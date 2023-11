El futuro de la salud mental en el trabajo es la seguridad, la comunidad y una cultura organizacional saludable

Bernie Wong, MHS, es miembro fundador del equipo y gerente sénior de insights y director de Mind Share Partners. Kelly Greenwood es la fundadora y CEO de Mind Share Partners.; (Nota de arte: una fotografía y una ilustración acompañan a este artículo).

En 2019, Mind Share Partners comenzó nuestro Informe bienal sobre salud mental en el trabajo, para explorar el panorama en constante cambio de las experiencias y perspectivas de los trabajadores en torno a la salud mental, el estigma y el trabajo.

Aquí ofrecemos cinco estrategias clave para que las organizaciones crezcan en función de los hallazgos de este año:

1. REIMAGINAR COLECTIVAMENTE UN LUGAR DE TRABAJO MENTALMENTE SALUDABLE.

Una visión única para un lugar de trabajo mentalmente saludable requiere una revisión colectiva de lo que significa la salud mental en el lugar de trabajo para todos en la organización, tanto para líderes como para trabajadores. Esto significa medir los factores de salud mental y del lugar de trabajo, preguntar periódicamente sobre las perspectivas de los trabajadores, y promulgar un cambio real y significativo adaptado a las necesidades de su gente.

2. HABILITAR EL CAMBIO CULTURAL DE ARRIBA HACIA ABAJO Y DE ABAJO HACIA ARRIBA.

El estudio de este año mostró que los trabajadores quieren culturas más seguras y que apoyen la salud mental, y culturas laborales más saludables y sostenibles en general. Inevitablemente, este tipo de cambio cultural requiere enfoques tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba.

Desde arriba, los líderes pueden contar su propia historia de salud mental dentro de su organización. Esto normaliza la salud mental y ayuda a que otros se sientan cómodos hablando de ello en el trabajo si así lo desean. También pueden modelar prácticas laborales saludables y, específicamente como líderes, equipos de recursos e individuos para mantener formas de trabajo saludables y sostenibles.

Desde abajo hacia arriba, tanto los empleadores como los trabajadores individuales pueden explorar foros de conversación, como grupos de recursos para empleados, programas de escucha entre pares, un grupo de trabajo multifuncional de salud mental o redes de defensores de la salud mental.

3. EXPLORAR SOLUCIONES DE RAÍZ JUNTO CON VENTAJAS DE BIENESTAR.

Al gestionar cualquier estrategia o presupuesto, es fácil caer en la trampa de invertir en programas y productos de "solución rápida" sin evaluar críticamente su propósito. Por ejemplo, los días de salud mental prometen beneficios de descanso y rejuvenecimiento. Con ello, se pueden lograr intenciones loables: dar descanso, sensibilizar y suscitar un diálogo más amplio. Sin embargo, ¿qué viene después?

Los líderes deben ofrecer formas de hacer frente y resolver las causas raíz. Hay un número cada vez mayor de actores en este espacio: (proveedores de atención médica, programas de bienestar, aplicaciones de meditación) cada uno con su propia filosofía, enfoque, producto y objetivo comercial. Todos tienen sus beneficios únicos, a menudo reflejados en la literatura científica, pero cuando los trabajadores piden una cultura de trabajo saludable y sostenible, es posible que estos enfoques no resuelvan el problema.

4. VOLVER A COMPROMETERSE CON LOS FUNDAMENTOS DEL TRABAJO EN SÍ.

Si bien cada organización es diferente, todavía existen bases fundamentales que todo lugar de trabajo debe abordar de manera significativa para cultivar una fuerza laboral mentalmente saludable:

-- Seguridad: Incluye la seguridad física y psicológica, la estabilidad financiera, así como el equilibrio y la sostenibilidad a largo plazo.

-- Autonomía: Incluye el tiempo, el ancho de banda y los recursos para realizar el trabajo; control, flexibilidad y previsibilidad sobre el trabajo propio; y tener voz.

-- Pertenencia: Incluye la capacidad de presentarse auténticamente al trabajo, establecer conexiones significativas y recibir apoyo, y sentir un sentido holístico de comunidad con los demás.

5. MANTENER EL RUMBO CON DEI.

Las organizaciones no sólo tienen la responsabilidad ética de evitar perpetuar la desigualdad, sino también la oportunidad de ayudar a los empleados a prosperar a partir de la diversidad humana, la camaradería y el propósito compartido.

La salud mental y la DEI están intrínsecamente ligadas. Y, en última instancia, la DEI se trata de hacer que el trabajo funcione para todos. Por supuesto, como cualquier objetivo visionario, esto requiere poder de la gente, presupuesto, planificación estratégica e inversión multifuncional. ¿Nuestro mensaje? Mantener el rumbo.

