Guatemala

El Congreso de Guatemala aprueba con 138 votos la nueva Ley del Fondo Nacional de Becas

La norma, identificada como Decreto 28-2026, crea un mecanismo para financiar estudios superiores dentro y fuera del país, y sustituye el esquema establecido en 2024 por una nueva estructura administrada por Segeplan

Legisladores sentados en bancadas de madera frente a pantallas digitales y micrófonos en una sala con alfombra roja y balcones
Varios diputados participan en una sesión plenaria dentro del hemiciclo del Congreso de la República de Guatemala. (Congreso de Guatemala)
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El Congreso de Guatemala aprobó con 138 votos la Ley del Fondo Nacional de Becas, identificada como Decreto 28-2026, que crea un mecanismo de financiamiento para estudios superiores dentro y fuera del país y modifica la distribución de recursos obtenidos mediante el Impuesto al Valor Agregado. La iniciativa fue declarada de urgencia nacional, se discutió en un único debate y avanzó sin dictamen favorable de la Comisión de Descentralización y Desarrollo.

La propuesta, registrada como iniciativa 6876, fue promovida por el bloque oficialista durante las negociaciones del Presupuesto 2027. Ese proyecto presupuestario tiene un techo de 192.045,1 millones de quetzales y debe resolverse antes del 30 de noviembre.

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La moción para dispensar el trámite legislativo ordinario obtuvo 137 votos, lo que permitió que el pleno conociera y aprobara la norma en la misma sesión. El proyecto contó con más de 21 diputados ponentes, principalmente de las dos facciones oficialistas, aunque también tuvo respaldos de legisladores de Vamos, Firmes, VOS, Bien y la Unidad Nacional de la Esperanza.

Legisladores sentados en bancadas de madera frente a pantallas digitales y micrófonos en una sala con alfombra roja y balcones
Varios diputados participan en una sesión plenaria dentro del hemiciclo del Congreso de la República de Guatemala. (Congreso de Guatemala)

Recursos del IVA para el nuevo fondo de becas

La administración del nuevo Fondo Nacional de Becas estará a cargo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, conocida como Segeplan. La institución había recibido cuestionamientos en 2025 por la gestión del programa Becas por Nuestro Futuro.

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La nueva legislación deroga el Fondo Nacional de Becas creado por el Congreso en 2024 y lo reemplaza por el esquema aprobado en noviembre. Su financiamiento provendrá de una modificación a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que reserva el 0,03% de la recaudación tributaria para apoyar a estudiantes.

Para habilitar esa asignación, la norma reduce del 0,5% al 0,2% la proporción de recursos del IVA que se destinaba a combatir la inseguridad alimentaria. También establece una asignación del 0,8% para el Programa de Alimentación Escolar.

El fondo podrá recibir aportes del presupuesto nacional, cooperación reembolsable y rendimientos financieros generados por sus propios recursos. La ley vincula así el esquema de becas con fuentes de financiamiento tributarias, presupuestarias y financieras.

Constancias para cubrir toda la trayectoria educativa

La norma incorpora una Constancia de Disponibilidad Presupuestaria Multianual para cada estudiante que haya sido admitido formalmente al programa. El documento respaldará el costo completo de la trayectoria educativa, incluidos los gastos de formación y el estipendio correspondiente durante la vigencia del plan de estudios.

La constancia tendrá carácter de título de afectación presupuestaria vinculante para el Ministerio de Finanzas Públicas. Esa cartera deberá registrar las cuotas de desembolso en el Sistema de Contabilidad Integrada, conocido como Sicoin.

Los recursos comprometidos mediante una constancia vigente no retornarán automáticamente al fondo común al finalizar el ejercicio fiscal. Los saldos que no estén vinculados a compromisos formalizados, en cambio, deberán reintegrarse.

La legislación también dispone la creación de un Consejo Consultivo encargado de emitir dictámenes técnicos sobre convocatorias, estipendios y áreas prioritarias de formación. Si el Comité Interno del fondo se aparta de esas recomendaciones, deberá explicar públicamente las razones de su decisión.

El Consejo tendrá acceso a los sistemas de auditoría interna y financiera para supervisar el uso de los recursos. Los beneficiarios que reciban fondos directamente deberán documentar su destino y podrán enfrentar procesos de devolución, además de otras responsabilidades legales, si no justifican el gasto o emplean el dinero para fines distintos de los establecidos.

La recuperación de recursos también procederá cuando se compruebe que una persona obtuvo el beneficio mediante información falsa. El mecanismo busca abarcar tanto la asignación de los apoyos como el control posterior sobre su ejecución.

Un sector de analistas cuestionó la amplitud de los requisitos para las instituciones educativas que puedan actuar como proveedoras de formación. Entre las condiciones previstas figuran la acreditación de tres cohortes graduadas o la disponibilidad de infraestructura mínima, incluso en modalidad virtual, mientras que Segeplan no podrá evaluar directamente la calidad de los programas.

Una sesión marcada por leyes aprobadas de urgencia

La jornada legislativa del 10 de noviembre también incluía el conocimiento de la vacancia del diputado Julio Portillo, fallecido recientemente. Durante la misma sesión, el Congreso aprobó la Ley de Cine, que se convirtió en el Decreto 27-2026 con 132 votos.

Pasadas las 20 horas, los diputados dieron luz verde a la Ley del Fondo Nacional de Becas. El oficialismo ha utilizado en las últimas semanas el mecanismo de urgencia nacional para impulsar otras iniciativas, entre ellas la Ley del Sistema Ferroviario - Metroriel.

El uso reiterado de ese procedimiento ocurre mientras se negocia el Presupuesto 2027. Los legisladores Álvaro Arzú Escobar y Ronald Portillo cuestionaron que varios proyectos hayan avanzado bajo la presión del debate presupuestario.

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