Guatemala

Matan a una médica nicaragüense mientras iba en moto cerca de una finca en Petén, Guatemala

La investigación por el crimen contra la médica nicaragüense permanece sin detenidos ni un motivo confirmado, tras el ataque ocurrido el martes en Poptún, Petén, cuando se movilizaba en motocicleta cerca de la finca Ixobel

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Guatemala mostró una marcada disparidad en homicidios durante los primeros dos meses de 2026, según informe. (Cortesía: Milenio)
Guatemala mostró una marcada disparidad en homicidios durante los primeros dos meses de 2026, según informe. (Cortesía: Milenio)

El asesinato de la doctora Maryini Carrasco López a las afueras de Petén ocurrió la mañana del martes, cuando la médica nicaragüense circulaba en motocicleta cerca de la finca Ixobel, en Poptún. Según 100% Noticias, en el ataque murió Carrasco López y Rosa Cohuoj resultó herida.

Las primeras informaciones sugieren que el ataque podría estar relacionado con un intento de asalto, aunque las autoridades no confirmaron el móvil ni realizaron capturas.

La médica era originaria de San Juan de Limay, Nicaragua, y se había radicado en el municipio de Dolores, Petén, donde residía desde hacía una década.
La médica era originaria de San Juan de Limay, Nicaragua, y se había radicado en el municipio de Dolores, Petén, donde residía desde hacía una década.

La médica era originaria de San Juan de Limay, Nicaragua, y se había radicado en el municipio de Dolores, Petén, donde residía desde hacía una década.

Según 100% Noticias, la especialista fue atacada mientras circulaba en motocicleta cerca de la finca Ixobel, en el municipio de Poptún.

La investigación sigue abierta, mientras la familia de la víctima, amigos y colegas exigen justicia y mayor protección para el personal sanitario y los migrantes que, como Maryini, hicieron de Guatemala su hogar.

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El perfil de la víctima

Maryini Carrasco López era reconocida en Dolores por su trabajo como médica. Vecinos y pacientes la describieron como una persona cercana, siempre dispuesta a orientar y asistir a quienes la necesitaban.

En redes sociales, colegas y amigos recordaron la trayectoria de la médica, egresada de la UNAN-León en la promoción de 2006. Una excompañera de estudios expresó: “Maryini era una mujer humilde y alegre, una gran persona”, mientras otros mensajes lamentaron el impacto de la delincuencia en la vida cotidiana al afirmar: “Maldita delincuencia se ha vuelto el pan diario”.

El crimen de la doctora ocurre tres semanas después del asesinato del también nicaragüense Bayardo José Vásquez quien fue atacado a balazos el pasado 26 de mayo en la capital de Guatemala. Foto retomada de las redes sociales.
El crimen de la doctora ocurre tres semanas después del asesinato del también nicaragüense Bayardo José Vásquez quien fue atacado a balazos el pasado 26 de mayo en la capital de Guatemala. Foto retomada de las redes sociales.

La noticia de su muerte provocó mensajes de pesar desde Guatemala y Nicaragua.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad en Guatemala y sobre la protección de los migrantes y de los profesionales de la salud.

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Otro nicaragüense víctima de violencia en Guatemala

El crimen de la doctora ocurre tres semanas después del asesinato del también nicaragüense Bayardo José Vásquez quien fue atacado a balazos el pasado 26 de mayo en la capital de Guatemala, según informó el diario La Prensa de Nicaragua.

Ambos casos se suman a una creciente preocupación por la seguridad de los migrantes nicaragüenses en la región.

Vásquez, de 52 años y originario de Corinto, Chinandega, había logrado establecerse gracias a su negocio propio, una joyería denominada El Ángel de Oro. En dicho local, ubicado en la aldea El Cerinal del municipio de Barberena, se dedicaba a la reparación de joyas, anillos de compromiso y lentes. El emprendimiento fue el resultado de varios años de esfuerzo y trabajo en Guatemala.

El crimen de la doctora ocurre tres semanas después del asesinato del también nicaragüense Bayardo José Vásquez quien fue atacado a balazos el pasado 26 de mayo en la capital de Guatemala, según informó el diario La Prensa de Nicaragua. IMAGEN DE REFERENCIA (Guatemala). EFE/ Stinger
El crimen de la doctora ocurre tres semanas después del asesinato del también nicaragüense Bayardo José Vásquez quien fue atacado a balazos el pasado 26 de mayo en la capital de Guatemala, según informó el diario La Prensa de Nicaragua. IMAGEN DE REFERENCIA (Guatemala). EFE/ Stinger

Según testigos, el comerciante, conocido entre la comunidad como “Nica”, se encontraba barriendo la acera de su joyería cuando sujetos armados se le acercaron y le dispararon de manera directa, provocándole la muerte en el acto.

El asesinato de Bayardo Vásquez pone en evidencia los riesgos a los que se enfrentan los nicaragüenses que buscan mejores condiciones de vida en Guatemala.

Testimonios recabados en el lugar apuntan a la brutalidad del ataque, que fue perpetrado por desconocidos sin mediar palabra ni intento de robo, lo que ha generado inquietud sobre la motivación detrás del crimen y la vulnerabilidad de los migrantes.

Este hecho provocó consternación tanto entre sus paisanos como en la comunidad guatemalteca, donde Vásquez era conocido por su labor y su integración al entorno local. Tras el ataque, la Policía local inició las investigaciones, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones ni avances sustanciales en el caso.

El clima de inseguridad y la falta de protección para los trabajadores extranjeros en Guatemala han sido señalados por líderes comunitarios como una problemática urgente. En las últimas semanas, la reiteración de estos episodios de violencia ha llevado a familiares y amigos de las víctimas a exigir a las autoridades una respuesta efectiva y mayor atención a la seguridad de los migrantes.

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