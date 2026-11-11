Guatemala

Ministerio de Ambiente de Guatemala investiga descargas de aguas residuales al lago de Atitlán y cuantifica el daño ambiental

La cartera ambiental cuantifica el posible perjuicio ecológico, mientras tramita ocho expedientes administrativos por ausencia de permisos ambientales en distintos casos de Sololá que no fueron detallados oficialmente en el comunicado

El Ministerio de Ambiente detectó fallas en la planta de tratamiento Los Cebollales tras una denuncia por descargas al lago de Atitlán.
El Ministerio de Ambiente detectó fallas en la planta de tratamiento Los Cebollales tras una denuncia por descargas al lago de Atitlán. (TGW)
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El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que detectó fallas en la planta de tratamiento de aguas residuales Los Cebollales, en Panajachel, tras una denuncia ciudadana por presuntas descargas contaminantes al lago de Atitlán, ubicado en Sololá, Guatemala.

La cartera ambiental indicó que el caso forma parte de un proceso penal contra la Municipalidad de Panajachel.

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Personal de la Delegación Departamental del MARN y del Viceministerio del Agua tomó muestras en la planta como parte de una diligencia junto al Ministerio Público (MP). El objetivo es establecer si existen sustancias que puedan comprometer la calidad del agua del lago.

El Ministerio de Ambiente detectó fallas en la planta de tratamiento Los Cebollales tras una denuncia por descargas al lago de Atitlán.
La Municipalidad de Panajachel afronta un proceso penal por la presunta descarga de aguas residuales hacia el lago de Atitlán. (Noticias Sololá)

La inspección se realizó luego de una denuncia penal presentada con anterioridad. El MARN señaló, en un comunicado difundido este martes 10 de noviembre, que continuará con las actuaciones necesarias a partir de los hallazgos en el municipio de Sololá.

El monto por el daño al lago será definido en el expediente judicial

El MARN explicó que se encuentra en proceso de cuantificación del daño ambiental atribuido a las descargas de aguas residuales. La notificación sobre el monto estimado se realizará por medio del juzgado que interviene en la causa.

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El Ministerio de Ambiente detectó fallas en la planta de tratamiento Los Cebollales tras una denuncia por descargas al lago de Atitlán.
El Ministerio Público y autoridades ambientales recolectaron muestras para verificar la calidad del agua en Panajachel. (Amsclae)

La institución no precisó el volumen de aguas vertidas, el período durante el cual habría ocurrido la descarga ni los resultados de los análisis que efectuaron las autoridades. Tampoco informó si la planta Los Cebollales continúa operativa o si fue objeto de medidas de corrección inmediatas.

El expediente penal se dirige contra la Municipalidad de Panajachel por la presunta descarga de aguas residuales al lago.

En paralelo, el Ministerio de Ambiente tramita ocho expedientes sancionatorios por falta de instrumento ambiental, aunque el comunicado no detalló los proyectos, establecimientos o personas alcanzadas por esos procedimientos administrativos.

La falta de un instrumento ambiental puede derivar en sanciones administrativas, según la legislación guatemalteca, además de las responsabilidades que determinen las autoridades judiciales en casos de afectación a recursos naturales.

El Ministerio de Ambiente detectó fallas en la planta de tratamiento Los Cebollales tras una denuncia por descargas al lago de Atitlán.
La planta de tratamiento Los Cebollales fue impulsada como un proyecto de eficiencia y funcionamiento biológico. (Gobierno de Guatemala)

Dos multas suman más de USD 10.000 por actividades en un río

El MARN también comunicó la imposición de dos multas por un total de Q76.890,02, equivalentes a unos USD 10.060,94, por actividades de extracción y trituración de materiales en el cauce del río San Francisco, en el departamento de Sololá.

La primera sanción recayó sobre la Constructora y Trituradora Linda Vista, ubicada en Santa Cruz La Laguna. La multa fue de Q51.600, unos USD 6.751,78.

La segunda corresponde a la Piedrinería San Francisco, en Panajachel, que deberá pagar Q25.290,02, equivalentes a aproximadamente USD 3.309,16.

El MARN vinculó estas acciones con las medidas de vigilancia sobre la cuenca del lago de Atitlán. La institución afirmó que dará seguimiento a los resultados de la inspección en Panajachel y a los procedimientos administrativos abiertos en Sololá.

El lago de Atitlán concentra parte de la actividad turística guatemalteca

El lago de Atitlán figura entre los destinos turísticos más visitados de Guatemala, junto con Antigua Guatemala y el parque arqueológico Tikal.

El Ministerio de Ambiente detectó fallas en la planta de tratamiento Los Cebollales tras una denuncia por descargas al lago de Atitlán.
El flujo turístico hacia el lago de Atitlán sostiene servicios de transporte, hospedaje y gastronomía en varias comunidades de Sololá. (Inguat)

Su entorno reúne poblaciones como Panajachel, Santa Cruz La Laguna, San Juan La Laguna y Santiago Atitlán, donde la actividad turística sostiene servicios de hospedaje, transporte lacustre, gastronomía, artesanías y excursiones.

Guatemala recibió 3,36 millones de visitantes no residentes en 2025, un aumento del 11% frente a 2024, según cifras del Instituto Guatemalteco de Turismo citadas por medios locales.

Entre enero y julio de 2026, el país acumuló 1,92 millones de visitantes y USD 636 millones en ingresos turísticos. La preservación de la calidad del agua resulta relevante para un destino cuya oferta depende de su paisaje, sus comunidades y las actividades vinculadas al lago.

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