida que avanza su educación.

El ICF lleva un directorio de proveedores acreditados de educación sobre coaching.

5. BUSQUE UNA CERTIFICACIÓN DEL ICF.

En un mundo en el que cualquiera puede decir que es un coach, ¿cómo puede estar seguro de que la persona con la que trabaja está formada, cualificada y comprometida con la ética? Una certificación ICF está diseñada para demostrar precisamente eso.

Además de la educación de coaching antes mencionada, obtener una credencial implica registrar una serie de horas de coaching de cara al cliente, ser asesorado por un coach experimentado, recibir la evaluación de una sesión grabada y aprobar un examen desafiante. Hay tres niveles de certificación con requisitos cada vez más estrictos mientras trabaja hacia el dominio del coaching.

La certificación también ayuda a establecer y mantener estándares profesionales en lo que antes se consideraba un "Salvaje oeste", dándole a clientes y organizaciones mayor confianza y satisfacción con su inversión.

