Guatemala

Triple homicidio en zona tres de Guatemala: los cuerpos quedaron bajo la lluvia

La balacera ocurrió de madrugada en la 2da. avenida y 4ta. calle, tras alertas de algunos vecinos por detonaciones; los socorristas localizaron a dos mujeres y un hombre sin vida por heridas de proyectil al llegar a la zona.

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Las personas fueron halladas con impacto de bala por las autoridades, tras el aviso de los vecinos./ (Bomberos Municipales)
Las personas fueron halladas con impacto de bala por las autoridades, tras el aviso de los vecinos./ (Bomberos Municipales)

Un ataque armado registrado en la madrugada de este miércoles en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala dejó como resultado tres personas fallecidas por impacto de bala. De acuerdo con información de los Bomberos Municipales, el hecho ocurrió en la 2da. avenida y 4ta. calle, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones. Al arribar al sitio, los paramédicos hallaron los cuerpos de dos mujeres y un hombre, todos con heridas provocadas por arma de fuego y sin signos vitales.

Según reportó lahora.gt, los cuerpos permanecían en la vía pública, bajo la lluvia, cuando fueron localizados. Las tres víctimas, cuyas edades oscilan entre 50 y 60 años, no han sido identificadas hasta el momento. El área fue acordonada por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) para recabar evidencias, entre las que se encontraron al menos diez casquillos de bala.

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El personal de socorro verificó que el hombre se encontraba atado de las manos hacia el frente con un cable para energía eléctrica y que las víctimas estaban descalzas. Las autoridades de la PNC y el MP permanecieron en el lugar para iniciar el proceso de investigación y trasladar los cuerpos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), según detallaron medios como Chapin TV. El sector permaneció cerrado durante las diligencias, mientras equipos de investigación revisan cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Las víctimas del triple homicidio en Guatemala tenían entre 50 y 60 años, según las autoridades./ (Bomberos Municipales)
Las víctimas del triple homicidio en Guatemala tenían entre 50 y 60 años, según las autoridades./ (Bomberos Municipales)

Fuentes extraoficiales citadas por Chapin TV señalaron que los presuntos autores del ataque viajaban en un vehículo negro, aunque esa información aún no ha sido confirmada por las autoridades. La investigación se mantiene abierta para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

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El triple homicidio se suma a una serie de ataques armados registrados en Guatemala en los últimos meses, donde la violencia se ha intensificado en distintas zonas urbanas. De acuerdo con un recuento publicado por lahora.gt, entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de abril se documentaron al menos cinco hechos armados en diferentes puntos de la capital, que dejaron una mujer fallecida y cinco personas heridas. Los incidentes ocurrieron en zonas 1, 3, 7, 10 y 12, y las autoridades destacaron la gravedad de los ataques dirigidos contra conductores y peatones.

En otro hecho relevante, el 11 de junio de 2026, un ataque armado en el oeste de la capital dejó dos mujeres muertas y un agente de la Policía Nacional Civil herido. Según datos de la agencia EFE, los agresores, identificados como miembros de la Mara Salvatrucha, utilizaron uniformes similares a los policiales y huyeron tras disparar a las víctimas. La PNC capturó a los responsables tras un enfrentamiento.

La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público recolectaron al menos diez casquillos de bala como evidencia en la zona./ (Bomberos Municipales)
La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público recolectaron al menos diez casquillos de bala como evidencia en la zona./ (Bomberos Municipales)

El Observatorio de Mujeres del Ministerio Público reporta 258 muertes violentas de mujeres en lo que va del año en Guatemala, lo que evidencia la persistencia de la violencia armada y de género.

A inicios de año, la escalada de violencia incluyó una serie de ataques dirigidos contra elementos de la Policía Nacional Civil. El 18 de enero, una ola de atentados simultáneos cobró la vida de siete agentes y dejó al menos diez heridos. Las autoridades atribuyeron estos hechos a las acciones de estructuras criminales que operan en distintas regiones del país. La situación llevó al gobierno a declarar la suspensión de clases y actividades recreativas, así como a reforzar la presencia policial en las zonas más afectadas.

El más reciente hecho en la zona 3 capitalina mantiene la atención de la opinión pública y de las autoridades, que continúan las pesquisas para establecer el móvil y dar con los responsables del triple homicidio. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público mantienen desplegado un operativo especial en el área mientras se procesan las pruebas y los testimonios recabados en la escena.

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