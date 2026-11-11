Guatemala: Cámara de seguridad registró el ataque armado que mató a dos personas en una licorería de Chiquimula

Un ataque armado dentro de un negocio de bebidas en Esquipulas dejó dos fallecidos y un herido. (Captura de video)

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Una cámara de seguridad registró el ataque armado dentro de un local de venta de bebidas alcohólicas que dejó dos muertos y un herido en Esquipulas, Chiquimula. Entre las víctimas mortales estuvo José Eduardo Méndez Duarte, organizador de eventos sociales conocido en el oriente de Guatemala.

El hecho ocurrió el domingo 8 de noviembre, cerca de las 9:50, en un comercio situado en la colonia Santa Marta. Sin embargo, las imágenes del incidente circularon este martes 10 de noviembre en las redes sociales.

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En el video se observa a varias personas dentro del establecimiento comercial. Algunos se encontraban en la barra de bebidas, todos de ellos platicando y compartiendo, entre ellos un hombre vestido de negro y con gorra de beisbol, quien se encuentra parado frente a una de las mesas hablando con otra persona.

En la barra, tres personas platican con dos de los cantineros. Cuando el hombre de gorra negra comienza a avanzar por la esquina hacia el grupo.

El agresor caminó desde su mesa al área de la barra donde se encontraban las víctimas. (Captura de video)

Las imágenes muestran que le habla a una de las tres personas que se encuentran en la barra, quien lo voltea a ver despreocupado, mientras que el hombre de la gorra le hace varios ademanes y sin más, el agresor saca un arma de fuego y comienza a disparar.

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El atacante cruzó palabras con las víctimas previo a atacarlas. (Captura de video)

El atacante disparó contra tres hombres cerca de la barra

El atacante apunta a las tres personas sobre al barra, uno de ellos cae inmediatamente, mientras los otros dos intentan cubrirse por inercia, pero son impactados por los proyectiles.

El agresor disparó de forma directa contra tres personas situadas junto al mostrador del comercio. (Captura de video)

Tras los disparos, los atacantes amenazan al resto de comensales, mientras huyen con rumbo desconocido. Hasta el momento, no se informaron capturas vinculadas con el caso.

La secuencia registró además la reacción de quienes estaban dentro del local. Uno de los meseros de cubre detrás del mostrador y se acuesta sobre el piso. Algunos se alejaron de la zona de la caja, mientras otros regresaron después de la balacera para retirar dinero del establecimiento.

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Una grabación de circuito cerrado captó el momento exacto de un ataque armado donde fallecieron dos personas y una más resultó gravemente herida en el municipio de Esquipulas, del departamento de Chiquimula en Guatemala. (Video: Redes Sociales)

Dos de los heridos caminaron hacia la calle, mientras que otro quedó tirado frente a la barra, más tarde fue identificado como José Alfredo Mejía Vanegas, de 25 años.

José Alfredo Mejía Vanegas, de 25 años, murió en el lugar del tiroteo a causa de las heridas. (Redes Sociales)

El organizador de fiestas que murió en el hospital de Chiquimula

La otra víctima mortal fue José Eduardo Méndez Duarte, de 39 años, quien recibió impactos de bala en el tórax. Tras el ataque, logró salir del comercio y refugiarse en una vivienda cercana, según las versiones difundidas sobre el caso.

Méndez Duarte fue llevado al Hospital Nacional de Chiquimula, donde falleció mientras recibía atención médica y era sometido a una intervención quirúrgica. Su muerte causó repercusión en Esquipulas y otras localidades del departamento.

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El organizador de eventos José Eduardo Méndez Duarte falleció en el Hospital Nacional de Chiquimula durante una intervención quirúrgica. (Redes Sociales)

El organizador de eventos se dedicaba a coordinar celebraciones y actividades sociales. Su trabajo incluía la planificación de bodas, fiestas de 15 años y otros encuentros, por lo que era conocido entre clientes y comerciantes de Chiquimula y Zacapa.

Incluso, en redes sociales de la localidad se le ha relacionado con la celebración realizada por la alcaldesa zacapaneca, Xiomara Ovalle, pero el extremo no se ha confirmado de manera oficial.

La fiesta de 15 años de la hija de la alcaldesa de Zacapa incluyó una carroza tirada por caballos, pirotecnia y puestos de comida rápida. (Redes Sociales)

Una tercera persona resultó lesionada durante la balacera y fue trasladada a un centro asistencial. La Cruz Roja Guatemalteca lo identificó como Hugo Roberto Sosa, de 55 años, quien fue trasladado a un centro médico privado.

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Primeras hipótesis apuntan a una discusión

Las autoridades no han informado el motivo del ataque ni han atribuido responsabilidades. Una hipótesis preliminar apunta a que pudo existir una discusión antes de los disparos, aunque esa circunstancia no fue esclarecida.

Investigadores del Ministerio Público (MP) y de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) continúan con las diligencias para determinar cómo ocurrió el ataque, identificar a los responsables y establecer si participaron más personas.