Valores, pasión o propósito, ¿cuál debería guiar su carrera?

Irina Cozma, Ph.D., es entrenadora ejecutiva y profesional.; (Nota de arte: una fotografía y una ilustración acompañan a este artículo).

De: HBR.org

Cuando se trata de desarrollar su carrera, usted ha escuchado la recomendación: defina sus valores, siga su pasión y encuentre su propósito. Sin embargo, todos sabemos que seguir este consejo no es tan fácil como parece.

He aquí algunos consejos para aplicar esas aspiraciones a su carrera:

VALORES

Piense en sus valores como la base para su pasión y propósito; definen lo que es importante para usted y, por lo tanto, pueden influir en las pasiones que persigue y el propósito que busca cumplir.

Para definir sus valores, comience por escribir las cosas de su vida que más le importan. Tal vez sean amigos, familia, estabilidad financiera, creatividad, sostenibilidad; depende completamente de usted.

Al pensar en su lista, es importante ser honesto consigo mismo y concentrarse en lo que es verdaderamente fundamental para usted. No se preocupe por los valores que le harán quedar bien ante los demás; nunca tendrá que mostrarle su lista a nadie si no quiere.

PASIÓN

La pasión es lo que lo impulsa a explorar y participar en actividades alineadas con sus valores. Fundamental para la pasión es el fuerte e intenso impulso emocional que alimenta su búsqueda.

La pasión a menudo surge desde dentro, impulsada por intereses y deseos personales. Es algo que hace porque realmente lo ama, no necesariamente por recompensas o expectativas externas. Cuando algo le apasiona, naturalmente se siente atraído por ello, y el mero acto de participar en esa actividad o perseguir ese interés se vuelve intrínsecamente gratificante.

¿Qué actividades o pasatiempos en su vida le brindan una sensación de alegría y satisfacción, simplemente por participar en ellos sin recompensas ni presiones externas? ¿Seguirá haciendo eso incluso si nadie le está mirando o si nadie se entera? Si es así, eso es un indicador de que realmente le apasiona.

Tenga en cuenta que puede tener múltiples pasiones en diferentes áreas de su vida. Puede priorizarlas y volver a priorizarlas, y dejar espacio para todas sus pasiones en diferentes proporciones y en diferentes momentos a lo largo de su vida. Puede elegir uno para seguir en su carrera y concentrarse en otros fuera del trabajo. O bien, puede seguir una pasión al comienzo de su carrera y hacer un cambio más adelante para satisfacer otra diferente.

PROPÓSITO

El propósito es un concepto más amplio y profundo, que resume cómo se unen sus valores y pasiones. El propósito a menudo implica contribuir al bien común o servir a una causa más grande que uno mismo.

Para encontrar su propósito, hágase preguntas como "¿Cuál creo que es la razón última de mi existencia? o "¿Qué cuestiones sociales o ambientales me interesan mucho, y de qué manera pueden mis habilidades, pasiones o recursos contribuir a abordar estas cuestiones?" Estas son preguntas importantes que pueden requerir tiempo para procesarse, así que no se apresure.

Es probable que su propósito sea más centrado y singular en comparación con su pasión. Representa una, meta o misión general específica; no es una noción vaga, sino un objetivo claro y concreto que le da dirección y significado a su vida.

Piense en su propósito como una declaración de misión para su vida. Por ejemplo, el propósito de alguien podría ser aliviar la pobreza en su comunidad, proporcionando recursos financieros a microempresarios. En ese caso, podrían buscar empleos en la banca u otras instituciones financieras para poder aprender el sistema desde adentro.

BC-WAKEUPCALL-GUIDE-CAREER-ART-NYTSF -- No caption. (Tony Cenicola/The New York Times) -- ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED -- BC-WAKEUPCALL-GUIDE-CAREER-ART-NYTSF -- OTHER USE PROHIBITED.