Por qué no debería tratar el trabajo como si fuera escuela

De: HBR.org

En mi experiencia como gerente, líder y consultora, he visto a muchas personas jóvenes y talentosas caer en la trampa de tratar el trabajo como si fuera una escuela. Pensando que sus habilidades técnicas son suficientes. Suponiendo que el trabajo duro por sí solo les permitirá salir adelante. Creyendo que sus esfuerzos conducirán al equivalente de una buena calificación.

Si esto le suena familiar, tengo buenas noticias. Todavía está al comienzo de su carrera y tiene mucho tiempo para aprender las habilidades necesarias para desenvolverse en el lugar de trabajo. He aquí algunas cosas que debe recordar al embarcarse en su carrera:

NO PUEDE TRIUNFAR SÓLO. En la escuela, somos en gran medida independientes en lo que respecta a nuestras notas y nuestro progreso. En el trabajo, su capacidad para tener éxito y cumplir depende más de otras personas y del grado de apoyo, o no, de su jefe, colegas y partes interesadas. Estas redes informales y formales pueden darle acceso a información, recursos y oportunidades.

HAGA ESTO: TRABAJE EN SU RED PARA CONSTRUIR A SUS ALIADOS Y MINIMIZAR A SUS ADVERSARIOS. Para hacer las cosas de manera eficaz en el trabajo, necesita una red amplia y diversa de aliados. Comience por hacer una auditoría de su red dentro y fuera del lugar de trabajo. Cuanto más amplia y extensa sea su red en todos los niveles, funciones y datos demográficos, mejor.

NO HAY UNA RESPUESTA CORRECTA EN EL TRABAJO. En la escuela, el éxito o el fracaso depende de qué tan bien comprenda y pueda reproducir la lección de su profesor. Por el contrario, en el trabajo suele haber una variedad de soluciones o caminos que puede tomar para obtener la "respuesta correcta". Su primer trabajo es encontrar la que funcione mejor en la situación dada. Su segundo trabajo es utilizar datos, influencia y persuasión para convencer a personas con diferentes perspectivas sobre por qué tiene razón.

HAGA ESTO: DESARROLLE UNA MENTALIDAD DE CRECIMIENTO, EN LUGAR DE UNA MENTALIDAD FIJA. Las personas con mentalidad fija creen que sus habilidades, talentos y potencial son finitos. Por el contrario, las personas con mentalidad de crecimiento buscan constantemente oportunidades para mejorar, ser eficaces y obtener retroalimentación.

Si bien desarrollar una mentalidad de crecimiento es una búsqueda de por vida, existen algunas formas inmediatas de trabajar en ello. Para ser eficaces, debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Hacerlo requiere un nivel de curiosidad que no siempre surge de forma natural cuando somos "expertos".

En segundo lugar, ser conscientes de la paradoja de la autenticidad, o la idea de que no podemos, o no deberíamos, hacer algo porque "no es lo que somos". El liderazgo y el aprendizaje requieren que no sólo entendamos cosas nuevas, sino también que nos esforcemos y nos convirtamos en mejores versiones de lo que éramos.

Por último, tómese un tiempo para reflexionar. El verdadero aprendizaje no proviene sólo de lo que hemos experimentado, sino de lo que hemos entendido sobre lo que hemos vivido.

NO PUEDE CONFIAR EN UN LIBRO DE TEXTO O EN UN MAESTRO PARA EDUCARSE. En la escuela, todo el material que necesita dominar está en los libros de texto. Pero al igual que en la vida, las cosas que más aprendemos en el trabajo son nuestras experiencias.

HAGA ESTO: VUELVA UNA PRIORIDAD LA AUTORREFLEXIÓN Y EL AUTODESARROLLO CONTINUO. Reflexione periódicamente sobre sus éxitos y fracasos en el trabajo. Hágase tres preguntas:

-- ¿Qué aprendí o experimenté? ¿Qué pasó que me sorprendió, me frustró, me agradó o me decepcionó?

-- ¿Qué significa eso en términos de cómo me entiendo a mí mismo, a la situación o a los demás?

-- ¿Ahora qué voy a dejar de hacer, empezar a hacer o cambiar?

