Guatemala: La municipalidad de Mazatenango argumenta suspensión de un tramo del proyecto Xochi y pide garantías de seguridad

Un camión pickup avanza por una carretera recién pavimentada hacia una estación de peaje moderna, con un majestuoso volcán asomándose a lo lejos bajo un cielo parcialmente nublado. (Cámara de Industria de Guatemala)

La Municipalidad de Mazatenango confirmó la suspensión temporal de un tramo del proyecto Xochi y condicionó su continuidad a que la empresa entregue garantías formales de seguridad, mientras el presidente Bernardo Arévalo afirmó en conferencia de prensa que el Ejecutivo está dispuesto a intervenir si la comuna y la desarrolladora no alcanzan un acuerdo.

La medida sigue vigente porque el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Suchitepéquez dio trámite al amparo promovido por la empresa, pero no concedió amparo provisional, según explicó Marvin de León durante la conferencia municipal.

De acuerdo con esa lectura, el tribunal esperará el informe circunstanciado y la certificación de antecedentes antes de decidir si otorga o no la protección temporal solicitada.

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El alcalde municipal de Mazatenango Carlos Estuardo Villagrán López sostuvo que la suspensión no responde a las quejas vecinales acumuladas en los últimos meses por el paso de maquinaria pesada y vehículos de carga, sino a cambios detectados en el proyecto.

Villagrán dijo que la municipalidad no se opone “al desarrollo, ni a la inversión, ni a la generación de empleo”, pero que exige que el avance del proyecto esté acompañado de seguridad y responsabilidad. Según el alcalde, entre las observaciones visibles figuran las barreras de protección, conocidas como guardavías, y la erosión en muros de contención.

Una carretera recién pavimentada se extiende bajo un cielo azul, con un trabajador observando el camino como parte de los esfuerzos de mejora de infraestructura de la Camara De Industria De Guatemala. (Cámara de Industria de Guatemala)

La municipalidad exige una declaración jurada sobre seguridad y mitigación

Marvin de León añadió que la comuna pide a los inversionistas una declaración jurada en la que conste que la empresa cumplió con todos los requerimientos técnicos de la normativa de reducción de desastres y con las obras de mitigación previstas en el estudio de impacto ambiental.

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Según De León, ese documento daría “certeza jurídica” a la municipalidad para respaldar la operación de la autopista.

El funcionario también aseguró que la municipalidad no busca “bajo ningún medio la obtención de recurso alguno para la municipalidad, mucho menos en lo particular”.

En la misma intervención, señaló que el Consejo Municipal está dispuesto a negociar con la empresa una rebaja en la tarifa al usuario, que cifró en 15 quetzales por trayecto y 90 quetzales en un uso acumulado de ida y vuelta en distintos desplazamientos mencionados durante la conferencia.

La empresa admite que el tramo en Mazatenango sigue inconcluso

En el lugar de la obra, Ana Luisa Martínez Mond, presentada ante la prensa como directora del Proyecto Soho, afirmó que la empresa estaba esperando a las autoridades municipales para dialogar. Según Martínez Mond, el tramo localizado en Mazatenango abarca 2.7 kilómetros y esa parte llevaba una semana detenida.

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Consultada por periodistas sobre el estado del proyecto, Martínez Mond respondió que ese sector no estaba concluido. “No hemos terminado esta parte”, dijo, y añadió ante la prensa que en el sitio todavía no había barandas de seguridad ni señalización.

Martínez Mond sostuvo además que la empresa sí había buscado contacto con la comuna. Según su versión, la semana anterior acudieron a la municipalidad el representante legal Luis Pedro Vásquez y el abogado Rodrigo Varías.

En otra parte del intercambio, la representante del proyecto pidió abrir una mesa técnica y le dijo al alcalde que la empresa quiere permanecer en la zona como “un buen vecino”. También aseguró que la carretera desviará 30 % del tráfico de la otra vía, una reducción que, según planteó, también tendría un efecto sobre la seguridad vial.

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Tras la visita al lugar, el alcalde Villagrán reiteró ante la prensa que la postura oficial seguía siendo buscar una solución dialogada. Según sus declaraciones, el concejo municipal mantuvo esa posición en una reunión celebrada a las 06:00 y otra a las 07:00 del mismo día, y extendió una invitación a la representante de la empresa para asistir a una sesión del consejo.

Arévalo ofreció mediación si no hay acuerdo entre la comuna y la empresa

La posibilidad de una mediación nacional apareció horas después. Durante la conferencia de prensa La Ronda del lunes 8 de junio, el presidente Bernardo Arévalo dijo que, aunque se trata de una obra privada, el Ejecutivo está disponible para apoyar a las partes y actuar si lo consideran necesario.

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“Sobre Xochi, nosotros estamos a disposición de las partes, que en este caso son la municipalidad y el sector privado, para poder apoyar e intervenir en el caso de que ellos consideren necesario”, dijo Arévalo. El mandatario agregó que el Gobierno no forma parte directa de la controversia, pero que considera que debe resolverse “muy rápido” y que está dispuesto a intervenir si la municipalidad y la empresa lo convocan.